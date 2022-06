“Decías que juntos serían invencibles, que Petro era el mejor”: Roy Barreras a Rodolfo Hernández

El senador del Pacto Histórico le recordó al exalcalde de Bucaramanga y candidato independiente que manifestó su interés en ser la fórmula vicepresidencial del líder de oposición en estas elecciones presidenciales. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

El senador electo del Pacto Histórico, Roy Barreras, compartió un video dirigido al exalcalde de Bucaramanga y candidato independiente de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, en el que le recordó sus acercamientos a la campaña del líder de oposición y aspirante de alianza de izquierda, Gustavo Petro, quien será su contendor en la segunda vuelta presidencial.

En el video que lleva el título de “Rodolfo el Desmemoriado”, el congresista le recordó a Hernández, quien fue la gran sorpresa de las elecciones presidenciales del pasado 29 de mayo luego de que alcanzara la segunda votación más alta en todo el país, de sus recurrentes encuentros de cara a la primera vuelta presidencial en los que supuestamente manifestó su admiración por el aspirante de izquierda y su deseo de acompañarlo en la vicepresidencia.

“En esta mesa fue nuestro último encuentro. Tú me buscaste, no lo vas a negar, tengo los registros de tus múltiples amables llamadas y de nuestros encuentros en tu apartamento en Bucaramanga y en Bogotá. Aquí me buscaste porque entonces admirabas a Petro, querías ser su fórmula vicepresidencial, y decías que juntos serían invencibles. Reconocías que Petro era el mejor”, indicó el congresista en el video.

Asimismo, le recordó que en ese restaurante al norte de Bogotá hablaron del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la desmovilizada guerrilla de las FARC, en el que tuvo la oportunidad de explicarle de qué se trataba el “cambio verdadero” y abordaron temas como de la Ley de Víctimas, las 16 curules de paz y la defensa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El senador Roy Barreras le recordó al empresario sus acercamientos a la campaña de Gustavo Petro

“Entonces te servía, querías que te ayudara. Rodolfo, aquí estoy, pero para defender la paz de esos por los que te decidiste hoy: José Obdulio, Cabal, el uribismo, Fico, el fracaso de Duque. Te fuiste por esa orilla, nosotros nos mantenemos en la defensa de la paz, y Petro será presidente para todos los colombianos, también para ti, no te preocupes, será un gobierno de unidad nacional”, concluyó el senador de la alianza de izquierda.

Asimismo, el congresista solicitó una auditoría de la votación en el departamento selvático de Vichada, en el que el Rodolfo Hernández obtuvo la mayor votación entre los candidatos, a pesar de que en días pasados manifestó que desconocía la ubicación de este departamento y su capital, sin embargo, ganó con un 39,57 %, es decir, más de 6 mil votos.

“Lo de Vichada es extraño. En Vichada no hay internet eficaz. Nadie tiene TikTok. Nadie conoce a Rodolfo. Hernández ni siquiera sabía que el Vichada existía y extrañamente ganó allá. Exigimos ya la Auditoría Internacional sobre el Software para despejar toda duda. Consejo Nacional Electoral”, señaló Roy Barreras.

Vichada cuenta con poco más de 100 mil habitantes y se ubica en zona limítrofe con Venezuela, allí Rodolfo superó a Gustavo Petro y a Federico Gutiérrez, quienes obtuvieron un 33,54 % y un 19,10 % respectivamente.

SEGUIR LEYENDO: