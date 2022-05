Organización Caribe Afirmativo denuncia que hay abandono estatal para las víctimas de abuso sexual

En medio del día Nacional de la dignificación a las Víctimas de Violencia Sexual, la organización Caribe Afirmativo indicó alarmantes cifras en torno a la cantidad de personas que sufrieron estas vulneraciones.

Los más de 50 años de conflicto armado en el país dejaron desalentadoras cifras, personas asesinadas, pueblos desaparecidos, desplazamiento masivo de comunidades entre otros horrores tuvo que vivir Colombia. Pero una de las situaciones más crueles hacía las víctimas fueron los abusos sexuales que cometieron los diferentes actores armados.

La organización Caribe Afirmativo en el marco del día Nacional de la dignificación a las Víctimas de Violencia Sexual, publicó un desalentador informe en el que señaló las enormes ausencias estatales y de los actores armados para brindar reparación y no repetición a sus víctimas. “Más de 9 millones de personas están registradas en el Registro Único de Víctimas como víctimas del conflicto armado, de las cuales aproximadamente 35.000 están registradas como víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual. Sin embargo, son muchas más las víctimas que aún no han reclamado sus derechos ni han denunciado lo que les ha sucedido, por miedo o amenazas”.

Otro de los reveladores datos fue revelado por el representante de Caribe Afirmativo Juan Felipe Ortiz, quien señaló la preocupante cifra de víctimas que no han sido indemnizadas “De 35.000 víctimas que hay reconocidas como víctimas de violencia sexual, han sido indemnizadas solo 8.000 y para eso tenemos distintos análisis. Efectivamente desde la Unidad para las Víctimas hay una gran falla, hay una percepción generalizada y abandono estatal que viene desde los hechos mismos de violencia”.

Felipe Ortiz indicó que lamentablemente es evidente que hay un abandono estatal a las víctimas de este flagelo que fue uno de los más frecuentes en el conflicto armado: “Hay unos claros hechos estructurales de inoperancia, a veces falta voluntad política y las maneras en las que funciona el sistema. Hay unos procesos administrativos, hay unos presupuestos, hay unos marcos normativos que no están operando y que en términos de trámites burocráticos dificultan esa gestión que tiene que ver con la reparación”.

Pero no es solamente un comentario por parte del representante de la organización, víctimas han expresado precisamente el desconocimiento que hay para brindarles un acompañamiento completo a las víctimas de este horror. “es difícil entender que una víctima de violencia sexual llegue y necesite no sólo un médico de cabecera, sino también un urólogo, un ginecólogo. Necesitamos un psicólogo, y una serie de cosas más. Tienen que entender que lo que queremos ya no es un enfoque fragmentario sino integral” indicó una víctima en el informe de Caribe Afirmativo, mientras que otra señaló: “A corto o medio plazo necesitamos atención médica y queremos seguir con nuestras aspiraciones académicas. También necesitamos construir un proyecto de vida integral. Esto nos permitiría recuperar nuestra dignidad como mujeres, como personas, como pueblos, como familias”.

Para finalizar el estudio solicitó a la Unidad de Víctimas simplificar procedimientos y brindar un acompañamiento plenamente efectivo en el proceso de reparación a las víctimas, también le solicitó al Gobierno que garantice los cumplimientos del acuerdo de paz.

Por último señaló la necesidad de ampliar en el registro de víctimas identificando que hombres y personas de la comunidad LGBTI han sido vulnerados en el marco del conflicto armado: “El Estudio también pide a la Jurisdicción Especial para la Paz la apertura de un macrocaso sobre violencia sexual, reproductiva y otras formas de violencia vinculadas a la identidad de género y la orientación sexual y que promueva la investigación, persecución y sanción de todos los delitos de violencia sexual relacionados con el conflicto que sean de su competencia”.

