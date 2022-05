Epa Colombia no descarta votar por Gustavo Petro: “Lo llevo en la buena, pero me dejó botada”

Gustavo Petro y Epa Colombia. Archivo particular

Queda apenas un día para que los colombianos expresen su opinión política en las urnas y se defina el próximo político que será el Presidente de la República o, si es el caso, los dos candidatos que se disputarán en una segunda vuelta el cargo. Durante los últimos días, los encuentros públicos que realizan los aspirantes definen algunas opiniones de los ciudadanos para votar o no por ellos, así como el apoyo de algunas personas de la farándula.

En las últimas horas, a Daneidy Barrera, más conocida en las redes sociales como Epa Colombia, sus más de cinco millones de seguidores en Instagram le preguntaron por quién va a votar este domingo 29 de mayo en las urnas. Aunque la empresaria, famosa por sus tratamientos alisadores, no reveló por qué candidato se va a inclinar en las elecciones presidenciales, se refirió a Gustavo Petro, señalando que tiene un buen concepto de él, a pesar de que la dejó botada.

“¿Por quién vas a votar?”, fue una de las preguntas que le llegó a la influenciadora en una actividad que hizo a través de sus InstaStories y en la que destacaron los cuestionamientos sobre su vida amorosa y sexual.

“Yo llevo en la buena a Petro, quiero que sepan que yo a Petro en la mala no lo llevo, pero es que él me dejó botada. Cuando la Fiscalía me iba a meter a la cárcel él me dejó botada”, expresó Epa Colombia.

Epa Colombia dice que Petro la dejó botada

En la red social, el video ha sido replicado por cuentas de chismes y los usuarios señalan que las palabras de la empresaria de las keratinas no descartan un voto por el candidato del Pacto Histórico, pero sí de candidatos como Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández, a quienes también expresó algunas palabras.

“¿Fico?, Fico dizque que le hiciera la keratina. ¿Y el cuchito (Rodolfo Hernández)? Ay no, me lo pela”, concluyó Barrera, sacando de la conversación a Sergio Fajardo, Enrique Gómez y John Milton Rodríguez.

Cabe resaltar que, a pesar de que la famosa no ha dejado clara su posición política, algunas de sus declaraciones y apariciones públicas junto a políticos de la derecha colombiana dejan en duda la posibilidad de que Barrera dé su voto a Gustavo Petro. A comienzos de este año la empresaria fue blanco de críticas luego de tener una reunión con Álvaro Uribe Vélez, desde entonces no se le ha vuelto a ver junto a políticos, pues ella misma expresó que no quería recibir más ataques.

Sin embargo, en una entrevista en ‘The Suso’s Show’, Barrera reveló que su idea era reunirse con Gustavo Petro, pero que el tráfico le impidió llegar al encuentro que había citado con el candidato del Pacto Histórico. Luego de que esa reunión no se pudo dar, la empresaria recibió la llamada del equipo del líder del Centro Democrático para verse y grabar el polémico video. Además, confesó que se vio en medio de las dudas al tratar de decidir con cuál de los dos líderes políticos verse pero que, bajo el consejo de una amiga, decidió verse con él.

Después de su reunión con Uribe Vélez, la empresaria señaló que la secretaria de Petro le escribió y le dijo que “ya te vimos con Álvaro Uribe. Nosotros queríamos invitarte, pero como no fuiste ya creo que no te reunirás con nosotros. Que Dios te bendiga”.

En otras ocasiones, sobre el candidato de izquierda Epa Colombia ha dicho que “a mí me da miedo dejarle a Petro mi empresa. A mi me da miedo que Petro quede presidente y ¿mi empresa dónde queda?”.

