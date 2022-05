Gustavo Petro celebró su triunfo y atacó a Rodolfo Hernández: “Mi contradictor está imputado por corrupción, ¿eso es lo que queremos?”

Gustavo Petro celebró sus triunfos tras las elecciones presidenciales. Foto: campaña Petro.

Luego de ser el gran vencedor en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este 29 de mayo en Colombia, con más de 8.5 millones de votos, sin que esto le alcanzara para ser elegido como jefe de Estado, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro Urrego, se expresó esta noche ante sus seguidores, que colmaron el salón Rojo del Hotel Tequendama, en el centro de Bogotá..

A continuación, algunas de sus frases más destacadas:

Antes que nada quiero agradecerle a las familias. A la de Francia, a Verónica, mis hijos, mi nieta. Hemos ganado. Hoy es un día de triunfo. A estas horas le agradezco a los 90 mil testigos y testigas que estuvieron acompañándonos. A un millón de activistas en las calles, en redes. Algunos con enormes derroches de energía.

Hoy somos ocho millones quinientos mil colombianos y más del 40 por ciento. Ni se comparara con las cifras de hace cuatro años. Ni con las del 13 de marzo. Dos millones setecientos mil votos más que todos los de la consulta del Pacto Histórico.

Tengo que agradecerle a todo ese pueblo nariñense, caucano. No soy de Nariño, no soy del Cauca pero ojalá que esos vientos del sur recorran toda Colombia. El electorado del Chocó, del Valle, de Cali, allí tuvimos nuestros mejor resultado. También en el Caribe colombiano. Esta vez nos ayudó. Miguel Angel del Río encabezó para que no hubiera compra de votos.

Petro, primer presidente costeño de Colombia. Llegó el momento de que la costa determine el cambio de Colombia. Le hablo a la comunidad de Gabriel García Márquez, a la de mis padres, mis abuelos y Bogotá, ni se diga, la ciudad que goberné. Si fuera mal administrador no sacó el 50 por ciento del electorado en Bogotá.

Significa un enorme respaldo de una población que goberné. Ojalá estos departamentos que son tan cercanos del programa agrario.

Les solicito a esos departamentos acompañarnos en esta campaña que viene y que debe determinar el Cambio en Colombia. Lo que se disputa hoy es el cambio. Los aliados del presidente Duque. Su proyecto político ha sido derrotado. Yo creo que la votación total de Colombia lo que lanza es un mensaje: se acaba una era, finalizó en medio de la trampa. Ahora se trata de construir un futuro, se trata de qué vamos a hacer por Colombia.

En qué consistiría ese cambio. Algunos uribistas no querían que cambiara el país. Un cambio hacia adelante. Un cambio constructivo. Un cambio que nos permita una era mucho más prospera tanto para el pueblo. Qué tipo de cambio queremos: ¿suicidarnos o avanzar?

Ha llegamos el momento de escoger. Yo lo que propongo al empresariado es justicia social y estabilidad económica. No puede ser una empresa si la sociedad se empobrece. No es saltar al vació en la estabilidad económica. Para alcanzar estabilidad económica necesitamos que nos permita hacer crecer la justica social.

La justicia social no es estrafalaria, es una necesidad. La corrupción no se combate con frases de TikTok. Así algunas personas muy respetables piensen que sí. Nosotros hemos arriesgado la vida para enfrentar la corrupción. No estamos para engañar con discursos. No queremos más violencias. Hemos propuesto un camino de pacificación.

Hace cuatro años la mayoría de la sociedad decidió que el camino no era paz. Plomo es lo que hay, dijeron por ahí.

EN DESARROLLO...

SEGUIR LEYENDO: