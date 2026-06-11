Abelardo de la Espriella se burló de la denuncia de Iván Cepeda y le restó importancia: “Estoy asustadísimo con tus falsas denuncias, payaso”

El candidato presidencial aseguró que los hechos que Iván Cepeda denunció fueron un montaje y que la justicia ya precluyó el caso - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El candidato presidencial de la derecha Abelardo de la Espriella se burló de la denuncia que instauró en su contra el aspirante Iván Cepeda Castro, de la izquierda, por supuestos nexos con el paramilitarismo. El senador del Pacto Histórico recurrió a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Penal Internacional (CPI) para exponer “nuevas pruebas” que dejarían en evidencia presuntos vínculos del abogado con una organización narcoparamilitar.

“Siempre se había afirmado o presumido que De la Espriella era financiador o cómplice de la organización paramilitar, pero a raíz de los documentos que hemos venido consultando y reuniendo, podría eventualmente esclarecerse si perteneció directamente y actuó como parte de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia)”, afirmó el candidato Cepeda en un comunicado.

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En la denuncia, el aspirante del Pacto pidió a las autoridades que se investigue a De la Espriella por los delitos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito.

Iván Cepeda denunció a De la Espriella por los delitos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito - crédito prensa Iván Cepeda

Ante estas acciones legales, el candidato presidencial de la derecha recordó que los hechos que menciona Iván Cepeda en el documento allegado a la Fiscalía y a la CPI ya fueron investigados por la justicia colombiana en su momento. Aseguró que todo se trató de un montaje y que el proceso ya precluyó.

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Además, cuestionó el hecho de que el contendiente haya recurrido a la CPI para buscar que se le investigue penalmente. “Habla de la Corte Penal Internacional. ¿Qué clase de locura es esa? La CPI no tiene competencia en eso. Ya la justicia colombiana se pronunció”, indicó.

Teniendo en cuenta sus argumentos, De la Espriella restó importancia a la denuncia instaurada en su contra y, de manera burlona, reveló que no teme por los resultados que puedan surgir de las acciones legales. “Cepeda, mira cómo estoy temblando. Estoy asustadísimo con tus falsas denuncias, payaso. Te voy a derrotar y te vamos a recoger para siempre”, aseveró.

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Abelardo de la Espriella calificó como una "locura" el hecho de que Iván Cepeda lo haya denunciado ante la CPI - crédito @delaespriella_style/Instagram - Enea Lebrun/Reuters

Hipótesis de De la Espriella: una presunta represalia por una denuncia contra Cepeda

A juicio del abogado y candidato presidencial, las acciones legales a las que recurrió Cepeda son una respuesta a una denuncia que interpuso en contra del congresista ante la Secretaría de Estado en los Estados Unidos por presunta “narcopolítica”. “Sale a hacer tremenda alharaca, porque sabe que yo hace como una semana lo denuncié”, dijo.

De la Espriella advirtó a dicha entidad que hay zonas rojas en Colombia, donde los grupos armados ejercen el control territorial, en las que el aspirante de la izquierda alcanzó el 100% de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, realizada el 31 de mayo de 2026.

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El abogado hizo énfasis en presuntas anomalías identificadas en los resultados electorales en Cauca, Nariño y Chocó. Según detalló, algunos municipios de esos departamentos, en los que hubo “concentración del voto a favor de una candidatura tan extrema”, suelen tener una menor participación electoral y, además, la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre riesgos electorales en esos territorios. Sin embargo, el apoyo hacia Cepeda en las urnas fue amplio y mayoritario.

Abelardo de la Espriella alertó a Estados Unidos sobre irregularidades electorales en Cauca, Chocó y Nariño - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Por eso, aseguró que los resultados no parecen evidenciar la existencia de una contienda libre y transparente.

Así las cosas, el candidato presidencial señaló a Iván Cepeda de haber beneficiado a estructuras armadas como las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a través de su participación en procesos de negociación de paz entre los grupos armados y el Estado colombiano.

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“Tú sí eres un bandido colaborador de delincuentes. Llevas treinta años al servicio de los criminales de lesa humanidad de las Farc y del ELN, y eso lo sabe el país entero. Así que recógete y prepárate, porque te voy a derrotar y te voy a hacer pagar todo el daño que has hecho, bandido”, aseveró el aspirante de la derecha.