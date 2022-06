Video: “Siento que lo amo”, Greeicy enterneció las redes con una declaración a Kai

Tomada de Instagram @greeicy

Greeicy se acerca a la sexta semana de haber dado a luz a su primogénito Kai, y en este corto tiempo la cantante ha sido blanco de distintas polémicas por cuenta de sus declaraciones sobre la maternidad, además de la forma en que trata a su bebé.

La primera salida en falso de la cantante fue a las cuatro semanas del nacimiento de su primogénito, allí apareció a través de sus ‘InstaStories’ con un mensaje para sus seguidores quienes le reclamaron que estaba bastante alejada de las redes sociales y mencionó que estaba en un callejón sin salida.

“Un callejón de amor, un callejón maravilloso, de cosas preciosas, pero sin salida”, añadió en sus historias de Instagram.

Posteriormente, fue duramente criticada al reclamarle a su hijo porque presuntamente no le estaba quedando tiempo a la artista para descansar y solamente estaba enfocada en la crianza del niño, “¿Y mi tiempo qué? ¿Mi vida qué?”, terminó de decirle al bebé.

“Para los que no entienden mi humor, no empiecen a decir que no quiero a mi bebé, yo lo amo … Él sabe que tiene una mamá brusquita, porque ella habla así brusquito, porque ella me habla así como si yo entendiera todas esas bobadas que ella me dice”, expresó la cantante mientras conversaba con Kai entre risas.

Y aunque la cantante ha dejado claro que el amor que tiene por su hijo es incomparable, recientemente compartió un video a través de sus redes sociales en el que expresó que la experiencia que ha tenido en estas últimas semanas no se compara con ninguna otra.

“¿De quién son esas manos tan hermosas?”, preguntó la madre primeriza, y agregó que “siento que lo amo, en esta relación tan corta que tú y yo llevamos, siento que te amo mucho pa’ la relación que estamos construyendo, conociéndonos”, le recalcó la cantante a Kai.

Pero el relato de la cantante no terminó allí, pues se atrevió a comparar la relación que ha comenzado a entablar con su hijo con la que tiene con sus perros, motivo por el que también ha sido cuestionada en redes porque algunos de sus seguidores han criticado que tenga mejor interacción con sus mascotas que con su primogénito.

“Pero si esto es como los perros, que no debe tener comparación porque un hijo es un hijo y a un perro no lo pariste … Si esto es como con ellos que no paran de crecer, ay hermano, esto está pegriloso porque I feel that I love you (siento que lo amo)”, concluyó la artista.

Aquí el contenido completo de Greeicy junto a Kai :

La cantante aseguró que está construyendo una relación con su hijo

Mike Bahía presumió labor de Greeicy como mamá

Son pocos quienes conocen a fondo la dura tarea sobre cómo criar a su bebé, los cuidados, las trasnochadas e incluso, el cansancio que pueden tener con las extenuantes jornadas de cambios de pañales, baños, alimentar a su hijo y demás, por lo que el cansancio puede vencer a los padres en cualquier lugar de la casa.

Y aunque fue blanco de críticas, porque varios de sus seguidores aseguraron que hay un mejor trato para sus mascotas que para su primogénito, esto fue desmentido por Bahía.

“Te admiro cada noche un poco más! Pero sobre todo le doy gracias a la vida por despertar tan bien acampando cada mañana! Nuestro bebé tiene la mamá que muchos quisieran tener! Te amo compañera! Esta linda aventura apenas empieza! (Pd: sé que me vas a matar por la segunda foto; pero a mí me encanta)”, escribió el cantante.

