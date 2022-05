Los gastos de las campañas de Rodolfo Hernández, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez: desde vallas hasta aviones

Gastos de campañas presidenciales. (Colprensa)

A un día de las elecciones presidenciales, los colombianos continúan con dudas acerca de sus candidatos: uno de los aspectos que más son tenidos en cuenta tiene que ver con los gastos de campaña, pues el factor económico configura un importante ítem que es relacionado con la trasparencia. El portal Cuestión Pública realizó una investigación que revela los detalles exactos de movimientos monetarios de los aspirantes a la presidencia, en donde se fueron halladas varias sorpresas.

Federico Gutiérrez - Equipo por Colombia

El candidato presidencial colombiano de centroderecha y de la coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez. Foto: Colprensa

La apuesta del Equipo por Colombia se ha ido consolidando en las encuestas de las últimas semanas, el apoyo de los sectores de derecha ha sido fundamental para el crecimiento porcentual del candidato, no obstante, los movimientos económicos de su campaña fueron particulares.

Según Cuestión Pública, la campaña Fico, El Presidente de la Gente, recibió $6.345 millones de pesos a corte del 23 de mayo de 2022, aunque todo parecía normal, sus gastos han sobrepasado dicha suma, pues se registra una cifra de $7.124 millones de pesos gastados, es decir, se evidenció un excedente de $779 millones de pesos, valor que no aparece pendiente en su informe más reciente.

Lo preocupante es que la campaña de Gutiérrez tuvo un aumento desproporcionado en pocas semanas, cifra que fue establecida en un 1,720 % más que en el reporte que presentó el 5 de mayo. Para dicha fecha, había un gasto de tan solo $391 millones de pesos.

Vallas y contratos

Gutiérrez resalta en diferentes aspectos, pues se ha convertido en el candidato con mayor visibilidad de las presentes elecciones, aunque, principalmente su rostro ha sido expuesto en vallas. De los $4.961 millones de pesos que han sido gastados en propaganda electoral, $144 millones han sido utilizados para el uso de vallas publicitarias en diferentes partes del país.

Aunque los gastos de los candidatos parecen normales y la inversión en vallas es necesaria, Federico Gutiérrez recurrió a la empresa Integración S.A.S.. Conforme a lo expuesto por Cuestión Pública, esta compañía aportó $42 millones de pesos a la campaña de Fico a la alcaldía de Medellín en 2015 y, posteriormente, habría sido beneficiada con cinco contratos cuanto el político estuvo a cargo de la capital antioqueña.

Un polémico gerente de campaña

Se trata de Mateo Restrepo Villegas, quien gerencia la campaña de ‘Fico’ a la presidencia y fue Alto Consejero Presidencial para la Política Anticíclica en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Restrepo fue citado a interrogatorio años atrás por el caso Odebrecht, pues, cuando ejerció en el gabinete de Uribe, se adjudicó el contrato del tramo II de la Ruta del Sol mediante esta controversial compañía.

Gustavo Petro - Pacto Histórico

Gustavo Petro, candidato a la presidencia de Colombia. Foto: Colprensa

El candidato del Pacto Histórico busca llegar a la presidencia nuevamente, esta es la tercera oportunidad en que se lanza al más alto cargo de la política nacional. No obstante, en su agitada búsqueda por tan importante posición, agota su movimientos para obtener un buen resultado, esta dinámica ha sido evidente por los altos costos de su campaña y la solicitud de créditos que registra hasta el momento.

Respecto a la información conocida por Cuestión Pública desde el aplicativo Cuentas Claras, la campaña de Petro ha recibido $19.402 millones de pesos, valores registrados hasta el día 23 de mayo del 2022. De esta cifra, $7.683 millones fueron utilizados para el pago de publicidad en medios de comunicación de Barranquilla y el Huila, además de la contratación de dos firmas encargadas de publicidad.

Gastos por los aires

Uno de los movimientos más polémicos de Petro tiene que ver con su inversión en transporte, pues a pesar que en el registró de cuentas claras aparece dicho rubro, no hay datos sobre el avión privado que utilizó en su visita al departamento de Córdoba. Sobre este gasto no hay explicaciones, ni detalles que puedan establecer por qué no aparece en el registro final de manera explicita.

Créditos al por mayor

La campaña de Petro presidente ha solicitado al menos tres prestamos a entidades bancarias, una de ellas está administrada por el conglomerado de Sarmiento Angulo, mientras que la otra por los Gilinski. Los créditos revelan valores de $5.000, $2.200, $7.000 y $4.700 millones de pesos. A su vez, el Polo Democrático le prestó $500 millones de pesos a esta campaña.

De derecha a izquierda

El gerente de campaña de Gustavo Petro, Ricardo Roa Barragán, hizo parte de la Empresa de Energía de Honduras que estaba administrada por William Vélez. Roa era una de las piezas fundamentales para Vélez, uno de los principales financiadores de Álvaro Uribe Vélez, cabeza visible del Centro Democrático.

Rodolfo Hernández - LIGA de Gobernantes Anticorrupción

Candidato a la presidencia Rodolfo Hernández.

El ingeniero escala paulatinamente como una de las sorpresas de las actuales elecciones presidenciales, superando incluso a Sergio Fajardo. El exalcalde de Bucaramanga ha sido un as de los negocios mediante su desarrollo empresarial, hecho que lo ha resaltado como uno de los candidatos que menos dinero ha gastado en comparación con sus más importantes contrincantes.

Hernández ha resaltado el lema de la anticorrupción, señalando que los candidatos que más gastan en publicidad y campaña deberán recuperar dicho dinero cuando estén en el poder, dinámica que ha avalado con su discurso de visibilidad desde redes sociales. Los ingresos de campaña del santandereano han sido de $4.137 millones de pesos.

La inyección monetaria principalmente salió de un préstamo de $4.000 millones de pesos solicitados a una entidad bancaría y el aporte del mismo candidato acompañado de su esposa y gerente de campaña, Socorro Oliveros. Hasta el momento, Hernández ha gastado $2.772 millones de pesos en el pago de publicidad para radio y televisión, además de la producción de contenido digital para su presencia en la web.

Viviendas en el exterior

La esposa de Rodolfo Hernández fue cuestionada por la compra de dos propiedades en Estados Unidos en 2016 y 2017, lapso en que el ingeniero dirigía Bucaramanga. Dichas propiedad tuvieron un polémico historial, pues se destacó que el hijo de esta pareja (Luis Carlos Hernández), fue puente para la consecución de dinero americano, pues era necesario para hacer la compra en dicho país.

Los dólares habrían sido comprados a Jhon Rueda mediante Luis Trujillo, no obstante, Rueda ha sido reseñado por narcotráfico y lavado de activos. Este hombre ha tenido un extenso historial que lo vincula con figuras como el ‘Ñeñe’ Hernández y en su momento, apareció en una foto junto a Alex Char.

