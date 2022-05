Colegio de Bogotá se disculpa por inadmisión de hija de pareja homosexual

Imagen de archivo. Estudiantes de Bogotá tendrán hasta el próximo 7 de enero para solicitar un cupo en los colegios públicos de la ciudad. Foto: Secretaría de Educación de Bogotá

Hace unos meses se conoció un caso de discriminación por la inadmisión de una menor que tiene padres homosexuales en el Colegio Americano de Bogotá. La institución educativa, ubicada en la localidad de Teusaquillo, emitió un comunicado de prensa este jueves disculpándose por los inconvenientes generados a la familia.

“No es inherente a los procedimientos y procesos educativos y formativos del Colegio Americano, discriminar, señalar, descalificar o llevar a cabo cualquier otra conducta que pueda afectar la dignidad de las personas, el libre desarrollo de su personalidad y sus derechos fundamentales”, manifestó el rector del colegio, Francisco Javier Cardona. Asimismo, lamentó los hechos.

Es importante señalar que el caso se conoció porque la menor fue rechazada en siete instituciones educativas. En su momento, Miguel Barriga y Jhon Ramírez, los padres de la niña de seis años, informaron que se sintieron particularmente discriminados en el Colegio Americano de Bogotá en Noticias RCN.

Después de que manifestaron que eran una pareja homoparental y realizaron los trámites necesarios para que la menor ingresara a la institución, “fuimos citados por la psicóloga — explicó la pareja —. Al llegar, nos piden que la niña no esté y nos pidieron disculpas, porque el colegio no tenía la posibilidad y el conocimiento para abordar una situación posible de discriminación”.

Según informaron los padres, la razón del recinto educativo era que no sabía la manera de abordar en la comunidad estudiantil el tema de una familia con padres homosexuales, y que por tal razón las directivas no estaban preparadas para recibir una situación de ese tipo. “Para nosotros fue demasiado asombroso. En un primer momento no podíamos creer que eso estuviera pasando que, además, se le estuviera negando el derecho a la educación a nuestra hija”, afirmó la pareja.

Teniendo en cuenta eso, el rector del colegio aseguró este jueves que cualquier actitud que fuera discriminatoria “no fue intencional y probablemente se debió a un malentendido, que bajo ninguna circunstancia, debió presentarse”. Asimismo, indicó que según las indagaciones realizadas por la nueva rectoría “no se encontró que hubiese intención de discriminar a la menor o a su familia”. Igualmente, siguen revisando todos los procedimientos y documentos que detallan la situación.

Cabe recordar que la respuesta del colegio se dio después de que una juez fallara a favor de una acción de tutela interpuesta por los padres por la violación del derecho fundamental a la educación. “En un plazo de 48 horas (...) deben pedir disculpas públicamente en razón a nuestros derechos como familia homoparental a la igualdad y a la no discriminación”, dijo Miguel Barriga respecto al fallo.

A pesar de que el Colegio Americano de Bogotá emitió el mencionado comunicado, tanto Barriga como su pareja aseguraron que presentarían una impugnación al considerar que no cumplieron con el fallo. “Estamos indignados, pues no es la manera de ofrecer excusas frente a lo sucedido”, agregaron.

