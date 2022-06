Estiwar G reveló cómo llegó a ser parte de MasterChef Celebrity

Estiwar G, influencer. Foto: Instagram @estiwar.g

Desde mediados de febrero pasado ha estado presente en la pantalla nacional la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’. En esta ocasión fueron 22 los famosos que se desenvolvieron como concursantes en el reality gastronómico, pero al día de hoy solo diez de ellos han logrado mantenerse en pie tras superar las múltiples pruebas culinarias. Por ejemplo, Estiwar G (creador de contenido).

El influenciador es una figura relativamente nueva entre el mundo del espectáculo y la farándula nacional, sin embargo, su humor y sus toxitours (videos enfocados en mostrar la comida callejera) se fueron viralizando dándole un reconocimiento entre las redes sociales. Empero, ¿cómo logró Estiwar G ser invitado a ‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2022).

Pues bien, el pasado martes 31 de mayo el creador de contenido comentó en un video que publicó en su perfil de Instagram un poco de la historia. “Yo seguí camellando, haciendo mis contenidos, mis videos, hasta que un día me escriben al Insta: -¿Estaría dispuesto a participar en Masterchef?-”.

Ante esto el influencer dio cuenta de que inicialmente dudó de la veracidad de la propuesta. “... Cuando me di cuenta que era real yo: Uy perro, a lo bien uno no alcanza a dimensionar la magnitud de este visaje, uno no alcanza a ver lo grande que es esa propuesta. Me puse a buscar qué era ese visaje, cómo era el evento; yo sabía qué era ‘Masterchef’, pero no sabía que era un evento tan ‘guasauro’”.

Más adelante en el video, Estiwar G evidencia su satisfacción y emoción por estar en ‘MasterChef Celebrity Colombia’. “Llegar allá fue una experiencia de locos, una oportunidad áspera de resignificar la calle... en television nacional, la orpotunidad de no solo representar a los de la calle, sino a todos los colombianos que vienen de abajo y les ha tocado gerrearla”.

Vale mencionar que, a lo largo y ancho de los más de 80 episodios que se han emitido de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2022), Estiwar G ha sabido destacar con sus preparaciones, principalmente los platos criollos y las frituras. Varias han sido las veces en las que ha salido halagado por parte de los jurados, los chefs Nicolás de Zubiría, el chileno Christopher Carpentier y Jorge Rausch, por su sazón.

Los concursantes que lograron entrar en el Top 10 de los mejores cocineros de esta temporada del programa:

Además del creador de contenido, también figuran en este listado: Ramiro Meneses (actor y director), Manuela González (actriz), Isabella Santiago (actriz venezolana), Tatán Mejía (motociclista), Aída Morales (actriz), Carlos Báez (actor), Cristina Campuzano (actriz), Corozo (trovador), y Chicho Arias (comediante).

Respecto a los participantes que ya han quedado por fuera del reality gastronómico, tanto por ser eliminados o porque han optado por retirarse, estos son: Carolina Gómez (actriz), Lady Noriega (actriz y cantante), Natalia Ramírez (actriz), Jair Romero (actor y cantante), Tostao (cantante), Luis Eduardo Arango (actor), Aco Pérez (actor), Martín Karpan (actor argentino), Aida Bossa (actriz y cantante), María Teresa Barreto (actriz), Pamela Ospina (comediante) y Alexandra Montoya (imitadora y comediante).

Claudia Bahamón, como en todas las demás versiones del reality gastronómico, es quien se desenvuelve como presentadora de la producción.

