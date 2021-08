El cuento a lo Cenicienta de Endry Cardeño: La decisión de la que se arrepiente, los mitos que quiere tumbar y el haber marcado historia

Endry Cardeño. Foto: Instagram @endrystar

Endry Cardeño siente que su vida ha sido como el cuento de una Cenicienta trans. Ella, por supuesto, es la protagonista. A lo largo de su vida muy seguramente se ha topado con más de un villano, cuyo rol antagónico bien podría recaer en una que otra persona o incluso en las circunstancias propias de la vida. La Hada Madrina ha sido una extensión de sí misma llamada talento, que la ha llevado a mantenerse vigente como la primera actriz trans en llegar a la pantalla colombiana. También o tal vez, la Hada Madrina podría ser algo de suerte. En cuanto al príncipe, Endry no necesita a uno que la rescate y la lleve a su palacio. Ella ha sabido superarse, sacarse adelante, ganarse todo lo que ha tenido y disfrutarlo como ha querido. Ahora, a lo largo de este artículo o de este cuento, Cardeño recuerda sus triunfos, algunos momentos agrios, los mitos a tumbar sobre su persona y haber marcado historia.

Una infancia protagonizada por la tranquilidad y una adolescencia a la que llegó el bullying:

El 17 de mayo de 1975 Endry Cardeño llegó al mundo en Cúcuta (Norte de Santander) en medio de una gran familia paisa. Su infancia, dice, fue tranquila y feliz. Una etapa en la que también se había prendido una chispa artística dentro de ella que la llevó a participar en los diferentes eventos de la institución donde estudiaba. “La escuela fue una época de un descubrir artístico porque siempre tenía una parte activa en las diferentes actividades culturales de la escuela. Tuve una infancia muy tranquila, muy feliz, con la inocencia de todo niño, pero con la posibilidad de la época de criarme jugando con los vecinos en las calles, en los parques”, recuerda la actriz al otro lado de la línea en diálogo con Infobae Colombia.

Pero la tranquilidad y la felicidad de su infancia, tal vez no se fueron, pero sí tuvieron un impacto en el momento en que Endry entró en su adolescencia y sus expresiones o “amaneramiento” - como ella misma lo llama – eran recibidas con bullying por sus compañeros de colegio. “Se hace más presente mi amaneramiento, mis modos. Siempre fui una persona muy afeminada y eso ya en la adolescencia se hacía más notorio y llamaba muchísimo la atención sobre todo de mis otros compañeros. Digamos que ya empiezo a ser el centro de atención en el sentido de ser como ‘la loquita’ del salón, como nos llaman coloquialmente”.

Y entonces llegó el matoneo, pero Endry no se dejó amedrentar y supo dónde poner la raya para defenderse. “Yo siempre me defendí, nunca me dejé y me trajo muchos problemas con los profesores porque al ser yo una persona amanerada, los profesores se quedan de lado de mi atacante y no del lado mío que vendría siendo la primera agraviada, entonces se hizo un poco injusto e hizo que mi parte en el colegio no fuera tan divertida, que no le tuviera tanto amor al colegio y que me desapegara y prefiriera esperar a estar más grande para terminar mi bachillerato”.

La situación la fue superando Endry por su cuenta sin hacer partícipe a su familia. Considera que siempre tuvo “un nivel de raciocinio muy alto” como para saber defenderse y continuar con su camino en el cual fue encontrándose poco a poco con esa mujer que hoy conocemos y que se sintió muy inspirada por las mujeres de su familia. “Siempre han sido ejemplares desde lo que a uno le enseñan que está bien y todas han sido grandes madres, mujeres, esposas, hijas, trabajadoras. Desde ese punto de vista también tenía una mirada muy positiva de lo que era ser mujer y creo que eso también influyó muchísimo”.

El rol de su familia en su transición:

La familia, se supone, está para acompañar, brindar apoyo, amor, comprensión, unión y tantas cosas más. Sin embargo, no siempre se cuenta con la bendición – para algunos – o la suerte – para otros – de contar con un grupo familiar que respalde y respete las decisiones de uno de sus integrantes para simplemente ser, sin tanto complique, sin tanta importancia a las opiniones ajenas, sin tanta vergüenza, sin tanto prejuicio, sin tanto miedo. A la comunidad LGBTI+ le ha tocado sufrir mucho en este aspecto. Son innumerables los casos de rechazo por parte de sus familiares, de odio, de discriminación. Sin embargo, en el caso de Endry Cardeño, la actriz agradece que su familia no fuera un obstáculo en su transición.

