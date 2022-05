Defensoría presenta recomendaciones para enfrentar la contaminación, erosión e inundaciones en el río Sinú

Río Sinú, a la altura de Montería. / Colprensa

La Defensoría del Pueblo de Colombia presentó el informe ‘Reflexión sobre la situación del Río Sinú y su importancia como eje de desarrollo económico, cultural y ambiental’, a través del cual identificaron algunas de las principales problemáticas medioambientales que se registran en la cuenca de este importante afluente del noroccidente del país y propuso una serie de recomendaciones para su mitigación.

El documento que fue presentado por el defensor del pueblo, Carlos Camargo, en un espacio de socialización en Montería, capital del departamento de Córdoba, y una de las principales ciudades a orillas del río Sinú, cuenta con 109 recomendaciones para hacerle frente a algunos de los principales problemas como la contaminación del recurso hídrico, los procesos erosivos y las inundaciones en los sectores aledaños.

“El río Sinú y el complejo Cenagoso del Bajo Sinú, vienen sufriendo un desgaste ambiental desde hace varios años, ocasionado por factores tales como la expansión de la frontera agropecuaria, la erosión, la sedimentación, el taponamiento de caños y ríos, el vertimiento directo de aguas residuales y residuos sólidos, la mortandad del bosque de manglar y de peces, y la ejecución de proyectos de infraestructura vial sin la debida diligencia, lo que ha ocasionado afectaciones ambientales y sociales a sus pobladores”, evidenció la entidad.

Este documento fue producto de un trabajo en el territorio junto a las comunidades, en el que se evidenció que las afectaciones en el agua en a cuenca media y baja del Sinú están relacionadas con los residuos sólidos y a las descargas de las aguas residuales en algunos sectores, y se apoyó en documentos técnicos de instituciones ambientales y autoridades territoriales con lo que configuró las 109 recomendaciones para disminuir el impacto ambiental y de las comunidades ribereñas.

En ese sentido, la entidad señaló que estas recomendaciones están dirigidas a los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Ciudad y Territorio, Transporte. Así mismo, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), la Gobernación de Córdoba y alcaldías ribereñas, con los que se buscan cambiar algunas prácticas y recuperar este importante afluente que desemboca en el Caribe colombiano.

“Reiteramos el llamado a las autoridades del orden nacional, regional y local, para que, desde sus competencias, y con un enfoque transversal, adopten las obras necesarias para evitar y/o atender los desastres naturales por cuenta del recrudecimiento de la temporada invernal, principalmente ocasionados por la ruptura de diques en algunos puntos críticos de la cuenca del río Sinú, entre otros: Cotocá Arriba, Palo de Agua y Los Gómez, causando inundaciones en predios y terrenos donde se realizan actividades agrícolas y ganaderas. Solo así, podremos reducir las potenciales afectaciones a las comunidades ubicadas al margen del Río Sinú”, indicó el defensor Carlos Camargo.

Por último, la entidad indicó que las inundaciones y la erosión de la cuenca no se solucionará de fondo con una intervención de los puntos críticos, debido a que no se puede “controlar, mitigar y reducir” el riesgo generalizado que tienen los municipios aledaños al río Sinú, mientras no se lleve a cabo el seguimiento del uso adecuado del suelo, no se respeten las rondas hídricas y no se incentiva la reforestación de los bosques de galería, el cual debe ser priorizado por parte de las autoridades ambientales y entidades territoriales.

