“Gracias Faryd”: la sarcástica respuesta de Rafael Pardo a Fernando Posada

Rafael Pardo defiende al expresidente Virgilio Barco. Foto: cortesía cuenta de Twitter Rafael Pardo.

Las elecciones en Colombia sorprendieron a gran parte de la población, que no se imaginó que la fórmula Rodolfo Hernández - Marelen Castillo - de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, pasaría a una segunda vuelta presidencial. Contrario a todas las encuestas, el político logró ganarle a Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia, quien se especulaba era el segundo favorito de estos comicios y el representante del uribismo.

Uno de los primeros en señalar la sorpresa del triunfo de Hernández fue el excandidato a la Cámara de Representantes por el Nuevo Liberalismo Fernando Posada, quien tildó el hecho como “inédito”. El politólogo entregó, de forma breve, sus opiniones, y posteriormente fue criticado por varios de los usuarios de Twitter.

Entre los mensajes que recibió está el exministro y exsenador Rafael Pardo, quien si bien no lo crítico directamente, sí le hizo un apunte sarcástico para decirle a Posada que su opinión era obvia.

“El fenómeno de Rodolfo Hernández es verdaderamente inédito en Colombia. Increíble lo que estamos viendo hoy. Estamos ante el fin del uribismo como principal fuerza política de Colombia”, escribió Posada.

“Gracias Faryd”, respondió Pardo.

Con su mensaje, el exministro y exsenador hizo referencia a un meme y frase viral en redes sociales que consiste en decirle “gracias, Faryd” a alguien cuando está diciendo algo obvio. Esta tendencia está relacionada con el exarquero de la selección Colombia Faryd Mondragón, a quién se le criticaban sus apuntes generales cada vez que comentaba un partido de fútbol.

Justo por la referencia futbolística, Posada le contestó a Pardo con una imagen de un hombre lesionado de la rodilla.

Por su parte, otros usuarios de Twitter aprovecharon para intervenir en la conversación y burlarse de Posada.

“¡Rafael Pardo siendo Rafael Pardo! Si sumercé hubiera logrado impregnar este humor en su campaña a Alcalde sería hoy ex Presidente !! Jajajaja buenísima aterrizada al millenial influencer del análisis” - @cariasann

“Jajajajajajajaajjaajaja gracias Doctor Pardo, lo quiero mucho” - @egocadavid

“Jajaja ay no que me lo diga cualquiera pero el Dr. Pardo?? Que vergüenza Fernando, póngase serio que de Vivaldi no vive el colombiano” - @Caela2022

Por su parte, otros tuiteros señalaron que el apunte de Posada no era tan obvio.

“No es tan Farid el comentario, pues el uribismo resurge votando todos por el ingeniero. Pero si hay un mínimo de coherencia, el ingeniero Rodolfo Hernández debe rechazar el voto de Fico Gutierrez y sus seguidores, pues sería traición a su campaña anticorrupción”, dijo uno de los tuiteros.

Hay que recordar que Federico Gutiérrez ya anunció su apoyo a Rodolfo Hernández.

“El país ya habló y nosotros queremos responderle, Rodrigo y yo. En muy poco tiempo siendo dos caras nuevas en la política nacional hemos logrado mucho y a los más de cinco millones de colombianos que votaron por nosotros queremos darles las gracias. Para mí y para Rodrigo, para los dos y nuestras familias, siempre estará por encima el país y hoy los colombianos tienen dos alternativas para la segunda vuelta y por eso al saber que nuestra posición es determinante para el futuro de Colombia hemos tomado una decisión que queremos comunicarle al país”, dijo Gutiérrez.

