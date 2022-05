Luisa Fernanda W habló sobre su alopecia: “Antes es que tengo pelo”

Luisa Fernanda W, influenciadora colombiana. Foto: Instagram @luisafernandaw

Luisa Fernanda W siempre ha dado cuenta de que no le molesta hablar de las críticas que recibe en las redes sociales, por ejemplo, se ha referido en varias ocasiones a los malos comentarios que le llegan por los atuendos que viste. Sin embargo, en esta ocasión quiso hablar de su alopecia.

La influenciadora paisa puso el tema sobre la mesa por un mensaje que le hizo llegar una usuaria que, sin ser una crítica, le manifestó su inquietud por el poco cabello que tiene la también empresaria, incluso, le ofreció algunos consejos para que abundara su melena.

“Lu, deberías tomar algo para abundar el cabello... porque se te ve muy poquito y delgado o ¿siempre ha sido así?”, fue parte del comentario que le realizó su seguidora.

Ante estas palabras, Luisa Fernanda W quiso explicar que sufre de alopecia por genética -por vía materna- y que, además, ha sometido su cabello a diferentes procesos de decoloración “muy fuertes” para poder pintarlo, cosa que también influye en su cuidado.

“Yo recibo varios mensajes de este tipo y para las personas que no conocen o no saben la situacion que yo pasé con mi pelo les voy a contar rápidamente; tengo una leve alopecia, que es por genética. Mi mamá tiene esta alopecia y yo también, antes es que tengo pelo, y a eso suménle todos los procedimientos que me he hecho de todo tipo, me he pintado el pelo de los colores que tú quieras... me he hecho decoloracione muy fuertes”, fueron las primeras palabras de la creadora de contenido sobre el tema.

Posteriormente, también comentó que, pese a sus intentos por cuidar de su cabello, siempre le surgen las ganas de pintarlo nuevamente. “... Pero para lo que tengo por genética y para lo que he hecho con mi pelo, antes tengo pelo”, reiteró.

Luisa Fernanda W sobre su alopecia: “Antes es que tengo pelo”

Sin embargo, la creadora de contenido ha tenido mejorías con su alopecia ( “caída o pérdida patológica del pelo”, la define brevemente la RAE), puesto que en el pasado tenía una mayor ausencia de cabello en ciertos sectores de su cabeza.

“Digamos que la alopecia que yo tenía antes era mucho más fuerte, tenía las entradas mucho más calvas. Ahora sí tengo un poco más de pelo y ahí va. Yo siento que si me cuido el pelo en forma, si no me lo vuelvo a pintar, lo recupero de nuevo”.

Pero Luisa Fernanda W es una mujer que ama cambiar el color de su melena, a lo largo y ancho de estos años en los que se le conoce como figura pública se le ha visto rubia, castaña, pelinegra, con el cabello rosado, entre otros looks. Solo queda esperar si logra tener su cabello en el tono natural y evitar someterlo a procesos químicos.

Por otro lado, respecto a los momentos en que ha tenido mayores problemas con la caída de su cabello, a mediados de 2021 la paisa publicó una fotografía de un año de antigüedad en la que se veían sus entradas bastante pronunciadas, por aquel momento no habló de su alopecia como tal, sino que recomendó un producto para el crecimiento del cabello y mostrar su antes y después.

“Sea cual sea el presidente, ojalá haga un buen trabajo”: Luisa Fernanda W sobre las elecciones:

Colombia está ad portas de tener un nuevo presidente; las opciones están entre Gustavo Petro (representante del Pacto Histórico) y Rodolfo Hernández (representante de Liga de Gobernantes Anticorrupción), los dos candidatos presidenciales más votados durante la jornada electoral que se desarrolló en el país el pasado domingo 29 de mayo.

Sobre este periodo de elecciones en el país, desde sus Historias en Instagram la influenciadora dio cuenta de que, independientemente del político que resulte como ganador, lo único que espera es que realice una buena labor. “Sea cual sea el presidente, ojalá haga un buen trabajo, lo necesitamos. Te amo Colombia”, fue el mensaje que redactó.

“Sea cual sea el presidente, ojalá haga un buen trabajo”, Luisa Fernada W sobre las elecciones. Foto: Instagram @luisafernandaw

SEGUIR LEYENDO: