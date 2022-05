Rodeados de fanáticos y con discursos llenos de ‘pullas’, asi cerron sus campaña los candidatos presidenciales

(ESPERANDO NUEVA ILUSTRACIÓN)

Faltan siete días para que se decida en las urnas quién será el responsable de dirigir el país durante los próximos cuatro años; de acuerdo con la ley electoral, durante esta semana no se pueden realizar actos multitudinarios, por lo cual los candidatos presidenciales realizaron los últimos actos en plaza pública antes de que se conozcan los resultados, este 29 de mayo, que permitirán definir quién será próximo Presidente, en caso de tener más del 50% de los votos; si no se logra esta condición, los dos más votados disputarán una segunda vuelta el 19 de junio donde se definirá quién será el próximo mandatario de los colombianos.

Candidatos como Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo utilizaron la plaza pública para dar su última manifestación antes de las elecciones, mientras que el Ingeniero Rodolfo desde su natal Piedecuesta, acompañado por una multitud se conectó a Zoom para lanzar fuertes pullas, algo que no fue exclusivo del exalcalde de Bucaramanga, puesto que los discursos de los candidatos estuvieron cargados de fuertes críticas y señalamientos a sus contrincantes.

El candidato que representa a la centroderecha, Federico Gutiérrez desde la plaza pública de Medellín lanzó fuertes señalamientos contra el Pacto Histórico y su líder Gustavo Petro: “Y mientras ellos se dedicaron hacer un pacto con los peores corruptos del país desde las cárceles con los peores criminales, como el pacto criminal de la Picota, yo hago el pacto con ustedes que son mi gente que son la ciudadanía”. De igual manero alertó al país de votar por la izquierda, indicando que podría ser ‘un salto al vacío sin paracaídas’.

También indicó que él no es como muchos señalan ‘el candidato del continuismo’: “Mi alianza es con los ciudadanos, yo no tengo partidos, yo no tengo jefes políticos, mi jefa es la gente”, pese a que el líder del partido Liberal y expresidente Cesar Gaviria lo hizo firmar un compromiso con ‘las líneas liberales’ para que le brindaran apoyo electoral desde esa bancada.

Gustavo Petro el candidato de izquierda que lidera la intención de votos en las encuestas tuvo un masivo evento en la Plaza de Bolívar y junto a la participación de famosos artistas de la talla de Wilfrido Vargas y Edson Velandia dio un eufórico discurso a la inmensa multitud que lo escuchaba en la capital de la República. El líder del Pacto Histórico hizo fuertes señalamientos a la clase política del país: “Lo que hay allí atrás gobernando, y me disculpan por generalizar porque siempre hay excepciones de honor, son rateros y asesinos en el poder, ¿cómo han llegado los rateros y los asesinos al poder?, a través de la compra del voto”, dijo.

Otro de los que también recriminó fuertemente a los políticos fue el candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción Rodolfo Hernández, quién también culpó al electorado en general por elegir a la clase de políticos que escogen: “Estamos cansados todos los colombianos de trabajar y que nos quiten todo. Estamos cansados de luchar sin fuerzas, estamos cansados de ser cómplices de nuestros propios politiqueros verdugos, estamos cansados de elegir a quien nos mata, de alimentar con altos salarios a quien nos roba, y de admirar a quienes nos desprecian”.

Por su parte en una concentración más discreta de aproximadamente 150 personas, el candidato de la Coalición Centro Esperanza Sergio Fajardo señaló que el país ya no está para continuar disputándose entre bandos y seguir en la confrontación: “Este país no puede seguir por donde viene, no es el país de (Álvaro) Uribe, Duque o ‘Fico’, ese país no queremos que exista y lo tenemos que transformar ... Esa Colombia nuestra, la que sufre ... es la Colombia que no vamos a dejar que se vaya en esta nueva etapa de confrontación”, mencionó Fajardo y, a su vez, añadió: “no queremos una Colombia que esté en permanente confrontación”.

El próximo domingo se definirá el destino de quien afronte el reto de sacar al territorio nacional de la inmensa brecha de desigualdad que hay, la ingobernabilidad en regiones controladas por el narcotráfico y la delincuencia y la corrosiva corrupción.

SEGUIR LEYENDO