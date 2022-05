Video: “Nadie conoce el proceso de otros”, Andreína Fiallo respondió a seguidor que le pidió que se arregle

Foto tomada de Instagram @AndreinaFiallo

Andreína Fiallo es una modelo y empresaria que a comienzos de 2022 dio a luz a su tercer hijo, el primero junto al futbolista Javier Reina, con quien confirmó su relación en 2020.

En esta oportunidad, Fiallo fue duramente criticada por uno de sus seguidores, quien a través de una ronda de ‘preguntas y respuestas’ le pidió que se arreglara un poco más, pues su imagen se veía descuidada en redes sociales: ”Deberías arreglarte un poco”, se lee en el comentario.

Ante la crítica, la modelo no se quedó callada y decidió responderle con total contundencia al usuario.

“Esto me lo dijeron tantas veces después de que yo salí del parto. A mí no me interesaba que me dijeran si me arreglaba, no me arreglaba, ‘ay por qué te ponés esa ropa, esa ropa ancha’ era la ropa que yo me ponía en el embarazo porque era lo que me hacía sentir cómoda, pero nadie conoce el proceso de los otros y… Agota, no agota físicamente, uno se agota emocionalmente y hay días que uno no quiere saber nada de nadie y eso pasa y eso no importa” explicó Andreína.

Pero la reflexión de Andreína Fiallo al comentario que le hizo el usuario en sus ‘InstaStories’ no terminó allí, pues agregó que ese tipo de cuestionamientos tan superficiales es lo que menos interesa a una mujer cuando ha dado vida.

“En realidad eso no es un problema para mí porque yo estaba viva, mi bebé estaba bien y habíamos salido superbién del parto entonces para mí eso era lo último por lo que me iba a preocupar”, concluyó la modelo en sus redes sociales.

Aquí el contenido completo de Andreína Fiallo :

La modelo señaló que es algo que la tiene sin cuidado

Las reacciones a las afirmaciones de Andreína Fiallo no tardaron en aparecer, pues el portal de chismes ‘Rastreando Famosos’, en el que reposa el contenido de la modelo, ya alcanzó las 40.000 reproducciones y más de 600 ‘me gusta’ de los internautas, quienes están de acuerdo con la respuesta que entregó la esposa del futbolista Javier Reina.

Algunos de los comentarios que más destacan son: “la que escribió eso debe ser tremendo gurre, perdón la grosería mujeres, pero que jartera tanta crítica entre nosotras”; “a la gente si le gusta opinar sobre vida ajena”; “ella se ve tan bonita sin maquillaje”; “idealizar a la gente e imponerle estándares, las viejas si son metidas”; “definitivamente el enemigo de una mujer es otra mujer”, entre otras.

Pero Andreína Fiallo no es la única celebridad que ha recibido críticas por su apariencia física, pues el pasado 26 de mayo Sara Uribe compartió una reflexión en sus redes sociales al ser víctima de esta clase comentarios por parte de algunos internautas quienes la acusaron de haber subido de peso y no verse bien.

“Les mando un besito, gracias por esos mensajes tan bonitos, tan hermosos. Por las mujeres que nos ayudamos, nos apoyamos, nos amamos, respetamos la vida de la otra. Por esas mujeres, yo las aplaudo, porque amar la vida de otra persona, respetarla, quererla, cuidarla, protegerla, vale hasta con los mismos actos de las palabras. Y eso, yo lo aplaudo en las redes sociales”, expresó la influenciadora en sus redes sociales.

Y agregó: “Yo no sería capaz de atentar con tu vida, no sería capaz de herirte, de humillarte. Definitivamente, algún día les contaré y hablaré con ustedes. Pero, qué miedo las mujeres que son malas con otras, qué miedo (…) Y no hablo, simplemente, de quitarle el marido a la otra, no. Porque es que, si ellos se van con otra, es porque no están siendo felices con ustedes. Así de sencillo. Pero, qué miedo hacerle daño a otra persona y a otra mujer. Vea, eso se las arreglan con el de arriba”, concluyó la modelo.

