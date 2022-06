Condenan a 20 años de prisión a un patrullero de la Policía por el homicidio de un hombre en situación de indigencia

Las últimas cifras de Medicina Legal revelan que entre 2016 y 2021 se han registrado 1.539 muertes de habitantes de calle en el país. Del total de casos, 1.018 han sido asesinados con arma blanca o de fuego (el 66,14%), lo que convierte al homicidio en la mayor causa de muerte de este sector de la población. Se registró que, 941 habitantes de calle eran hombres y 77 mujeres, en esos cinco años.

La Fiscalía General de la Nación anunció este miércoles 1 de junio que un juez penal del circuito de Medellín condenó a 20 de prisión al patrullero de la Policía Nacional Rodrigo Alberto Vallejo Villada, por ser responsable del delito de homicidio simple.

Los hechos investigados ocurrieron en la tarde del 22 de abril de 2019 en las inmediaciones de la Plaza Minorista de Medellín, donde el uniformado golpeó en repetidas oportunidades con su bastón de mando a Víctor Daniel Bolívar, un hombre en situación de indigencia, después de salir de una quebrada que desemboca al río Medellín. Vallejo Villada era conocido con el alias de Gafas.

El cadáver de la víctima fue recuperado dos días después a la altura del municipio de Barbosa. Según el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Bolívar falleció por traumas contundentes en las vértebras cervical y dorsal.

Una vez fue encontrado el cuerpo del hombre atacado, su familia realizó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y la Policía, en las que aclaraban que según algunos testigos presenciales de los hechos, Bolívar, de 24 años de edad, fue golpeado cuando intentaba salir de una quebrada que desemboca al río Medellín y fue arrastrado por las aguas del afluente.

Para la Fiscalía, el uniformado actuó con negligencia al no pedir colaboración a los bomberos para tratar de rescatar a la víctima. Esta decisión de primera instancia fue apelada por el ente investigador, al considerar que el juzgado no tuvo en cuenta las circunstancias de agravación por la indefensión. “Una determinación similar fue adoptada por la defensa del procesado por no estar de acuerdo con la declaratoria de responsabilidad del sentenciado”, expresó la institución a través de un comunicado.

La captura del patrullero se produjo el 19 de enero de 2020, sin embargo, alias Gafas, no se allanó a los cargos imputados: homicidio agravado con dolo eventual ante el Juzgado 28 Penal Municipal de Medellín.

Este mismo informe señala que para 2017, la tasa de muerte de los habitantes de calle aumentó considerablemente y durante ese año se presentó el homicidio de 302 personas de esta población principalmente en Bogotá, Medellín, Cali y municipios como Bello (Antioquia) y Dosquebradas (Caldas).

En otro aspecto, hay que resaltar que el ‘Caso 03′ del Acuerdo Final de Paz firmado entre el Estado colombiano y las antiguas guerrillas de las Farc, se centra en los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas de combate por agentes del Estado.

En febrero de 2021, la JEP reconoció en un informe la cifra de 6.402 víctimas de ‘falsos positivos’, como se conocen popularmente a los asesinatos de civiles –en su mayoría hombres jóvenes empobrecidos, campesinos e incluso habitantes de calle– a manos de la fuerza pública para hacerlos pasar por guerrilleros.

