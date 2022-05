Alcaldes denuncian que fueron víctimas de insultos por denunciar presunta participación en política

El candidato del Equipo por Colombia asistió al Congreso Nacional de Municipios 2022 que se desarrolló en Cartagena.

Wilfrido Alfonso Romero alcalde de San Juan de Nepomuceno, fue suspendido la semana pasada por haberle visto eufóricamente apoyando al candidato presidencial Federico Gutiérrez en el Congreso Nacional de Municipios llevado a cabo en Cartagena. Este hecho fue criticado porque el integrante del Equipo por Colombia fue el único candidato presente en el evento. En un vídeo revelado por uno de los alcaldes asistente al evento se evidencia Alfonso Romero decir: “No, no, la línea no sirve, esos tienen 2.000 votos, yo les pongo 40.000″.

El vídeo en el que se observa no solo al alcalde de San Juan de Nepomuceno sino a otros mandatarios apoyando a quien llaman ‘Fico’, fue revelado por el alcalde de Colón en Génova Nariño, Segundo Gil quién resaltó las violentas actitudes del actualmente suspendido Wilfrido Alonso. “El alcalde de San Juan de Nepomuceno fue uno de los más agresivos, no solo verbalmente, sino también intentó agredirme físicamente, afortunadamente estábamos todos los alcaldes de Nariño juntos y se creó un bloqueo de este señor que presentaba un fanatismo”.

Inclusive señaló que hubo comentarios racistas por parte de los funcionarios de Bolívar a la hora de referirse a los nacidos en Nariño. Algo que indicó el alcalde Gil de la preocupante situación fue que no exclusiva de estas elecciones, sino que por el contrario esa costumbre habitual en funcionarios que llevan repitiendo periodos en cargos. “Lo que sucedió en el Congreso fue desafortunado en su momento … según los comentarios que hicieron algunos alcaldes, cada periodo sucede lo mismo, es un evento político a favor de un candidato, me comentaron que Santos hizo lo mismo en su momento”.

El alcalde de Colón fue enfático en señalar que el evento fue realizado con el erario público para terminar convirtiéndolo en una reunión política privada. “La primera manifestación que nosotros hicimos fue que no debe haber un candidato presidencial en este evento, nosotros, los alcaldes de Nariño estábamos allá con recursos del Estado … no debía participar ningún candidato porque nos iban a meter en problemas a todos”.

La investigación contra el funcionario del municipio ubicado en Bolívar estaría relacionada con su participación en el Congreso Nacional de Municipios de Cartagena el pasado 7 de abril, cuando mostraron abiertamente su apoyo al candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez.

Este evento fue bastante particular y polémico porque, presuntamente, Fedemunicipios había invitado solo a tres de ocho candidatos, y a dos de ellos —Gustavo Petro, del Pacto Histórico, y Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza— les habrían extendido la oferta a último momento o a través de medios de difícil acceso, con la aparente intención de dificultar su asistencia.

Segundo Gil, el alcalde del municipio de Colón (Nariño), había subido un video para mostrar su molestia con la presencia de Gutiérrez en el lugar. “No sabemos cuál es la intención de que el candidato asista a este escenario. La verdad, nos hemos puesto molestos porque se debería haber invitado a todos los candidatos si esa era la idea”.

“Sin embargo, queremos que este congreso que es un orden administrativo y nacional, no se convierta en un recinto de politiquería para el resto de los candidatos, que en lo último, son los que van a aprovechar este escenario”, dijo Gil en abril pasado.

Las suspensiones del organismo de control están en tela de juicio y han sido demandadas por violar los procedimientos de la Corte IDH, que dicen que solo un juez puede destituir e inhabilitar funcionarios de elección popular.

No obstante, Margarita Cabello Blanco, procuradora General de la Nación, ha justificado todas las suspensiones bajo el argumento de “que los mandatarios locales tienen que entender, y no pueden desconocer, que ya no están mandando para su partido o movimiento político, sino que están al servicio de la ciudadanía”.

