El expresidente Álvaro Uribe políticamente está muerto y ‘picho’ según el candidato Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández y Álvaro Uribe. Fotos: Colprensa

La campaña de la segunda vuelta presidencial ya comenzó y los dos candidatos en contienda, Rodolfo Hernández y Gustavo Francisco Petro, iniciaron su correría en los diferentes medios de comunicación del país.

Precisamente en la entrevista que concedió en Caracol Radio, el exalcalde de Bucaramanga indicó que no iba a buscar el apoyo del Centro Democrático y su líder el expresidente Álvaro Uribe Vélez, del que dijo que políticamente había fallecido.

“Uribe se murió el domingo usted cómo está al lado de un muerto con tres días, ya está eso ‘picho’ ”, dijo el ingeniero civil, que también llaman el Trump colombiano.

Y lo hizo respondiendo a la pregunta del retiro del apoyo del senador electo por la Alianza Verde Jota P Hernández, quien señaló en Twitter que a la campaña de Hernández estaban llegando los políticos que representan a la vieja clase que se supone que va combatir en la cruzada a la que se comprometió contra la corrupción.

También se refirió a los señalamientos de Petro en su contra por sus manifestaciones machistas en las que afirmó que se debía relegar el papel de la mujeres en la política. En su defensa argumentó se trataba de una mala interpretación de la respuesta que dio a la pregunta de qué haría si su compañera sentimental lo acompañara a trabajar en su cargo como presidente.

“Les dije que no, que la preferiría que me ayudara desde la casa. Primero no se gasta plata, segundo no hay esa influencia perversa y en la Presidencia de la República hay una oficina que se llama Primera Dama. Le ponen como 20 carros, guardaespaldas, chóferes, tamales, arepas de huevo”, indicó.

Sobre Petro criticó que esté recibiendo el apoyo de Roy Barreras y de Armando Benedetti. Además, reprochó que en la misma este Piedad Córdoba, quien recientemente fue detenida en Honduras con más de 68.000 sin declarar.

Por ahora, el ingeniero no ha dado a conocer quiénes se adherirán a su campaña por la presidencia de Colombia, aunque Federico Gutiérrez y Paloma Valencia anunciaron que apoyarán al ingeniero en la segunda vuelta.





Empate técnico entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández

El Centro Nacional de Consultoría (CNC) dio a conocer este martes la primera encuesta presidencial después de los resultados electorales de la primera vuelta. Los dos candidatos que pasaron son Gustavo Petro, del Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández, representante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

La firma contratada por el Noticiero CM& encuestó por llamadas telefónicas a 1.200 ciudadanos de 43 municipios entre el 30 y 31 de mayo. Por primera vez, Gustavo Petro resultó no ser el favorito de las encuestas, pues solo un 39 por ciento de los consultados reafirmó su intención de voto; mientras que un 41 por ciento apoyaría al exalcalde de Bucaramanga.

Es importante señalar que el CNC aclaró que la encuesta tiene un margen de error del 2,8 por ciento, por lo que los dos puntos de diferencia entre los candidatos resultarían en un empate técnico de cara a la segunda vuelta electoral.

Con respecto a los porcentajes faltantes en la medición, el CNC indicó que: el 5 por ciento de los encuestados respondió que votaría en blanco, el 1 por ciento manifestó que “ninguno” tendría su apoyo, mas no se fue por la opción anterior y el 14 % comentó que “no sabe / no responde”.





SEGUIR LEYENDO: