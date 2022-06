La vez que Shakira cambió la letra de ‘Inevitable’ para dedicársela a Piqué durante un concierto en vivo

(Foto: @shakira/Instagram)

Las redes sociales no han dejado de llenarse de mensajes en relación a la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué. Por ello, recientemente viralizaron uno de los hechos que más ha llamado la atención durante los doce años de relación entre la cantante y el futbolista: que la colombiana cambió la letra de una de sus más conocidas canciones para dedicársela al padre de sus hijos.

Se trata de Inevitable, uno de los sencillos más icónicos de la intérprete barranquillera y que entonó durante un concierto en 2011; en ese entonces, le pidió a sus músicos que detuvieran la música para cambiar la letra y echarle unos cuantos piropos al hombre que le robó el corazón.

La canción originalmente decía: “Si es cuestión de confesar no sé preparar café y no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parqués y jamás uso reloj”. Sin embargo, la artista quiso referenciar el deporte con el que Piqué se gana la vida y dijo, delante de miles de sus fans, una estrofa en la que de mostró muy enamorada del deportista europeo y reconoció que antes de estar con él no sabía nada de fútbol. “No, no, no, un momentito. Una vez más. Se me ocurre una cosa”, expresó la cantante para cantar:

“Si es cuestión de confesar, gracias al número 3, ahora entiendo de fútbol. No pregunten cómo fue, pero desde que lo vi cada día sale el sol… Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo porque tú eres distinto”, cantó la colombiana.

El episodio fue aplaudido y ovacionado por los asistentes al concierto. Y, ahora, cuando se confirmó que la pareja ya no estará más junta, en Tik Tok y Twitter, los internautas viralizaron el video de la romántica escena que ocurrió hace más de diez años, cuando la pareja llevaba tan solo un tiempo de relación.

Reviva la presentación aquí:

No es la primera vez que Shakira le dedica canciones a su expareja. Aquí en Infobae hicimos un recuento sobre las más románticas.

Piqué habría sido infiel

El futbolista le habría sido infiel a la artista con una modelo de 20 años, aseguraron fuentes cercanas. El Periódico de Barcelona, en su podcast ‘Mamarazzis’, realizado por las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, expresó lo siguiente: “Lo que me comentan a mí... Me dicen: ‘Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar’. Me dicen: ‘Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia’”.

En su momento -miércoles 1 de junio- las periodistas no ampliaron la información respecto de quién sería la mujer con la que el futbolista del Barcelona habría traicionado a su pareja y madre de sus dos únicos hijos: Milan y Sasha.

Sin embargo, al día siguiente volvieron a poner el tema sobre la mesa y dieron algunas luces sobre quién sería la joven: “Una rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos”, resaltan en un artículo publicado en el citado medio sobre lo dicho por Vázquez y Fa en su podcast.

Todavía se desconoce desde cuándo sabría la cantante colombiana de esta supuesta infidelidad cometida por su pareja y cómo se enteró del tema. Además, ninguno ha emitido palabra alguna sobre esta crisis sentimental por la que estarían pasando hasta el comunicado de hoy.

