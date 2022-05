“Votar por Rodolfo hoy es retroceder en los derechos que hemos conquistado como mujeres en este país”: Francia Márquez

Francia Márquez.

La primera vuelta presidencial dejó un sorpresivo resultado, fuera de la anticipada victoria de Gustavo Petro que anunciaban las encuestas desde el año pasado, el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción Rodolfo Hernández con casi seis millones de votos pasó a la segunda vuelta que se disputara el próximo 19 de junio.

Sobre la coyuntura electoral habló Francia Márquez fórmula vicepresidencial del Pacto Histórico, el cual sacó 2,5 millones de votos de ventaja sobre el ingeniero Rodolfo, Márquez resaltó el trabajo hecho el pasado domingo 29 de mayo y motivó para que se continúe con ese trabajo de forma contundente para el próximo 19 de junio.

“Es muy importante que se sostenga ese trabajo hermoso que hemos hecho, hemos recorrido este país con la alegría y el entusiasmo de la gente, con mucho en contra en medio de situaciones de mucho riesgo y amenazas en medio de toda una estrategia de injurias y calumnias”, indicó la candidata vicepresidencial a La W.

Sobre Rodolfo Hernández hay una gran variedad de polémicas que se han generado a partir de sus reacciones, afirmaciones y algunos negocios. Pero tal vez una de las que más rondó a través de las redes sociales cuando se conocieron los resultados de la primera vuelta fueron las recientes declaraciones del exalcalde de Bucaramanga cuando el actor Marcelo Cezán le preguntó en la emisora radial Bésame “¿usted cree en la labor de la mujer, en la dirección de la mujer dirigiendo cosas, gobernando de alguna manera?”, a esto respondió el ingeniero Hernández: “No, no. Es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer, metida en el gobierno, a la gente no le gusta”.

Respecto a la polémica respuesta que brindó el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Francia Márquez también se refirió: “Votar por Rodolfo hoy es retroceder en los derechos que hemos conquistado como mujeres en este país, hemos visto su misoginia en el trato hacia la mujer”.

El escenario de la segunda vuelta hipotéticamente se vería más sencillo para Rodolfo Hernández que sacó 5,93 millones de votos y puede sumar los 5,05 millones de votos que obtuvo el gran perdedor de la jornada Federico Gutiérrez, quién ya anunció que su apoyo iba al exalcalde de Bucaramanga. Por su parte Gustavo Petro que alcanzó un 8,49 millones de votos, debe buscar otras alternativas en intención de sufragio, ya que como señalan algunos analistas el candidato del Pacto Histórico pudo haber llegado a su tope.

Respecto a la situación y los movimientos que han hecho los partidos políticos de cara a la segunda vuelta Francia Márquez indicó: “Nosotros ya sabíamos que el uribismo estaba apoyando al señor Rodolfo, desde hace un mes sabíamos que ellos no iban a apoyar de manera decidida a Federico Gutiérrez y que iban a apoyar a Rodolfo. Nos toca hacer diálogo con la mayoría de los sectores posibles ... En tres semanas vamos a sacar los votos necesarios para ganar la Presidencia y la Vicepresidencia”, señaló la fórmula vicepresidencial del Pacto Histórico indicando que están a la expectativa de lo que pueda suceder con colectividades como la del partido verde.

Para finalizar Francia recordó que el ingeniero Hernández tiene aún asuntos pendientes con la justicia por temas de transparencia, además extendió una invitación a los electores de este país a continuar con ‘el cambio’: “Yo creo que este candidato que habla de la lucha de la corrupción no es un ejemplo de ser un hombre coherente frente a la corrupción, no olvidemos que tiene una imputación precisamente por estos temas y que le ha pegado a la gente que considera que no están con él. Seguiremos haciendo nuestro trabajo llamando a distintos sectores políticos, a los jóvenes, a la gente que no votó, a las mujeres”.

