Jorge Rausch explicó por qué sirven poca comida en los restaurantes costosos

Cada vez son más los famosos que acuden a las dinámicas de preguntas y respuestas en sus perfiles de Instagram para estar en contacto con sus seguidores, y recientemente, Jorge Rausch, uno de los jueces del programa ‘MasterChef Celebrity’, acudió a esta actividad para conocer un poco más a sus 1.3 millones de fans.

A través de varias historias, el bogotano contestó decenas de preguntas que le formularon sus fanáticos, y dentro de ellas hubo una que llamó su atención y tuvo que ver con las porciones de comida que sirven en varios restaurantes costosos.

Alrededor de este tema no han sido pocas las críticas de varias personas con respecto al tamaño de los platos que venden en estos sitios, argumentando que el precio es alto para las porciones que ofrecen; y el interrogante formulado a Rausch tuvo que ver con este hecho y más aún teniendo en cuenta la reconocida cadena de restaurantes que tiene.

La doble pregunta hecha en la dinámica bautizada ‘Pregunten de todo mientras llego a casa’ fue “¿Por qué la comida gourmet es tan poca? O sea, ¿por qué sirven porciones tan pequeñas?” a lo cual el jurado del reconocido programa culinario argumentó sus razones por las cuales defendió las porciones que dan en establecimientos como el suyo.

”La comida gourmet no debe ser tan poca como para quedar con hambre”, fue una parte de la contestación enviada por el experto, añadiendo que los platos son diseñados para que el comensal quede satisfecho con los tres tiempos de una cena o almuerzo (entrada, fuerte y postre).

“Así se tiene que disfrutar la experiencia completa”, concluyó Rausch, añadiendo en su respuesta que el cliente no tiene por qué quedar satisfecho con los tres platos.

Vale mencionar que el reconocido chef ya había hecho actividades de preguntas y respuestas en su perfil oficial de Instagram, y en una de ellas le formularon varios cuestionamientos relacionados a su participación en ‘MasterChef Celebrity’, y al poco tiempo de iniciar dicha dinámica, le preguntaron por su trabajo como jurado en el programa de celebridades: “¿les han salido pelos en la comida de MasterChef?”.

Ante el interrogante el chef respondió con su característico humor: “Sip (…) pero no son míos”

Y las preguntas siguieron llegando de parte de los curiosos internautas, quienes aprovecharon para sacarle unas cuantas carcajadas a Rausch, pues a pesar de su ya reconocida cabeza calva, bromearon y preguntaron su opinión sobre los champús caleños.

Casi que de manera inmediata, aseguró que no entendía por qué le formulaban este tipo de preguntas si él es clavo, tiempo después aclaró que estaba bromeando: “What? Si yo soy calvo”, fue la primera reacción del también jurado de ‘MasterChef Celebrity’.

Las preguntas sobre su problema capilar no terminaron ahí, pues los seguidores no perdieron la oportunidad de cuestionarlo sobre el tipo de acondicionador que utiliza. Teniendo en cuenta que el jurado del reality de cocina no tiene cabello, respondió de la manera más sincera posible que antes de aplicarse acondicionador, primero se aplica bloqueador solar.

“No, pero uso bloqueador solar primero para matizar la calva, exfoliante, un buen jabón facial y retinol”, concluyó.

