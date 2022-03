Denuncian que niña de seis años habría sido rechazada en seis colegios por ser hija de padres homosexuales

Según indicaron las instituciones educativas no están preparadas para tener alumnos con padres homoparentales, aunque la pareja señala esto como un acto discriminatorio y que le estaría negando el derecho a la educación de su pequeña hija . Foto: Alcaldía de Bogotá

El aparente hecho de discriminación se estaría generando contra Miguel Barriga y Jhon Ramírez, quienes tienen once años de casados y Camila su pequeña hija que adoptaron desde mayo del 2021. Según comentó la pareja la simple actividad de conseguir un colegio para su hija de seis años terminó siendo una verdadera odisea puesto que en siete instituciones educativas les negaron esa solicitud.

Jhon y Miguel informaron que en uno de los colegios sintieron como fueron discriminados por su condición sexual, y además le negaron el derecho a la educación a su hija. “En el Colegio Americano de Bogotá estábamos haciendo el proceso para ingresar a primero. Allí nos pareció que cumplía con las expectativas, dado la cercanía de la casa, el nivel académico, además de su trayectoria hacía el bilingüismo y una apertura, por tratarse de una iglesia presbiteriana, un poco pensando en una religión reformista”, comentó la pareja hablando de las expectativas previstas al colegio.

“Cuando fuimos a hacer el proceso, como cualquier hogar, manifestamos que éramos una pareja homoparental previendo cualquier situación. Y nos manifestaron que no había ningún problema particular y siguiéramos en el trámite ... En ese momento hicimos la subida de los documentos, el pago del formulario y luego la niña es llamada a presentar el examen, posteriormente al último paso era la entrevista. Fuimos citados por la psicóloga y, al llegar, nos piden que la niña no esté y nos pidieron disculpas, porque el colegio no tenía la posibilidad y el conocimiento para abordar una situación posible de discriminación” comentó Miguel Barriga.

Según informaron los padres la razón del recinto educativo era que no sabía la manera de abordar en la comunidad estudiantil el tema de una familia con padres homosexuales, y que por tal razón las directivas no estaban preparadas para recibir una situación de ese tipo.

“Para nosotros fue demasiado asombroso. En un primer momento no podíamos creer que eso estuviera pasando que, además, se le estuviera negando el derecho a la educación a nuestra hija, a pesar de haber cumplido todos los requisitos y todos los pasos en el procedimiento que cumple cualquier familia ... Frente a esta situación nos retiramos, realmente con un sentimiento y unas emociones encontradas: la tristeza, la rabia, la indignación por lo que no estaba sucediendo” mencionaron los padres de familia.

Mediante un contacto por parte de RCN Mundo, el actual rector del colegio Americano de Bogotá, Francisco Cardona, se expresó referente a la situación que estaría discriminando a Jhon y Miguel y sobretodo negando el derecho a la educación de la pequeña Camila.

“Se sugirió a los padres un periodo de espera mientras se fortalecía lo requerido para garantizar el derecho a la educación de la menor, pero sobre eso decir que de ninguna forma pueden comprenderse como un método de negativa que la niña sea parte de nuestro estudiantado .... lo que hubo fue un lamentable hecho de malentendido de que no se aceptaba la niña. Las puertas del colegio Americano están abiertas no solamente para la niña, sino para todos los niños, niñas y adolescentes sin discriminación y distinción alguna” mencionó Cardona.

La pareja indicó que su fin no es que Camila reciba el cupo en ese colegio sino que los directivos de la institución rectifiquen sus posiciones y señalamientos, además solicitaron a las autoridades competentes adelantar medidas en el caso, ya que aseguran que ellos fueron víctimas directas de discriminación y que a su hija se le ha negado un derecho fundamental que es el de la educación.

“Es muy importante que Bienestar Familiar acompañe los procesos de adopción de las personas del mismo sexo, ya que es allí donde nosotros empezamos a encontrarnos realmente con situaciones de discriminación”, concluyó Miguel Barriga.

