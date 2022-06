“Rodolfo tiene la disyuntiva de unirse o no con el uribismo”: Gustavo Bolívar

Foto Colprensa

A 19 días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre el candidato del Pacto Histórico Gustavo Petro y el de la Liga de Gobernantes Anticorrupción Rodolfo Hernández, diversos análisis y predicciones se han hecho para vislumbrar quién tiene más opciones de llegar a la Casa de Nariño.

Varios estadistas señalan que llega con una mejor ventaja el ingeniero Rodolfo debido a la posibilidad de conseguir más votos de quienes también fueron precandidatos pero no pasaron a la segunda vuelta, mientras que el líder del Pacto Histórico ya ‘habría llegado a su limite de sufragantes’.

Respecto al panorama el Senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, dijo a los medios las impresiones que dejaron el resultado de la primera vuelta y el panorama de la segunda: “No podemos desconocer que queríamos ganar en primera vuelta, pero lo que muestra este resultado es que el ascenso de Rodolfo nos ha quitado puntos tanto a Fico, quien es el gran derrotado de hoy, como a nosotros”.

Sobre lo que ha representado el exalcalde de Bucaramanga en la campaña electoral señaló Bolívar que les ‘quitó la bandera de la corrupción’: “Rodolfo es un fenómeno, eso no se puede desconocer; él desvirtuó todo lo que los estrategas de Fico y Petro hicieron: cientos de manifestaciones, asistencia a debates, en fin y este señor no iba a debates, no hace manifestaciones y no ha invertido tanto dinero como las otras dos campañas y esto me da a entender que el país sí está cansado de los partidos políticos tradicionales”.

Gustavo Petro y Francia Márquez sacaron 2,5 millones de votos de ventaja sobre el ingeniero Rodolfo y su formula vicepresidencial, un hecho que no pasa desapercibido ya que el gran perdedor de la jornada electoral Federico Gutiérrez anunció luego de conocerse su derrota que apoyaría al exalcalde de Bucaramanga en segunda vuelta: “quiero expresar públicamente que no queremos perder el país y no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia. Por eso, Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo y por Marelen el próximo 19 de junio”, indicó el excandidato del Equipo por Colombia.

Sobre una segunda vuelta Bolívar concluyó que sería mas complejo competir contra ‘Fico’ que contra Rodolfo, salvo que el exalcalde aceptara apoyo de las maquinarias políticas que tanto ha rechazado en su campaña electoral, “yo pienso que es más fácil Rodolfo en segunda vuelta que Fico, porque al fin de cuentas Fico tiene las maquinarias y el establecimiento y creo que sería un hueso más duro de roer, mientras que Rodolfo tiene esa disyuntiva de unirse o no con el uribismo”.

Francia Márquez habla de Rodolfo Hernández

Sobre Rodolfo Hernández hay una gran variedad de polémicas que se han generado a partir de sus reacciones, afirmaciones y algunos negocios. Pero tal vez una de las que más rondó a través de las redes sociales cuando se conocieron los resultados de la primera vuelta fueron las recientes declaraciones del exalcalde de Bucaramanga cuando el actor Marcelo Cezán le preguntó en la emisora radial Bésame “¿usted cree en la labor de la mujer, en la dirección de la mujer dirigiendo cosas, gobernando de alguna manera?”, a esto respondió el ingeniero Hernández: “No, no. Es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer, metida en el gobierno, a la gente no le gusta”.

Respecto a la polémica respuesta que brindó el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, la formula vicepresidencial del Pacto Histórico Francia Márquez comentó: “Votar por Rodolfo hoy es retroceder en los derechos que hemos conquistado como mujeres en este país, hemos visto su misoginia en el trato hacia la mujer”.

