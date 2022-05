Sergio Fajardo confesó que espera “ser la sorpresa de este domingo”

Colombian center presidential candidate Sergio Fajardo of the Hope Center Coalition, speaks during an election debate in Bogota, Colombia May 23, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

A seis días de la primera vuelta presidencial, los aspirantes a ocupar la Casa de Nariño volvieron a debatir sus ideas en un espacio organizado por Semana y el diario El Tiempo. En la noche de este 23 de mayo, Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia; Gustavo Petro, del Pacto Histórico; y Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, asistieron al debate. El ingeniero Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, canceló a última hora.

El debate, a juicio de ciudadanos, incluidos politólogos, transcurrió sin muchas sorpresas. Uno de los puntos que se abordó en este encuentro fueron el de las encuestas; que en el caso de Sergio Fajardo, se encuentra en el cuarto lugar. El candidato de la Coalición Centro Esperanza comentó que hace cuatro años estaba a 13 puntos de Gustavo Petro y terminó a un punto de este. “Todo está por verse y la gente puede escoger libremente hasta las 4 de la tarde del domingo. Espero ser la sorpresa este domingo”.

Además, Fajardo aseguró que por la polarización que hay en el país debido a la campaña de los dos candidatos de izquierda y derecha se está subiendo la tensión, y justamente esa no es la Colombia que se quiere. “Si gana Petro o Fico, Colombia va a ser un polvorín y con una pequeña chispa puede haber una hecatombe”, agregó.

Ahora, sobre cómo enfrentar y resolver la situación que atraviesa el país por las acciones ilegales y violentas del grupo paramilitar el ‘clan del Golfo’, planteó tres ejes de acción. Para Fajardo, lo primero que se debe realizar es que la Fuerza Militar y la Policía deben responder combatiendo y cuidando al ciudadano; el segundo, hay que conocer a fondo cuál es el poder del clan en los respectivos municipios del país; y tercero, quiere crear una política de prevención, para que ningún joven encuentre en la delincuencia un proyecto de vida. “Hay que prevenir con los jóvenes. Si no se hace eso, no se logra”, dijo.

Ante una pregunta de Gustavo Petro sobre las pensiones, Fajardo dijo que el equipo de asesores, el cual se encuentra liderado por el exministro José Antonio Ocampo, cree que con un esquema de pilares entre el sistema público y el privado, el tope de cotización en el fondo público planteado es de dos salarios mínimos, porque así se llegaría a cubrir el 80 % de los asalariados, y es la mejor forma de resolver la problemática; esta iniciativa va de la mano con la propuesta de reforma tributaria.

Y añadió que: “La lección para todas las personas es el argumento sofista donde dice una cantidad de cosas que son cuentas con cuentos y eso es una característica de una forma de la política donde se prometen todo tipo de cosas que no se van a cumplir. Eso se va a convertir en una frustración y de la frustración que se pasa a la explosión”.

Además, el candidato de centro también habló de los retos que tiene el sistema de salud, explicó que no acabaría las entidades promotoras de salud (EPS) y que la pandemia dejó la lección del papel que debe tener la salud pública en promoción y prevención. “La salud debe estar en el territorio, entender la epidemiología y organizar eso. Hoy, de 32 EPS que hay, 18 están en crisis financiera. El modelo es fallido porque no ha habido seguimiento. Habrá un fondo alrededor de EPS para que no se queden regadas las personas por el país”.

De igual manera dijo que con su plan de gobierno buscará cambiar de forma progresiva el modelo de desarrollo del petróleo y el carbón, y que el camino económico será una apuesta por la ciencia, la educación, la tecnología, el emprendimiento y la cultura, como motor de desarrollo. Frente a esto, Fajardo explicó que en su gobierno se contarían con cinco centros de investigación, para abordar temas de agricultura y de seguridad alimentaria; industrialización y servicios; transición energética y cambio climático; la biodiversidad y la bioeconomía.

SEGUIR LEYENDO: