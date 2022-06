Desafío ‘The Box’: Grecia y Samir reafirman más que una amistad en el cubo

Grecia y Samir reafirmaron su relación en el tiempo que compartieron en el cubo. Tomado de Caracol en vivo

Los concursantes siguen demostrando que a pesar de que la competencia se torna más difícil día con día, también hay espacios para poder disfrutar de una buena compañía y continúan surgiendo nuevos amores entre los desafiantes, como es el caso de Grecia y Samir, quienes pudieron disfrutar nuevamente del cubo.

Sin embargo, la integrante de Gamma pasado el tiempo de esparcimiento con su contrincante, le dejó en claro que este encuentro tenía varios aspectos por resaltar.

“Había tres aspectos importantes en la casa, el primero que fueras súper caballero entonces chuleado… el segundo que yo disfrutara y dejara llevar las cosas, chuleadísimo y el tercero, llevar una noche súper especial y romántica, también chuleado”, expresó Grecia.

Pero allí no quedó la conversación, pues el interesado en que la desafiante pasara una noche como ella le mencionó “10 de 10″, también destacó los puntos positivos de la noche, pues desde su casa Beta, también le pidieron que dejara algunas cosas en claro con la posible nueva relación que surgirá entre la pareja.

Samir destacó de la noche anterior: “que dijeras sí a todo, bien; que viniera con su mejor actitud, con su sonrisa hermosa y sus ojos espectaculares, check y por último, que le agradara todo lo que le preparé, que se fuera con una sonrisa a su casa, check”.

Mientras esto ocurría en otro espacio de la nación de las cajas, los integrantes de Alpha se preguntaron qué habrá ocurrido entre los dos desafiantes, por lo que las especulaciones estuvieron a la orden del día.

“¿Qué habrá pasado en el cubo?”, preguntó Tarzán a sus compañeros, y mientras algunos mencionaron que eso no era lo que llevaban Grecia y Samir en sus cabezas para disfrutar la noche, el representante por los costeños aseguró que “esa relación está cómo muy atrevida, de un momento a otro que ya se basaban… en esta oportunidad se han dedicado más tiempo”, concluyó el costeño.

Al finalizar la cita con Grecia, el participante envió la señal que había acordado con sus compañeros de Beta, sin embargo, estos decidieron ignorar por completo el llamado del participante.

A su regreso a la casa Gamma, Grecia les contó a sus compañeros todo lo que había ocurrido durante su rato de esparcimiento con Samir en el cubo, allí aclaró que les falló por completo.

“Los he decepcionado, me fue mal… no fue como caballeroso, llegó a comer, a tomar”, expresó Grecia. Sin embargo, todo se trató de una broma y agregó que fue una noche espectacular, “una cita diez de diez, en un lugar diez”.

Diferente a lo que ocurrió con su enamorada, Samir narró con detalles la buena noche que pasó con la integrante de Gamma: “empezamos a hablar, yo de mi vida, de su vida, conociéndonos cada vez más, riéndonos, la hacía reír, hablamos, terminamos de comer, subimos y nos metimos a la tina”.

Pero su objetivo también era ocultar detalles de lo que vivieron juntos en el cubo, por lo que la risa lo delató y contó: “es contundente, al grano, sin tapujos ni nada y eso es lo que me gusta”.

