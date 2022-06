Video: “Si uno habla quiere fama, si no, se olvidó del luto”, Shaira cansada de que le pregunten por Mauricio Leal

Shaira está cansada que le pregunten por Mauricio Leal, pues ha recibido críticas de sus seguidores. Foto: Instagram @shaira_oficial

El homicidio de Mauricio Leal fue uno de los temas más sonados en redes sociales, debido a la cercanía que tuvo el estilista con varias de las famosas, a quienes en repetidas ocasiones ayudó con su look. Modelos, exreinas e incluso, personalidades de la política pasaron por las manos del llamado niño genio.

Shaira fue una de las que expresó la tristeza que le generó conocer todo lo que ocurrió con el estilista - que la apoyó desde el momento en que decidió incursionar en el mundo del espectáculo - y constantemente compartía en su cuenta de Instagram su opinión al respecto.

Sin embargo, desde hace algún tiempo tomó la decisión de no volver a escribir mensajes respecto a la muerte de Maito Leal, como le decía la exparticipante del Factor XS, a quien consideró su mejor amigo. En su más reciente aparición en redes sociales, la cantante de música popular realizó una ronda de ‘preguntas y respuestas’ en la que resolvió varias de las inquietudes de sus seguidores.

De repente, un curioso internauta le preguntó: “Y ‘Maito’, ¿ya lo olvidaste?”. Para la respuesta no fueron suficientes los 15 segundos que da la red social, por lo que la artista se extendió por más de un minuto para hablar con quienes le reclamaron.

“No me he olvidado de él. Lo que pasa es que en este país están acostumbrados a que si uno habla y se pronuncia al respecto quiere fama, y si no habla es porque se le pasó el luto. Yo ya estoy cansada de ese tema, primero no necesito fama porque lo único que necesito es éxito en mi carrera. Y segundo, mis sentimientos hacia él siguen intactos, sigue aquí es mi corazón y para mí es más que suficiente”, puntualizó la artista.

Otro de los puntos que resaltó la artista es que las ocasiones en las que ha salido a hablar del estilista ha sido víctima de señalamientos de parte de algunos internautas que le dicen que ya olvidó a su mejor amigo, por lo que agregó un agradecimiento a quienes la apoyaron en esos momentos de dificultad.

“Gracias a la gente que me comprendió por todo lo que estuve pasando… A los que me estuvieron juzgando quiero decirles que el tema ahí quedó. No porque no quiera guardar su recuerdo de una manera bonita, sino que ya estoy cansada de que lo tomen, por otro lado, y me sigan juzgando por algo que no tengo por qué pagar”, agregó Shaira a su declaración.

Por último, aseguró que todavía tiene en su corazón cosas que le duelen de la partida de Mauricio Leal, y a quienes la critican, dejó algunas palabras para ponerle fin a la discusión. También se pronunció en contra de aquellos que no tienen esa oportunidad de tener grandes amigos para comprender el dolor que ha sentido todo este tiempo.

“Claramente hay cosas que me siguen doliendo, que pasan y que van saliendo… eso duele, es una situación muy compleja. No me voy a exponer a que me sigan tratando mal y si él estuviera aquí estaría de acuerdo en que ya no opinara al respecto, si me está afectando a mí créanme que ya ahí lo voy a dejar y a quienes no tuvieron una amistad así, pues se jodieron ellos”, concluyó.

