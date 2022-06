“Sueña grande, los sueños se cumplen”: Catherine Siachoque estudiará en Harvard

Foto: redes sociales

Sin lugar a dudas, hablar de Catherine Siachoque es recordar a una de las villanas más bellas de la televisión colombiana. Y es que la actriz ha sido la antagonista en diferentes producciones que marcaron las tardes y noches de millones de televidentes, que la vieron actuar en ‘Te voy a enseñar a querer’ o ‘La venganza’. Su estilo en la actuación es icónico e inconfundible.

Pero la colombiana, nacida en Bogotá en 1972, asumirá un nuevo reto alejada del brillo de los reflectores y los sets de grabación, pues se inscribió para estudiar en la escuela de Negocios de la prestigiosa Universidad de Harvard, una de las más reconocidas en el mundo por su exigencia y calidad académica.

En entrevista con la Revista Hola! para Estados Unidos, Siachoque confesó que los sueños si se hacen realidad, ya que pasó de no hablar una línea en inglés, cuando llegó a Miami a trabajar con una de las cadenas televisivas de mayor reconocimiento, a estudiar en la prestigiosa institución educativa que tiene años de tradición en educación.

“Me siento absolutamente feliz de poder pisar esta universidad que veía tan lejana porque hace unos años yo ni siquiera hablaba en inglés”, confesó inicialmente la actriz.

Y agregó que sus sentimientos están a flor de piel, porque se siente extraña de estar sentada frente a profesores y junto a sus compañeros. Aseguró que es un regalo que le agradece cada día a la vida.

“Entonces poder estar en este momento sentada en esta clase con estos maestros tan grandes, con estos compañeros que son brillantes todos, para mí es un regalo de Dios, es un regalo de la vida por supuesto que hay que trabajar, por supuesto que hay que quemarse las pestañas, como decimos en Colombia, pero vale la pena, y vamos por más, ¡vamos por más!”, adelantó Siachoque.

También compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram junto a una de sus maestras, Anita Elberse, de quien la actriz se confesó admiradora. Elberse es profesora de la Escuela de Administración de Negocios de Harvard y autora de diferentes publicaciones escritas.

Aquí el contenido completo de Catherine Siachoque :

Catherine Siachoque ingresó a estudiar a la escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Tomada de Instagram @catherinesiachoque

“Sueña grande… los sueños se cumplen! Estudiar en Harvard era algo que no estaba dentro de mis posibilidades, pero ahora es un hecho… No paren de creer en ustedes, no importa lo que la gente opine, no importa en qué momento de la vida se encuentren, trabajen duro por lo que quieren, luchen por sus sueños y el momento llegará! Quería compartir este que es uno de los momentos más felices e importantes de mi vida”, escribió la actriz junto a la postal que compartió.

Las reacciones a la noticia de la actriz no tardaron en aparecer, pues la imagen en su cuenta oficial de Instagram ya supera los 27.200 ‘me gusta’ de sus seguidores, quienes también han dejado comentarios positivos sobre este nuevo reto que asume la esposa de Miguel Varoni.

Entre esas reacciones destacan las de sus compañeros de set como el actor Juan Pablo Llano, quien escribió “cada día aparte de quererte más, te admiro más”; lo propio hizo la actriz Marcela Posada, que expresó su emoción por su colega “los sueños se cumplen cuando tienes el valor de perseguirlos. Muy bien. Me alegro muchísimo por ti”.

