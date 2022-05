Rodolfo Hernández y sus polémicas más sonadas: se declaró “fan” de Hitler y el bofetón que le dio a un concejal cuando era alcalde

Comentarios altisonantes, sacadas de piedra y más: así es Rodolfo Hernández, el candidato a la Presidencia tercero en intención de voto. Fotos: captura de pantalla y Colprensa.

Desde que fue alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández siempre ha dado de qué hablar por su particular carácter y la explosiva manera de reaccionar a quienes lo cuestionan. A continuación, Infobae Colombia recopila algunas de las controversias más sonadas del candidato que se enfrentará en una segunda vuelta a Gustavo Petro para definir al próximo presidente de la nación cafetera.

El cachetadón

Quizá el hecho por el que más recuerdan al también ingeniero y empresario es la cachetada, sumada a palabras de grueso calibre, que le dio al concejal John Jairo Claro en su oficina después de que este último lo acusara de corrupción el 28 de noviembre de 2018, cuando el concejal del partido ASI, John Jairo Claro Arévalo, acudió a la oficina del entonces alcalde con una denuncia por supuestos hechos de corrupción en los que habría incurrido el mandatario. Esto desencadenó una discusión entre ambos donde los insultos fueron protagonistas, situación que escaló a tal punto que Hernández agredió al concejal con un bofetón en el cuello.

“Este fue un montaje de parte del Concejal y caí. Él me estaba pidiendo cita desde el martes pasado pero solo hasta ayer lo pude atender. Él llegó al despacho con un camarógrafo, yo no le vi nada de malo, pero en plena reunión empieza a agredir a mi esposa y a mi hijo con mentiras sobre lo de Vitalogic, pues en un momento de rabia me llené de ira y lo pegué un coscorrón. Lamento lo sucedido”, señaló el mandatario a medios locales en el momento de los hechos.

En represalia, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa confirmó la suspensión e inhabilidad del alcalde Hernández por un periodo de ocho meses, al encontrarlo culpable de haber agredido aun servidor público como lo es el concejal Claro, incurriendo así en una falta disciplinaria grave a título de dolo. Además, tuvo que pagarle más 124 millones de pesos colombianos.

¿Seguidor de Adolf Hitler?

Hernández tuvo que salir a disculparse durante agosto del 2021 luego de que reviviera un audio en el que se declara presunto fan del dictador alemán fallecido, Adolfo Hitler.

Las controvertidas declaraciones del exmandatario bumangués tuvieron lugar en el 2016 cuando, en diálogo con la emisora Rcn Radio, este dijo: “Yo soy seguidor de un gran pensador alemán que se llama Adolfo Hitler”, aseguró en la entrevista, cuando todavía ocupaba el rol de alcalde en Bucaramanga, la capital nortesantandereana.

En su Twitter, Hernández publicó varios de los apartes de la entrevista y en uno de ellos aclaró la controversia suscitada por su pronunciamiento. Sin embargo, la aclaración del exmandatario también generó risas y algunos comentarios.

“Frente a lo de Hitler pido mil disculpas, cualquiera tiene un lapsus y me equivoqué. La frase no era de él, era de Einstein. Pido mil disculpas a la comunidad judicial y a todo el pueblo colombiano”, dijo Hernández, de 76 años de edad.

¿Y el Vichada?

Hace semanas, por medio de un video, circuló el video de un momento en que una persona se acerca al candidato y le pide el favor de enviar un saludo a los habitantes del departamento colombiano del Vichada, pero para sorpresa de todos él demostró desconocer de qué le estaban hablando.

“¿Para el Vichada?, ¿eso qué es?”, fue la respuesta que dio el también exalcalde de Bucaramanga, antes de que le explicaran que se trataba de un departamento y procediera a preguntar cuál era su capital.

“¡Ah, bueno! Para Puerto Carreño, en el Vichada, un saludo muy especial y los invito a que me acompañen el próximo 29 de mayo en las elecciones ¡Entréguenle la chequera a Rodolfo Hernández! ¡No los voy a defraudar!”, aseguró posteriormente.

