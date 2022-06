Video: “Yo quiero que llores”, Christian Nodal estaría buscando vengarse de J Balvin

Fotos: Ig/@nodal Ig/@jbalvin

No había empezado junio y en redes sociales se tejía una nueva polémica protagonizada por J Balvin. Esta vez con Christian Nodal. La disputa comenzó cuando el intérprete del género regional mexicano publicó en sus redes sociales su nuevo look, que era muy similar al de Balvin, por lo que el colombiano no se aguantó las ganas y posteó dos imágenes en su cuenta oficial de Instagram comparando a los artistas con la frase: ‘Encuentra las diferencias’.

Ante el ‘ataque’ del niño de Medellín, Christian Nodal compartió en sus historias de Instagram la publicación del paisa en la que aseguraba que una de las principales diferencias era que el mexicano si tenía talento para cantar en vivo, componer sus canciones y además, que tiene a la prensa para compartir su nueva imagen.

A lo que Balvin respondió que todo se trataba de una broma y para agregarle sal a la herida, mencionó que la foto sé “Be-linda”, haciendo alusión a la expareja de Nodal.

Dejando de lado las burlas, Nodal decidió dejarle claro al intérprete de ‘Niño soñador’, a través de otro video, que no tenía ningún derecho de burlarse de él, menos en un momento por del que atraviesa una fuerte crisis emocional por cuenta del final de su relación con la actriz mexicana y tildándolo de hipócrita.

Finalmente, Nodal cerró ese episodio con el anuncio que entraría al estudio para componerle unos cuantos versos a J Balvin, emulando a Residente, que se despachó contra el paisa en la sesión musical #49 de Bizarrap, luego del episodio de los perros calientes y el ‘Merch’ que hizo Balvin con ese enfrentamiento.

Inicialmente, Nodal avisó que su tema sería lanzado la noche del 1 de junio (día en que ocurrió la pelea) o en el transcurso del día siguiente; posteriormente, aclaró que estaría listo “a las 3″; lo último que dijo al respecto fue que estaría “A las 12 del mediodía (2 de junio) porque armamos una pichi obra de arte”; pero al 3 de junio sus fans siguen sin poder escuchar la tiradera en contra de Balvin.

Dos días después del enfrentamiento entre Nodal y Balvin, el mexicano reapareció ante sus más de 9 millones de seguidores en Instagram con lo que parece ser una parte del tema que estaría componiendo para tirarle al reguetonero.

“Yo quiero que llores. Voy a hacer que llores… Yo vo’a hacer que pa pa pa, llores…”, se escucha entonar al mexicano una parte de la letra que tendría la canción en respuesta contra el reguetonero antioqueño.

Aquí el contenido completo de Christian Nodal contra J Balvin :

El mexicano estaría preparando su venganza contra el colombiano

‘Tiraera’ de Residente a J Balvin

Bien es sabido que el pasado 4 de marzo el género urbano se detuvo por un momento para escuchar la ‘tiraera’ que le hizo Residente a J Balvin; ocho minutos y 39 minutos después, el mundo de la música entró en estado de efervescencia y las redes sociales fueron los principales escenarios para criticar, analizar y debatir alrededor de la fuertísima canción que el boricua le dedicó a José Álvaro Osorio.

“(...) O sea: tú tienes un chamaco, que sabes que no escribe, que no es creativo y que todo es pagando; yo lo tengo claro, pero al mismo tiempo se lo restriega -sus triunfos- en la cara a los artistas que llevan años haciendo arte (...) y entonces, este cabrón que está ahí, gozando del dinero del talento de otros escritores, se mete a este espacio -haciendo referencia a los Grammy Latino- y a intentar boicotear una premiación que preciso ese año se la dedican a Rubén Blades”, expresó Residente.