“El apoyo más grande que me pudo haber dado mi familia y, especialmente mi mamá, fue no haberse convertido en un obstáculo ni en un problema, creo que eso lo valoro muchísimo. Yo nunca hice partícipe a mi familia de mi desarrollo como una persona diversa, que tampoco lo sabía en ese momento, no tenía un entorno LGBTI, no tenía un entorno trans, una referencia para sentirme X o Y, para decidirme por alguna etiqueta o para sentirme identificada, entonces todo lo vivía de una manera muy propia y muy espontánea. Gracias a Dios también tuve como una personalidad muy firme (…) fue algo tan natural que yo ni me daba cuenta qué era lo que pasaba”.

Sin embargo, Cardeño resalta lo fundamental de tener el apoyo familiar. “El hecho de ser una persona abiertamente LGBTI en una sociedad como en la que vivimos acarrea muchos problemas y no tener el apoyo de la familia hace que los demás problemas sean muchísimo más grandes”.

Los amores artísticos de Endry Cardeño:

Los reinados siempre la hicieron sentir enamorada de ese mundo de fantasía, belleza y escenarios que la hacían levitar y que también la ayudaron a autodescubrirse como mujer. “Me generaba, todo ese mundo de fantasía, ganas de proyectarme alguna vez en un escenario por qué no compitiendo en un concurso de belleza (…) eso mismo me invitaba a ponerme los tacones de mis tías, de mi mamá, de mirar a ver cómo es que se aplica un labial y empezar todo ese encuentro con lo femenino que, a la larga, en ese momento eran juegos, aventuras, descubrires, pero que con el tiempo se convertiría en parte de mi vida”.

Su recorrido por los reinados, los bares gais le dieron, como ella dice, las herramientas paran convertirse en algo que había soñado, pero que pensaba solo se quedaría como una imagen en su cabeza, algo que probablemente nunca se materializaría en una realidad: Ser actriz.

“A pesar de que siempre lo soñé, nunca me lo planteé como una posibilidad porque nunca había pasado. De hecho, soy la primera (actriz trans en Colombia), entonces nunca pensé que sucediera y muchísimo menos en un mundo al que yo pertenezco, ese tipo de cosas le podrían pasar a otra persona, menos a una como yo humilde, trans, bajita, morenita, sin ningún rasgo en especial, físicamente hablando, que me hiciera resaltar”.

Pero había mucho en Endry Cardeño que la hacía resaltar, aunque ella, tal vez, no se hubiera dado cuenta o incluso, todavía no lo haga.

“La actuación me escogió fue a mí y en ese momento es como el cuento de Cenicienta también un poco, es donde empieza la magia a suceder porque yo había pedido en la Fontana di Trevi (Italia) el poder regresar a Colombia en las mejores condiciones y creo que mi deseo fue sobrepasado porque no solamente regresé a Colombia, sino que regresé a casi protagonizar una telenovela”, recuerda.

Pero aquí hay que dividir el episodio en dos caminos: 1. ¿Por qué Endry Cardeño estaba en Italia esperando regresar a Colombia?, 2. ¿De qué telenovela estamos hablando?, en este caso obviamente de ‘Los Reyes’ (2005), el primer acercamiento de la actriz con la televisión y su tiquete de entrada al mundo de la actuación y la farándula nacional.

Endry y su viaje a Italia:

Estar en el país de estrellas del cine como Sophia Loren, Federico Fellini o Michelangelo Antonioni es un pasaje lleno de contrastes en la vida de Endry Cardeño.

“Mi vida en Italia se vuelve importante porque creo que si yo no hubiera estado en Italia los de RCN no me hubieran seleccionado para el personaje (Laisa Reyes), el viaje a Italia me dio ese caché de internacional que nada más lejos de esto”, empieza en primer lugar.

Sin embargo, aunque al principio se escucha dudosa, luego se resuelve por hablar brevemente sobre el verdadero motivo por el que estuvo en Italia: el trabajo sexual.

“El viaje a Italia se convierte en la posibilidad de la mayoría de personas trans de poder acceder a un dinero y como le digo (…) este, digamos que en ese momento para mí era como la única posibilidad que tenía. Viajo a Italia básicamente a ofrecer el trabajo sexual (…) obviamente para ese momento yo tenía que decir que estaba en Italia cortando pelo, pero básicamente, aunque la peluquería es mi primera profesión, que también hay que decirlo, en ese momento me voy a Italia a ejercer el trabajo sexual. Claramente no estaba en unas condiciones que fueran agradables para mí, por eso mi deseo de volver a Colombia en el momento en que voy a la Fontana, fue como un cuento de Cenicienta, pero trans. Lo importante de haber ido a Italia fue como que me posicionaba dentro del casting (…) como que me daba un lugar, y durante mucho tiempo me dio como ese caché: - es que la trajeron de Italia - era como si hubieran traído a Sophia Loren”.

