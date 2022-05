La guaracha del inge: esta es la canción que le compusieron a Rodolfo Hernández

La canción que le compusieron a Rodolfo Hernández. Foto: Instagram @infrodolfohernandez

A través de su cuenta de Instagram, el candidato presidencial por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, dio a conocer una canción del género musical conocido como guaracha que unos productores le hicieron para promocionar su campaña.

La pieza musical está cargada con conocidas frases del exalcalde de Bucaramanga como: “es una guardia de atracadores”, “meten marihuana y no pasa nada”; características en su discurso.

“Gracias a los rodolfistas que hicieron este disco, quedó buenísimo! Ya tenemos canción para celebrar. La guaracha del inge”, escribió Hernández en su red social.

Durante los últimos días el aspirante ha estado activo en redes sociales enviando sus opiniones, por ejemplo, una de ellas por su ausencia en los debates presidenciales.

De hecho, el mismo Rodolfo Hernández, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer por qué no fue al debate de los presidenciables y añadió que ese no era el ‘Debate Definitivo’, como se le calificó al encuentro por la cercanía a la fecha de las elecciones.

“No pude acudir anoche al debate de Semana porque fuí a escuchar a ciudadanos de Boyacá en Tunja. Porque el verdadero #DebateDefinitivo no es entre 4 candidatos en un canal periodístico, es entre todos los colombianos alrededor del país”, expresó Hernández ante sus 214 mil seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, misma en la que transmitió en vivo al tiempo que se llevaba a cabo el debate, Hernández expresó que “el país no se resuelve en un debate, como lo han venido haciendo todos los políticos, el país se resuelve con buenas prácticas y eso es lo que vamos a hacer”.

Hernández también estuvo acompañado del senador electo Jonathan Ferney Pulido Hernández, también conocido como Jota Pe Hernández, quien anunció el domingo 22 de mayo que apoyará al candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

El evento en el que estaba Hernández en Tunja consistía en recibir el apoyo de un sector político del partido Verde en Boyacá, lo que fue una verdadera sorpresa porque quienes se vieron apoyando al ‘ingeniero’ son aquellos que en principio apoyaron la precandidatura del exgobernador Carlos Amaya, quien hacía parte de la Coalición Centro Esperanza, cuyo candidato es Sergio Fajardo.

“La mujer metida en el gobierno a la gente no le gusta”: Rodolfo Hernández es ambiguo en entrevista de radio

Durante la mañana de este jueves 26 de mayo, el empresario inmobiliario acudió a una cita en la emisora Bésame, que se dedica principalmente a transmitir música romántica en español. En esta intervención, que no duró mucho más de 15 minutos, a Hernández le preguntaron sobre sus propuestas y su vida familiar. No obstante, un pedazo de la entrevista fue sacado de contexto y se hizo viral.

El reconocido actor y presentador Marcelo Cezán, quien conduce el magacín de las mañanas en esta emisora musical, le preguntó al ingeniero “¿usted cree en la labor de la mujer, en la dirección de la mujer dirigiendo cosas, gobernando de alguna manera?”. Ante esa pregunta, Hernández respondió: “No, no. Es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer, metida en el gobierno, a la gente no le gusta”.

Algunos usuarios de las redes sociales interpretaron esta respuesta como una muestra de misoginia por parte de Hernández, quien, cabe recordar, eligió a la docente Marelen Castillo como fórmula vicepresidencial —que, en su caso particular, cobra importancia especial dada la edad del ingeniero—.

