Fonseca habló de su música y sus nuevos proyectos: “Creo en la honestidad”

Fonseca, cantante colombiano. Foto: Colprensa

En abril de 2022 Fonseca nutrió su discografía con el lanzamiento de un noveno álbum, ‘Viajante’ fue el nombre elegido por el artista para este nuevo proyecto musical. Con este disco, el bogotano le entregó a su público un total de diez canciones lideradas por ‘Besos en la frente’, tema del que estrenó su video musical el pasado martes 24 de mayo.

Tanto el álbum como la mencionada canción son de gran importancia para el cantante, en cuanto a dicho tema, éste encierra una historia muy personal de Fonseca, dolorosa, pero también motivacional. La canción es un homenaje para su fallecida sobrina Emma.

De hecho, la memoria de la pequeña no solo está presente en ‘Besos en la frente’, sino que también impulsó en una campaña titulada ‘Emma Brilla’, con la que Fonseca busca ayudar a niños de bajos recursos que padezcan de enfermedades del corazón. Para empezar, en la noche del martes 24 de mayo ofreció un concierto sinfónico en el Teatro Colón de Bogotá, allí se dio a conocer de la campaña realizada en conjunto con la Fundación Cardioinfantil.

En diálogo con Infobae Colombia, el cantautor colombiano comentó: “Este es el tercer concierto que hacemos sinfónico con la Fundación Cardioinfantil, siempre ha sido para un proyecto diferente .. y en esta oportunidad lo que nos une es una situación muy personal, muy familiar mía de una sobrina que partió antes de los tres años de edad y pues obviamente eso es un tema muy duro, eso me llevó a escribir esta cancion de ‘Besos en la frente’ y después de la cancion un día hablé con mi famailia de la Cardioinfantil y les conté todo lo que significaba la canción, lo que conectaba y ahí empezamos a pensar en esta campaña”.

‘Emma Brilla’ está enfocada en aportar una ayuda a los niños menos favorecidos de todo el país.

“Uno de cada cien niños en Colombia tiene este tema de una cardiopatía silenciosa congénita y eso es un tema que se puede diagnosticar, pero como su nombre lo dice es silencioso, entonces lo que queremos hacer no solamente con este concierto, sino con una campaña que arranca desde hoy, una campaña con la que vamos a tocar muchas puertas porque queremos regalar muchos fondos para poder hacer esos diagnósticos alrededor del país, que realmente ese porcentaje se baje, queremos llegar a los lugares más vulnerables”.

El momento en el que Fonseca se ha sentido más vulnerable como artista

A lo largo de los años son varias las veces en las que una persona puede llegar a sentirse vulnerable, en el caso del intérprete de ‘Te mando flores’, precisamente situaciones como la ocurrida con Emma lo han llevado a entrar en esa sensación, pero la música siempre ha estado allí presente para ayudarlo a sanar.

“Creo que con ese tipo de situaciones... entiendes que la música a veces viene es para sanar heridas y para llegar a traer luz a momentos de oscuridad... porque uno siempre está al final del día -por más de que me encante cantar, componer, hacer música, estar en un escenario- uno constantemente se está preguntando: Bueno, ¿yo por qué hago lo que hago?, y este tipo de cosas te dan mucha motivacion y mucha fuerza”, cuenta Fonseca para Infobae Colombia.

Fonseca y el mayor aporte que considera su música le ha dado a la industria: La honestidad

Tras nueve discos, una amplia lista de videos musicales, innumerables conciertos y demás proyectos artísticos, el cantante considera que la honestidad ha sido el mayor aporte que su música le ha dado a la industria.

“Creo que la honestidad. Yo he sido completamente honesto al escribir mis canciones y puedo decir que ese es mi compromiso y esa es mi manera de hacer mi música y de contar lo que yo soy. Espero que eso también inspire a otros a hacer música de una manera completamente honesta y sincera porque creo que ahí es cuando logras conectar con más corazones. Cuando escribes algo que te mueva el piso, que te mueva el alma, encuentras gente que se conecta con lo que haces”.

Fonseca, un artista ecléctico

El bogotano siempre ha dado cuenta de su versatilidad musical, puede ir desde baladas como ‘Besos en la frente’ hasta canciones con sonidos del género popular como ‘Ya no me faltas’, incluso, también tiene temas con toques urbanos como ‘Por pura curiosidad’. Una muestra de su eclecticismo.

“Lo he leído mucho por ahí y me gusta que lo vean de esa manera: que he sido muy ecléctico, que he viajado por distintos géneros, como esa percepción de lo que hago me encanta porque eso es lo que yo soy, no considero que yo sea un sonido particular, me voy como dejando influenciar por distintas cosas y eso es lo que va apareciendo en mis canciones”.

Y sus canciones le han llenado el alma a todos sus fanáticos; su música también ha sido aplaudida entre la industria y su trabajo reconocido en importantes premiaciones, de hecho, al día de hoy Juan Fernandao Fonseca Carrera -su nombre completo- tiene siete Grammy Latinos.