Laisa Reyes y Cicatriz, sus personajes más emblemáticos:

Su deseo se cumplió. Regresó a Colombia, pero en calidad de actriz. Su personaje, que fue su tiquete de regreso al país, era ‘Laisa Reyes’, hermana trans del personaje protagonista ‘Edilberto Reyes’, encarnado por Enrique Carriazo. La telenovela ‘Los Reyes’, del Canal RCN, fue una comedia que incluía romance, unión de familia, humildad, ganas de superarse, tantas cosas que identificaban a cualquier familia colombiana.

“Laisa era el cuento de hadas. También porque con Laisa todo lo que yo hubiese soñado hacer en la vida lo hice, bailar, cantar, presentar, disfrazarme, tener una comparsa, viajar (…) era como el paquete completo y también tenía la experiencia de convertirme en actriz, familiarizarme con el lenguaje televisivo, estar en un estudio de grabación”.

Pero la carrera de Endry Cardeño no se estancó con el final de la mencionada telenovela, luego vinieron otras más y, en una de ellas, demostró que todo su talento como actriz le daba hasta para interpretar a un rol inicialmente masculino: ‘Cicatriz’ en ‘Fugitivos’, producción de Caracol Televisión. La primera sorprendida con el personaje fue la propia cucuteña, que tomó a modo de “equivocación” la oferta del casting, los segundos en sorprenderse fueron el público: Endry, la actriz trans, interpretaría a un hombre.

Interrogada por Infobae Colombia sobre lo que sintió cuando le ofrecieron encarnar un personaje masculino, Endry comentó: “Me pareció como loco, y creí que se habían equivocado (…) otras personas hicieron casting también, otros actores cisgénero y yo me quedé con el personaje, creo que sorprendida y también agradecida porque es una oportunidad que pocas actrices tienen de poder trascender o traspasar un poco todo lo que tiene que ver con su identidad para poder construir un personaje y lo mío no era sencillo, lo mío era explorar un mundo al cual nunca pertenecí, era tratar de ser ese hombre que nunca fui”.

Su paso por MasterChef Celebrity Colombia 2021:

De 20 celebridades convocadas, Endry Cardeño ha logrado superar reto tras reto y llegar hasta los 10 concursantes. Actualmente sigue vigente en el programa y después de que su equipo – liderado por el comediante Diego Camargo – ganara la última prueba del ciclo pasado, la actriz ya se quitó de encima el peso de ir al siguiente reto de eliminación. Sin embargo, su avance en el reality gastronómico también ha sido una sorpresa para ella, que pensaba que saldría en las dos primeras semanas.

“La verdad es que yo no soy buena cocinera. Cuando me invitaron a MasterChef yo dije: - No sé cocinar, no estoy interesada en aprender a cocinar, ni creo que yo vaya a cocinar nunca en mi vida más allá de lo que pueda hacer cualquier persona que cocina para sobrevivir - sin embargo, creo que lo más bonito ha sido acercarse a un mundo tan maravilloso como el mundo de la cocina, es un arte tan bello y yo que valoro el arte de la belleza y el arte de la actuación que son los dos mundos a los que yo pertenezco creo que identificar la cocina también como un arte me sirvió de mucho para poder acercarme con menos temor”.

Además, Endry tiene muy claro cuál ha sido su mejor plato y no necesariamente tiene que ver con comida. Aunque resalta su talento para los arroces, " yo creo que mi plato más maravilloso fue el nivel de paciencia que pude haber adquirido, soy una persona muy impaciente, soy una persona muy reactiva, con un temperamento bastante inflamable y creo que teniendo en cuenta las condiciones, la presión y la competitividad que se vivía creo que estuve muy bien portada, ese ha sido mi mejor plato, el haber mantenido la calma y haberme portado juiciosa dentro de esta competencia tan ruda como en la que se convirtió MasterChef”.

¿Qué piensa de las polémicas de MasterChef Celebrity?:

En el reality gastronómico han existido desacuerdos entre algunos participantes y, ciertos famosos como Carla Giraldo o Catalina Maya, entre otros, han levantado todo tipo de pasiones y opiniones entre los televidentes, ya sea por lo que dicen o la forma cómo lo dicen.

