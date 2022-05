“A la fecha tenemos 62.373 votos que han puesto nuestros connacionales en el exterior”: Marta Lucía Ramírez

El día de hoy ha sido el de mayor votación con 23.007 votos. Eso quiere decir que seguimos creciendo cada día.”, expresó Ramírez a través de un comunicado. En el consulado de Miami, el más importante para las elecciones en el exterior, hay 12 mesas habilitadas para que 100.000 personas voten de manera adelantada,

Durante la tarde de este miércoles 25 de mayo, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, ofreció un balance sobre la tercera jornada de los comicios presidenciales que se realizan en el extranjero. “A la fecha tenemos 62.373 votos que han puesto nuestros connacionales en el exterior. A esta hora tenemos el cuarto día que ya se ha abierto en Australia y Nueva Zelanda”, explicó la funcionaria del Gobierno nacional.

A su vez, destacó cuáles han sido los consulados colombianos a donde más votantes se han acercado. “Los consulados en donde hemos tenido mayor votación han sido Miami con 9.633 sufragios; Madrid (embajada y consulado) con 5.510 votos y Nueva York con 2.522. El día de hoy ha sido el de mayor votación con 23.007 votos. Eso quiere decir que seguimos creciendo cada día.”, expresó Ramírez a través de un comunicado. En el consulado de Miami, el más importante para las elecciones en el exterior, hay 12 mesas habilitadas para que 100.000 personas voten de manera adelantada.

Según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, hay más de 972.000 votantes para participar en las mesas de votación ubicadas en el extranjero. El proceso electoral se desarrolla en el exterior desde el 23 hasta el 29 de mayo de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. (hora local de cada país).

La jornada de este miércoles, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se efectuó con total normalidad en todos los consulados y embajadas habilitadas y aseveró que la Mesa de Seguimiento Electoral de la Cancillería sigue trabajando “24/7″, en tres turnos de trabajo.

En un segundo punto del comunicado, la vicepresidenta Ramírez afirmó que el día de hoy el Consejo Nacional Electoral (CNE) “respondió a las dos solicitudes que les hicimos el día de ayer y lo hicieron mediante las circulara 03 y 04. En su respuesta, el CNE le recuerda a los partidos y a los candidatos que tienen que dar instrucción a sus militantes de abstenerse de tener publicidad electoral cerca a los lugares de votación”.

Mientras que en la circular 04, la canciller expresó que el CNE aclaró que “está prohibido a los testigos, a los jurados de mesa y a cualquier persona que esté participando en el escrutinio divulgar resultados parciales. Lo que disponen las normas es que estos datos se deben dar el día del cierre de la votación, que será el domingo 29 de mayo y será la Registraduría quien los suministre”, concluyó la funcionaria.

En días previos a estas respuestas, Ramírez había insistido que el proceso electoral que se adelanta en el exterior para elegir al próximo presidente de la República “requiere el compromiso constante y decidido de parte de ustedes y de los equipos de trabajo de sus oficinas, para garantizar su transparencia y realización con total respeto de las normas e instrucciones impartidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil y las autoridades electorales”.

Es importante señalar que durante las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, los colombianos que viven en el exterior eligieron a Carmen Felisa Ramírez como su representante en la Cámara. Esta mujer de la etnia wayuu que ha vivido en Suiza por más de una década. Este grupo poblacional solamente puede votar en las elecciones de decisión nacional como presidente o Congreso, más no de decisión local, ya que no se ven afectados directamente con la elección de algún candidato en particular.

