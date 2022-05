“Qué sentimiento tan horrible”: Luisa Fernanda W contó que ser mamá le ha “desbloqueado” una nueva frustración

Foto: Instagram @LuisaFernandaW

Luisa Fernanda W es una de las influenciadoras colombianas con mayor reconocimiento, pues cuenta con una comunidad de seguidores en redes sociales que supera los 29 millones de usuarios, con quienes suele confesarse sobre sus intimidades, tal y como lo hizo en la noche del pasado martes, cuando habló sobre su hijo Máximo.

De acuerdo con lo expuesto por la antioqueña de 28 años, el niño ha estado enfermo por estos días y esta situación ha “desbloqueado” en ella un nuevo nivel de frustración, pues no ha querido alimentarse como normalmente lo hace.

“Les cuento que Máximo está un poquito enfermo, pero yo no conocía un nivel de frustración como este, hasta que se desbloqueó en mí desde que soy mamá”, dijo antes de mostrar un video en el cual se observa que su bebé no le recibe alimento y, adicionalmente, se pone a llorar apenas intenta darle la primera cucharada.

Posteriormente, Luisa Fernanda W informó que luego de mucho insistirle recibió un poco de comida, pero aun así dice que siente frustrada por el hecho de no poder hacer nada más al respecto.

“Desde ayer no me había querido comer ¡Qué sentimiento tan horrible!, es tenaz cuando eso pasa, pero al menos ya recibió un poquito de pasta y se está tomando un tetero, eso hizo que le cambiara el semblante y ya está por ahí haciendo desorden, lo cual me tranquiliza un poco”, agregó.

Las reacciones a estas palabras no se hicieron esperar y, como es costumbre, sus millones de seguidores le dejaron mensajes de aliento con los cuales, entre otras cosas, le dijeron que este tipo de situaciones son normales y frecuentes a lo largo de la crianza de los hijos.

“No te preocupes, es normal sentirse así y apenas es el principio”, “te entiendo, cuando tuve a mi primer hijo sentía que se iba a morir si no comía, pero el tiempo te irá dando la experiencia”, “no te apures, es normal que no quieran comer hasta cierto punto, lo bueno es que al menos recibe tetero” y “no eres una mala madre por eso, además has dejado tus compromisos de lado por estar junto a él”; son algunos de los comentarios que recibió.

La influenciadora expuso una situación que la ha atormentado en los últimos días

Pero estos no son los únicos sentimientos encontrados que ha tenido Luisa Cataño (nombre de pila) desde que llegó su primogénito, pues hace unos días contó que hay momentos en los cuales no sabe cómo actuar y por eso ha tenido que buscar ayuda profesional.

“A veces le dan unas pataletas que yo, sinceramente, no sé cómo manejar esa situación, pero ya he tenido asesorías con mi pediatra y otras personas expertas, entonces ahí voy con el proceso de crianza que, entre otras cosas, no es nada fácil”, aseveró.

De igual manera, la influenciadora paisa expresó que su familia y la de Pipe Bueno, padre del niño, han estado a su lado todo el tiempo. Sin embargo, admite también que muchas veces a afrontado ciertos momentos ella sola, porque le gusta probar a partir de su propia experiencia.

“Para mí ser madre es un aprendizaje diario, todos los días uno aprende algo nuevo y en este momento me siento una súper mamá, a pesar de mis errores y de todo lo que me falta aprender”, agregó la influenciadora.

Por último, Luisa Fernanda W dejó al descubierto que desde la llegada de su hijo Máximo se ha dedicado mucho más tiempo al hogar y a su familia, contrario a lo que sucedía antes, cuando era contados los días que dormía en su casa debido a los compromisos laborales.