Endry Cardeño, según su experiencia, ha resaltado que no considera que ninguno de sus compañeros sea una mala persona y cada quien vivió como quiso su participación en el reality, sin referirse a nadie en especial comentó:

“Cada quien vivió la competencia a su manera, cada quien tenía sus propios temores y sus propias cosas (…) también hay una diferencia y es que yo ya había pasado por otro reality (Bailando con las Estrellas), entonces yo sí fui a MasterChef con esa precaución de tener cuidado con lo que decía o lo que no decía porque ya lo había vivido en una experiencia pasada, donde la gente no me vio de la mejor manera”.

Por tal razón la actriz cucuteña fue supremamente cuidadosa con sus acciones.

“No creo que nadie en MasterChef sea una mala persona (…) cuando nos ven como cualquier ser humano, dando una opinión de otros, estresándonos, las emociones con nuestro humor negro o nuestro sarcasmo, que lo tenemos todos los seres humanos, entonces es la oportunidad perfecta para que el público se venga encima de uno y te masacre y sobre todo den un juicio de valor sobre ti (…) pero también es más difícil cuando uno está en un reality como mujer, a nosotras y, a mí que soy trans, el público es mucho más agresivo y crítico frente a las actitudes de nosotras porque creo que sí hay un poco de machismo, los compañeros hombres pueden tener x o y actitud comparable con la de alguna de las chicas y no se les da tan duro como nos dan a nosotras las mujeres, pero bueno, eso es en general en nuestra sociedad”.

Endry Cardeño y su regreso a Cúcuta: ¿Por qué personaje volvería a actuar? y el estreno de un documental:

Durante la pandemia la actriz decidió regresarse a su tierra natal. Se despidió de Bogotá, ciudad donde había vivido los últimos años y ahora, que no está completamente vinculada con ningún proyecto televisivo o teatral en la capital, decidió que era momento de volver al origen.

“Para mí fue un poco agresivo el ver como la gente denostaba de fracaso el regreso a mi casa, y yo durante este tiempo hice un documental para el canal TRO de temática LGBTI (llamada LGTBIQ+ una serie documental con Endry Cardeño) hice MasterChef, este domingo viajo para el piloto de un nuevo formato, entonces la situación sigue siendo la misma, en la medida que haya trabajo yo voy a ir a Bogotá, voy trabajo, me devuelvo en la medida que se pueda (…) estoy muy satisfecha con la decisión que tomé, cada día me reafirmo más que fue la decisión más acertada”.

Su documental, que hay que resaltar, fue escrito y relatado por ella misma. Diego Rendón ejerció como director.

Endry tiene razón. El mundo cambió. Ya no es necesario permanecer en la capital si existe la posibilidad de vivir en donde se quiera y viajar cuando se requiera a Bogotá.

En cuando al personaje que está esperando, ese al que le diría sí sin pensarlo, que le haría saltar el corazón de alegría para interpretarlo, la actriz dice que no lo tiene muy claro, pero bien puede hacerse una idea de lo que le gustaría. Es de recordar que, en entrevistas anteriores ha dicho haber rechazado personajes de travesti y prostituta.

“Por ahora no nos podemos dar mucho lujo de escoger, pero me encantaría algo que me genere un reto (…) me encantaría volver a hacer lo mismo que hice con Cicatriz, pero en versión femenina, no tener que vestirme de hombre para poder manejar una motocicleta, saltar de carros, brincar muros”.

Lo que no se sabe de Endry Cardeño:

En los 16 años que Colombia lleva conociendo a Endry Cardeño como la primera actriz trans en la pantalla del país, hay mucho de ella, de su vida, de su trabajo, que se sabe. Solo es poner su nombre en Google y aparecerán cualquier cantidad de resultados. Sin embargo, interrogada sobre si existe una cosa que hasta el momento no sea de conocimiento público, empieza por bromear dando que cuenta que, ojalá lo que sea secreto continúe en ese estado, aunque también comenta que piensa publicar un libro en algún momento.

“Lo que no se sabe espero que nunca se vaya a saber. Trato de dejar cosas para un libro que algún día quisiera escribir, es mi sueño, podría empezar a escribir de una vez, pero llevo programándome neurolingüísticamente para dar ese paso, me cuesta mucho tomar decisiones. La gente, eso sí lo debería decir. Bueno, no sé si lo deba decir, es que las interpretaciones son raras, pero yo sí me considero a veces una persona muy sobrevalorada, porque la gente me dice a mí valiente, yo no lo veo de tal manera, lo que he sido es una persona afortunada, que he tenido muchísimas oportunidades porque se me han presentado (…) a mí la vida me las dio, me las ha dado, me las sigue dando. Yo estaba aquí en mi casa, tranquila, cuando de repente suena el teléfono, me están llamando para MasterChef sin tener un mánager, sin tener nada.

