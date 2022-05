Sara Uribe aclaró si participaría nuevamente en un programa de telerrealidad

Sara Uribe, presentadora colombiana. Foto: Instagram @sara_uribe

Del mismo modo que muchas otras figuras pertenecientes a la industria del entretenimiento nacional, Sara Uribe surgió en la televisión colombiana por cuenta de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, en la edición que fue presentada a los televidentes durante el año 2012.

La paisa, más allá de ser una de las participantes del reality actoral, logró ser la ganadora entre las mujeres concursantes. No sobra mencionar que, en cuanto a los hombres, quien logró salir victorioso fue Jhoan Álvarez.

Entonces, una vez concluida esta versión del programa de telerrealidad, presentado en la pantalla del Canal RCN, Uribe continuó desenvolviéndose como presentadora. A su vez, también tiene entre sus otras facetas laborales el modelaje y lo empresarial.

Aunque en las redes sociales sus seguidores siempre han manifestado interés por saber de sus emprendimientos, sus proyectos o futuro televisivo y su vida sentimental, que es uno de los temas más mencionados de parte de su público, por estos días hubo un usuario que dio cuenta de su curiosidad por saber si la presentadora estaría dispuesta a participar nuevamente en un reality.

Ante el interrogante planteado, la modelo comentó: “Si me gusta el reality. No me han propuesto nada que me llene aún, pero sí, me gustan mucho”. Empero, no amplió la información sobre las propuestas respecto a estos formatos que le han llegado a su mesa y con las que no se ha sentido satisfecha.

Aunque eso sí, más adelante publicó en otra InstaStorie: “Tengo que agradecerle todo a ‘Protagonistas’, eterna gratitud con el reality”.

Por esta misma línea temática de volver a participar en ciertos programas, un seguidor la interrogó por si repetiría su participación en otra temporada de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ (si la hubiera), producción de Caracol Televisión cuya primera entrega fue vista por los colombianos en el año 2018 (La Vuelta a Rusia en 80 Risas), en esta no estuvo Sara Uribe, sin embargo, la presentadora participó en la segunda temporada, del año 2019. “Amaría. Ese show me encanta”, aseveró.

Como se mencionó, Sara Uribe es presentadora, modelo y empresaria, pero también dio cuenta de que la publicación de un libro sobre su vida y carrera le interesa. “Eso tiene que ser algo muy pensado porque ahí sí iría todo sin filtros. Vamos a ver si me animo”, escribió sobre el tema.

“No es gracias a la plata de otros, tengo un trabajo”, Sara Uribe tras señalamientos de vivir de la plata de Fredy Guarín:

Ya mucho ha llovido desde que la historia sentimental entre Sara Uribe y Fredy Guarín llegó a su término, sin embargo, su hijo Jacobo es un vínculo que los mantendrá presentes en la vida del otro a lo largo y ancho de los años. Aun así, públicamente el futbolista es hermético para hablar de su expareja y, por su parte, Uribe lo ha mencionado una que otra vez en relación principalmente con su hijo en común.

Sin embargo, en febrero pasado la presentadora – desde sus redes sociales – salió a dejar muy en claro que ella vive por su propio esfuerzo, de su dinero, de sus empresas, de su trabajo, y no por cuenta de otras personas; esto en vista de unos insistentes mensajes que le habían llegado a su Instagram en los que una usuaria le expresaba cosas como: “Tan rico pasear con la plata del exmarido, qué envidia”; “Fácil decirlo cuando te quedaron varios millones por la separación de Guarín” y la lista sigue ampliamente.

Entonces, ante dicho panorama la empresaria comentó:

Sara Uribe responde a quienes la acusan de malgastar el dinero de Fredy Guarín

