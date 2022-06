Polémica por cuestionamientos de Jorge Enrique Robledo sobre el lugar de nacimiento de Gustavo Petro: “Pésimo que dé rabia la verdad”

Jorge Enrique Robledo expresó que Gustavo Petro miente sobre su lugar de origen. Fotos: Colprensa (Sergio Acero - Álvaro Tavera)

El ex precandidato presidencial Jorge Enrique Robledo avivó la polémica con Gustavo Petro nuevamente, en este caso, todo surge por el lugar de nacimiento de Petro, pues Robledo presume que el líder del Pacto Histórico nació en Zipaquirá, Cundinamarca y le miente al país afirmando que su lugar de origen es Ciénaga de Oro, Córdoba.

Las quejas de Robledo han sido recurrentes desde sus redes sociales, pues inicialmente cuestionó a Petro sobre su lugar de nacimiento, a su vez, le extendió una petición para que el candidato aclarara si era costeño o de Zipaquirá. Según el miembro del partido Dignidad, los colombianos tienen derecho a conocer de primera mano la verdad de esta situación.

Jorge Enrique Robledo cuestionó: “petición cordial a Gustavo Petro. Usted siempre ha dicho que es costeño, que nació en Ciénaga de Oro. Pero en este video usted dice que nació en Zipaquirá. Por favor, demuéstrenos de dónde es. Porque colombianos tenemos derecho a saber cuál es la verdad de lo que afirma.”.

La oleada de comentarios en contra de Robledo no se hizo esperar, pues algunos cibernautas destacaron que este tópico no tenía gran profundidad en lo que verdaderamente le importaba al país, no obstante, otro sector destacó que no era correcto que el líder de la Colombia Humana mintiera sobre algo tan simple como su lugar de nacimiento y que esto daba pie a futuras distorsiones en la información.

Según el miembro de Centro Esperanza, desde el sector del candidato lo estaban atacando, además de señalar que a este y sus seguidores les daba “rabia la verdad”, cuestionando la democracia que se impartía y el eventual gobierno que este podría liderar.

En su señalamiento, Robledo aseguró: “tengo miles de ataques de la matonería petrista porque le pregunté a Gustavo Petro que al fin donde había nacido, si en Ciénaga de Oro o en Zipaquirá, según video y luego de años de presentarse como costeño. Pésimo que dé rabia la verdad. Qué demócratas!!! ¿Así serían gobernando?”.

Todo este revuelo surge desde un antiguo vídeo publicado por Robledo en su cuenta de Twitter en donde Gustavo Petro es cuestionado sobre su lugar de origen, aquí, el candidato responde que nació en el mes de abril en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, a pesar que en reiteradas ocasiones ha destacado que su ciudad natal es Ciénaga de Oro en Córdoba.

En el vídeo le preguntan al candidato: “senador me dice por favor su fecha y lugar de nacimiento”, ante este interrogante, el líder de izquierda responde: “yo nací el 19 de abril de 1960 en Zipaquirá”.

Es importante tener en cuenta que hace un tiempo, Gustavo Petro destacó que nació en la Costa Atlántica, pero que su familia se trasladó a Cundinamarca cuando este era muy pequeño.

Dignidad libera a sus militantes

Desde la colectividad que representa Jorge Enrique Robledo se le dio vía libre a los miembros del partido para que votaran y participaran en cualquiera de las dos campañas que siguen en curso, sin embargo, se ha sugerido que se valoren los principios y convicciones de cada una de estas, con el fin de aportarle al país.

En su cuenta de Twitter, Robledo destacó: “en ambiente cordial y por unanimidad, el Comité Ejecutivo de DIGNIDAD aprobó votar a conciencia el próximo 19. Esto significa que cada uno de nosotros votará según sus convicciones, que nos respetaremos entre nosotros y que nos mantendremos unidos en en Dignidad”.

