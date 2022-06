Admiten tutela que obligaría a Gustavo Petro y Rodolfo Hernández a participar en debates

Rodolfo Hernández y Gustavo Petro

El Tribunal Superior de Bogotá admitió una acción de tutela en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE) y los candidatos Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, con el fin que ambos exalcaldes asistan a debates presidenciales.

La acción judicial fue instaurada por por el abogado bolivarense Alcides Enrique Arrieta Cueto, que busca que ambos candidatos se encuentren en diferentes espacios para debatir sus propuestas de gobierno de cara a la segunda vuelta electoral el próximo 19 de junio.

Con la tutela presentada se quiere que los candidatos Gustavo Petro, del Pacto Histórico, y el exalcalde de bucaramanga, el ingeniero Rodolfo Hernández, por lo menos se presenten a tres debates a nivel nacional antes del próximo domingo 19 de junio, cuando son los comicios en Colombia.

“La ciudadanía en general, requiere y necesita que los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández Suarez y Gustavo Petro Urrego expongan aquellos ciudadanos sus ideas, programas y proyecto de país en esta segunda vuelta presidencial. No puede convertirse en costumbre que la postura de uno u otro candidato sea la indiferencia democrática, se exige un debate abierto, público y frontal, para una mayor información a los colombianos”,aseguró el abogado a Caracol Radio.

“Hay unos derechos humanos de aplicación inmediata que no requieren reglamentación para ser protegidos, pues estamos en frente a 39 millones de personas que priman un interés general que el interés particular de uno u otro candidato en no querer debatir, en el que se estaría violando el derecho fundamental al derecho de elegir y ser elegido”, afirmó el litigante a RCN radio cuando se le preguntó la razón del porqué se debían hacer estos debates en el marco de las elecciones de segunda vuelta.

La tutela no solo busca que los dos candidatos presidenciales se presenten a los debates, sino sentar un precedente para todos los candidatos de elección popular a importantes cargos en Colombia:

“Estamos buscando es centra un precedente para que al menos en esta ocasión como en otras distintas elecciones el candidato no tome la decisión de participar en el debate, sino que sea una obligación democrática por parte de los candidatos para exponer sus ideas y que el Consejo Nacional Electoral reglamente en este caso concreto el juez estado es el Tribunal, quien lleva la acción de tutela, ordene al CNE que se pueda debatir en un medio de comunicación nacional”, explicó Arrieta Cueto.

El Tribunal también ordenó vincular a la Registraduría Nacional, al movimiento Político Liga de Gobernantes Anticorrupción (de Hernández) y la coalición del Pacto Histórico (de Petro).

Según el Tribunal Superior de Bogotá, los implicados en dicha diligencia como resultado de la tutela de Arrieta Cueto tienen plazo de un día para presentar su defensa respectiva en este caso.

Cabe destacar que Gustavo Petro no se ha negado a asistir a ningún debate de segunda vuelta, por el contrario ha invitado al ingeniero a que asista, pero el exalcalde de Bucaramanga ha declinado.

A través de un video en Twitter el exconsejal depiedecuesta, el ingeniero Rodolfo Hernández, ‘explicó' porque no quería asistir:

“Por este motivo he tomado la decisión de no asistir a los debates, no seré partícipe de estas dinámicas polarizantes, de odio, donde el juego es destruir el otro en un minuto y medio, perdiendo de vista el verdadero trabajo que es construir el cambio por el que votaron los colombianos”, dijo Hernández en el video.

Se cree que el candidato independiente acogió las recomendaciones de expertos y políticos que le recomendaban no asistir a debate, debido a la alta experiencia de Petro en estos escenarios.

Por ejemplo, uno de los que le recomendó no ir a debates fue Francisco ‘Pacho’ Santos, a través de un tuit le hizo la recomendación al ingeniero:

“Rodolfo tiene que hacer lo que está haciendo. No cambie nada de la campaña, no responda agravios (le van a llegar por millones), no vaya a debates. Esos 11 millones de votos ya son suyos si no comete ninguna equivocación”