También espera que la puerta que abrió con su presencia como mujer trans en la televisión colombiana, se mantenga abierta para su comunidad. “No soy tan valiente como la gente cree, pero sí tengo una fe absoluta que lo que es para el cura se lo llevan a la iglesia y a mí realmente me han dado cosas maravillosas y las agradezco muchísimo (…) yo lo único que hice fue abrir un camino, dejar las puertas abiertas para que ellas (personas trans) el día de mañana reciban esas mismas oportunidades y puedan seguir normalizando la presencia de las personas trans en los medios de comunicación”.

El momento de su vida que quisiera traer de regreso y el que quisiera borrar:

Sin duda el haber ganado un premio TvyNovelas en el año 2015 por su trabajo como ‘Cicatriz’ en ‘Fugitivos’ en la categoría de ‘Villana favorita de serie’ es uno de los mejores recuerdos de su vida, especialmente porque hizo historia.

“Cuando recibí el premio fue una imagen que tuve en mi mente desde chiqui que nunca pensé que se hiciera realidad y superó todas mis expectativas (…) también era un momento histórico, era la primera mujer trans nominada para unos premios en una categoría femenina como correspondía y soy la ganadora”, recuerda con el ánimo de aquel momento cuando recibió el galardón.

Pero, así como reviviría aquella escena de su vida, también borraría otra. “El momento en que decidí inyectarme silicona líquida en la cola, sería un momento que borraría de mi vida, es de las pocas cosas que me arrepiento en la vida, y a la cual le pido perdón a mi cuerpo prácticamente todos los días (…) el día que lo quise hablar a manera de educar y hacer un llamado de atención lo utilizaron de una manera errónea, lo manifestaron como si fuera en presente y yo estoy hablando de algo que sucedió hace más de 20 años y me dejaron a mí, que nunca hablo de cirugías ni de nada, como si el día de ayer yo me hubiera ido para una clínica de garaje y me hubiera inyectado aceite de avión que fue como lo nombraron entonces (…) me arrepiento porque a pesar de que hasta el momento no tengo ningún problema preferiría como no tener esa amenaza o ese miedo o no haber corrido ese riesgo”.

Los Mitos a tumbar sobre Endry Cardeño:

Existe la idea de que la cucuteña es dueña de un sinnúmero de peluquerías, pero realmente lo único que ha hecho es trabajar con diferentes marcas en este campo. “Yo en este momento no tengo peluquería”, recalca.

Por otro lado, está su supuesto video pornográfico, que por más veces que ella resalte que no es de su pertenencia, que no es ella quien aparece en las imágenes, hay gente que continúa creyendo lo contrario. El rumor se originó hace aproximadamente 15 años.

“El mito de mi video porno que nunca fue (…) había un video de alguien que se parecía, con el pelo rojo y en vestido amarillo, imagínate yo en el personaje de ‘Laisa’ haciendo una película porno (…) es uno de los mitos urbanos de Endry Cardeño y que me convirtió, en su momento, en un símbolo sexual que yo no quería”.

Proyectos actuales:

Como cualquier actriz, Endry hace castings y graba pilotos todo el tiempo, pero por el momento no está vinculada a ningún proyecto en concreto.

“Me he estado preparando para algo, que quiero hacer yo sola, he estado tomando talleres, aprovechando la virtualidad, y escribiendo mucho para poder en algún momento presentarle a la gente mi espectáculo, quiero que sea una cosa muy ecléctica, así como yo (…) en el momento que yo sienta que puedo ir por todo mi país lo voy a hacer. Ahora voy a Bogotá a grabar un piloto y esperar a ver qué pasa. Los artistas como yo hacemos castings y pilotos durante todo el año y en algún momento explota algo”.

Cuando le pregunto a Endry Cardeño como le gustaría ser recordada dentro de algunas décadas, responde que le parece algo egocéntrico decir cualquier cosa, sin embargo, al final se decide por algo que nadie le puede refutar: “Sería importante que la gente me reconociera como una persona que tuvo las oportunidades en frente, las acogió con el respeto y responsabilidad que se merecían y sacó adelante cosas impensables como en su momento fue convertirme en la primera actriz trans de la televisión y traté de hacerlo con altura, que cometí errores, que los sigo cometiendo (...) pero siempre traté de cumplirle a esas oportunidades de la mejor manera, muchísimo más de lo que he tratado de cumplirme a mí misma en aspectos más personales, eso le dio un verdadero sentido a mi vida”.

