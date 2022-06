Lema de campaña de Rodolfo Hernández sería un plagio al actual presidente de México

El candidato a la presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández, habría tomado su lema de campaña 'No robar, no mentir, no traicionar' del actual mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador' FOTOS: Archivo

‘No robar, no mentir, no traicionar’ se volvió una de las frases más replicadas durante las últimas semanas en el país, todo por cuenta del furor que ha generado el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, al final de la campaña previa a la primera vuelta y ahora, en días previos a la segunda.

Su lema de campaña ha despertado el sentir de muchos colombianos identificados con esta idea que, al parecer, habría sido creada por el exalcalde de Bucaramanga; sin embargo, este sería otro caso de plagio en plena campaña rumbo a la Casa de Nariño.

Su primera premisa -No robar- no habría sido cumplida, pues este lema fue el mismo que utilizó el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador cuando también se encontraba en campaña. De hecho, en sus presentaciones en plaza pública, AMLO mencionaba las mismas palabras para atraer al público elector, añadiendo también una oratoria enfocada en la lucha contra la corrupción, algo que replica Hernández en Colombia.

Desde 2008 el ahora presidente de México utilizaba estos ‘mandatos’ y no fue sino hasta 2018 -año de su posesión como primer mandatario- que dejó que utilizarlos. Ahora, aquellas palabras pasaron a la boca del ingeniero, quien también le ha manifestado a sus seguidores y nuevos votantes que “no les voy a fallar”.

¿Más casos de plagio hechos por el ingeniero?

Pero esta no es la primera frase que el nacido en Piedecuesta -Santander- habría plagiado de otras figuras de la política internacional. Otras muy empleadas por él son “Donde nadie roba, la plata alcanza”, y aunque puede calar en varios sectores sociales, lo cierto es que lo mismo decía el ahora presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Incluso, en algunas alocuciones aprovecha para repetir esta premisa.

Otro hecho similar, y a la vez polémico, tiene que ver con su actual programa de gobierno, el cual titula “Un nuevo contrato social con Colombia: el camino hacia la paz real”, y que se asemeja al Plan Distrital de Desarrollo de la alcaldesa Claudia López, “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI”.

Otra polémica que tiene como protagonista al candidato está centrada en la mayoría de sus propuestas, muchas de ellas similares a las de su rival electoral, Gustavo Petro. Así lo ha manifestado en varias ocasiones el aspirante por el Pacto Histórico luego de que Hernández publicara, el pasado 30 de mayo, un hilo en Twitter con 20 de sus propuestas en caso de llegar a la presidencia.

Temas como el respeto a la protesta social, la legalización del uso de la marihuana con fines recreativos y el respaldo de la decisión de la Corte Constitucional con respecto a la despenalización del aborto hasta la semana 24, llamaron la atención del izquierdista, pues son similares a lo que él plantea en su programa de gobierno.

“Me parece que esa intención programática de acercarse al programa nuestro podría ser la antesala de un gran acuerdo nacional y me gustaría desde aquí, cualquiera que sea el resultado electoral el 19 (de junio), le propondría al contrincante Rodolfo que hagamos un gran acuerdo nacional”, sostuvo Petro en diálogo con la emisora Blu Radio este miércoles.

Por ahora, Hernández se mantiene en su idea de no asistir a debates hasta la segunda vuelta, y mientras llega ese día, aprovecha sus espacios en redes sociales para repetir los reciclados lemas “No robar, no mentir, no traicionar” y “Donde nadie roba, la plata alcanza”.