Las reacciones en redes no tardaron en suscitarse, como era de esperarse, y a través de cientos de comentarios los internautas hicieron expresa su opinión donde cuestionaron que alguien que pretende dirigir al país no tenga ni idea de la ubicación de uno de los departamentos más pobres.

¿Dónde queda Escazú?

En medio de un debate presidencial en la Feria del Libro de Bogotá (FilBo), Rodolfo Hernández dijo no saber qué era el el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe llamado Escazú. Durante uno de los segmentos, la moderadora del espacio, la periodista Claudia Morales, preguntó qué opinaban los postulantes a la Presidencia de si ratificar Escazú en Colombia.

Todos los candidatos alzaron unas paletas con Sí y No para saber sus opiniones al respecto. Sin embargo, el exmandatario de la capital santandereana no tenía ni idea de qué hablaban en el recinto y le tuvo que pedir ayuda a Federico Gutiérrez para que le explicara a qué se referían. El hecho no pasó desapercibido por los moderadores del evento, los asistentes al debate, y mucho menos de los internautas, quienes cuestionaron a Hernández por, de nuevo, desconocer un tema tan coyuntural para el país.

Varios líos en la Procuraduría

La carrera por la Presidencia del exalcalde de Bucaramanga se vio marcada por dos investigaciones que enfrenta ante la Procuraduría General de la Nación: una por modificar el manual de funciones para los empleos de la capital santandereana cuando la gobernó y la segunda, por sus polémicas declaraciones sobre las trabajadoras sexuales.

Acerca de la primera investigación, el Ministerio Público lo indagará por las irregulares modificaciones que le hizo al Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales con el que la Planta de Personal del Municipio de Bucaramanga empleó a varios ciudadanos.

La segunda indagación se dio por sus polémicas declaraciones en agosto de 2019 y que lanzó contra el entonces candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Sergio Isnardo Muñoz, a quien comparó con las trabajadoras sexuales.

“Él puede decir lo que quiera, nosotros estamos apoyando a los candidatos independientes, él no, él no, él ha pasado por todos los partidos eso lo han manoseado todos, eso mejor dicho lo han manoseado más que una prostituta de Puerto Wilches que mejor dicho que lo único que no le pasó por encima fue el ferrocarril”, expresó Rodolfo Hernández cuando dirigía los destinos de la capital del departamento de Santander.

El exmandatario no se quiso rectificar de sus controversiales declaraciones, volvió a referirse al modo de empleo de las trabajadoras sexuales y le lanzó nuevos dardos al exaspirante por la Alcaldía bumanguesa. “Que ellas se sientan ofendidas, pero díganme que no es verdad, ¿a las prostitutas no las manosean? Sergio Isnardo está más manoseado que ellas, yo con las mujeres tengo toda la consideración que ustedes quieran, pero les pido el favor de que me hagan otra pregunta”, le dijo Hernández a BluRadio.

El más sonado: Vitalogic

El candidato presidencial Rodolfo Hernández no aceptó los cargos en su contra por haber incurrido, presuntamente, en el delito de celebración indebida de contratos cuando fue alcalde de Bucaramanga en el período 2016-2019. De acuerdo con las autoridades, Hernández permitió que la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (Emab) entregara un contrato, de forma irregular, a la empres Vitalogic. La licitación tenía un costo de $336 millones, durante 30 años, y se utilizarían para mejoras en el relleno sanitario El Carrasco, en Girón, Santander.

Valga recordar que la Fiscalía General de la Nación asegura que tienen todas las pruebas que demostrarían que el exalcalde obró en el contrato consultoría 096 de 2016 para que el EMAB le entregara el contrato a Jorge Hernán Alarcón, representante de la empresa Vitalogic RSU.

Estas son solo algunas de las controversias que enlodan el camino a la Casa de Nariño de Rodolfo Hernández. Sin embargo, cuando estuvo al frente de Bucaramanga también cometió otros polémicos sucesos como sus líos por presunta participación indebida en política, sus comentarios xenófobos, entre otros.

