Rigoberto Urán se recupera y muestra su duro entrenamiento para el Tour de Francia

En la imagen, el ciclista colombiano Rigoberto Urán (Education First). EFE/Stuart Franklin/Pool/Archivo

Rigoberto Urán (EF Education EasyPost), ha estado recuperándose de dos duras caídas durante su participación en la pasada Lieja Bastoña Lieja y el Tour de Romandía, en donde contó con la mala suerte de quedar con la escápula rota, sin embargo, no tuvo que acudir al cirujano, sino esperar a que la lesión, a través de terapias, se acomodara por sí sola.

En un inicio se le había hecho la recomendación médica de guardar reposo, algo que para un ciclista que tiene que estar preparándose para las competencias, es bastante perjudicial, dado que retrasa la puesta a punto para los objetivos más importantes del calendario, en este caso para Urán, el Tour de Francia.

Le puede interesar: Gustavo Petro acusó a Rodolfo Hernández de copiarse de sus propuestas: “Te hacían falta”

Poco a poco ha podido montarse a su bicicleta para hacer algunos entrenamientos procurando no tener movimientos fuertes que le puedan causar más daños en su lesión. Hasta el momento, todo parece ir por buen camino, pues el colombiano ha subido video de su preparación y solo se puede intuir que se ha recuperado y que su camino hacia el Tour de Francia avanza bien.

El pedalista colombiano, Rigoberto Urán, se alista para las competencias venideras con su equipo EF Education EasyPost. Videos tomados de las historias de Instagram de Rigoberto Urán.

Puede leer: “Votar por Rodolfo hoy es retroceder en los derechos que hemos conquistado como mujeres en este país”: Francia Márquez

Urán cuenta con pocos días de competencia en lo que va del 2022, pero sus entrenamientos se concentran, sobre todo, en llegar en su mejor nivel y condición física a la ‘Grande Boucle’ en julio. Allí podría compartir coliderato con su compatriota, Esteban Chaves, quien en un principio estaba entre los corredores del equipo norteamericano para hacer el Giro de Italia, pero por molestias físicas no lo pudo hacer.

Hasta el momento, Urán se ha mostrado en buenas condiciones de salud y aunque no se conoce aún a qué carrera regresará a Europa para competir, se espera que sea al menos una o dos rondas las que haga para terminar de ponerse a tono para el Tour.

Vale recordar que, por ahora, Rigo tiene contrato con el EF hasta finales de este 2022, por lo que no se sabe si buscarán entre las dos partes renovar o si definitivamente le dirá adiós al ciclismo profesional a sus 35 años para dedicarse de lleno a sus negocios con su marca Go Rigo Go.

Si bien, ni el equipo ni el pedalista cafetero se han referido al tema, al menos sí se ha rumoreado de la búsqueda de una carta líder para el equipo, equivalente a Rigoberto Urán, para la temporada 2023, para lo cual, incluso, ha sonado el ecuatoriano Richard Carapaz, quien actualmente lidera al Ineos Grenadiers.

Rigo en las últimas semanas, mientras se recupera de sus lesiones ha logrado hacerse cargo de su empresa, la cual ya cuenta con varias sucursales a nivel nacional y algunas en otros países de América. Urán tendrá la posibilidad de demostrar por qué es uno de los ciclistas más regulares y multifacéticos que ha tenido el ciclismo colombiano en los últimos años, pues aparte de ser un buen empresario, también le ha dejado algunas buenas victorias al país en presentaciones tanto con su equipo como con la camiseta de la Selección Colombia, tal como lo hizo en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, en donde fue 8vo en la ruta y la contrarreloj.

Otros de los resultados que lo acreditan como uno de los mejores corredores que ha tenido Colombia, por lo menos en la última década, ha sido sus dos podios en el Giro de Italia 2013 y 2014 y el del Tour de Francia en el 2017.

SEGUIR LEYENDO: