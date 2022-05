Cathy Juvinao explicó por qué dejó la campaña de Fajardo para adherirse a la de Petro

Catherine Juvinao

Cathy Juvinao, actualmente elegida como representante a la cámara por Bogotá y quien fuera una de las mayores acompañantes a la campaña del candidato del Partido Verde, Sergio Fajardo, salió en redes sociales con un video para explicar a sus seguidores y a la opinión pública su adhesión de última hora a la campaña del candidato Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez quienes conforman el Pacto Histórico.

La nueva congresista y antes activista política y veedora del congreso dice poner la cara frente a sus actos, sobre todo ante sus electores: “Recibo todo el palo de mis amigos del centro. Los entiendo y estoy aquí para rendir cuentas por mis actuaciones y responder sus preguntas. Pero lidiar la crítica no se compara, en mi entender, con la responsabilidad que hoy ostento como congresista. Mi prioridad es el país”, puso en redes sociales Juvinao.

Este fue el video que hizo Cathy Juvinao

La representante a la Cámara por Bogotá, Cathy Juvinao, argumentó su pasó de la campaña de Fajardo a la de Petro para la primera vuelta

Juvinao ha recibido críticas por parte de diferentes personas, compañeros de su partido, electores e incluso algunos de los congresistas y excongresistas que seguirán con Fajardo hasta el final, como Mauricio Toro quien se refirió a la lealtad a Fajardo de cara a las presidenciales: “Para mi no es posible hacer política sin lealtad y transparencia. Hace meses me comprometí a apoyar a quien ganara en la @CoaliEsperanza. Por eso sigo apoyando a @sergio_fajardo para primera vuelta. Y no es un voto ingenuo ni vergonzante”, comentó Toro en medio de un hilo en el que cuestionaba a quienes abandonaban al candidato del Centro Esperanza.

Le puede interesar: El productor musical Raphy Pina, esposo de Natti Natasha, fue condenado a 41 meses de prisión: “Empañé el legado de mi padre”

A pesar de todo, en las redes sociales, Juvinao ha recibido apoyo a su decisión por parte de otros sectores. Además ha recibido la bienvenida de Gustavo Petro a su campaña, junto con otros políticos del Partido Verde y del exSecretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, Luis Ernesto Gómez: “Bienvenidos, Cathy Juvinao, Duvalier Sánchez y Luis Ernesto Gómez a la campaña del Cambio por la Vida”.

Asimismo, la representante a la cámara, subió una imagen junto a Francia Márquez dejando un mensaje de honra al integrarse a la campaña de la política afrodescendiente y Petro:

“Me honra trabajar por Colombia junto a la mujer que representa la lucha de millones: por tener una voz, por salir adelante, por superarse a pesar de la injusticia. ¡Equidad salarial, sistema del cuidado y un país libre de violencias de género serán nuestros objetivos!”, puso en Twitter.

Cathy Juvinao junto a Francia Márquez. Pantallazo Twitter.

Puede leer: Enrique Peñalosa se molestó con Claudia López por anuncio de un ciclopuente: “Es 100 porciento proyecto nuestro”

Las votaciones para elegir al nuevo presidente de Colombia ya iniciaron en el exterior desde el pasado lunes 23 de mayo e irán hasta el 29 del mismo mes, día que se llevarán a cabo en el territorio colombiano.

Gustavo Petro sigue siendo el principal favorito en la intención de voto de los colombianos, seguido por Federico Gutiérrez del Equipo por Colombia y por Rodolfo Hernández quien ha venido escalando poco a poco en las encuestas al punto de ponerse como segunda opción para una eventual segunda vuelta en caso de que llegue a superar Gutiérrez.

SEGUIR LEYENDO: