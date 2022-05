Video: “Me gusta la irreverencia”, Yina Calderón explicó las razones por las que se tatuó un personaje de Dragon Ball

Yina Calderón contó las razones por las cuales decidió plasmar en su piel la imagen de Vegeta, personaje de Dragon Ball Z. Tomada de Instagram @fajasyinacalderon

El pasado 20 de mayo, Yina Calderón compartió con sus seguidores a través de sus ‘InstaStories’ que se había realizado un tatuaje de Vegeta, personaje de la famosa producción animada ‘Dragon Ball Z’. Allí, señaló que recibió comentarios muy crueles de algunos de sus detractores, motivo por el que decidió plasmar el dibujo en uno de sus brazos.

“Ya estoy llorando. Pero no estoy llorando por el dolor, estoy diciendo que me ha tocado tan duro… y estoy llorando porque ustedes han sido muy crueles conmigo. Me ha tocado duro sola y ustedes saben que es así. Y este tatuaje va por ustedes”, dijo Calderón entre lágrimas.

Y aunque las expectativas eran altas, porque varios de los internautas esperaban que se ejecutara algo más significativo y no el personaje de anime, este 21 de mayo explicó cuáles fueron los motivos por los que decidió plasmar al ‘Príncipe de los Saiyajin’; según la DJ, porque no le gusta seguir las normas y se declaró una mujer irreverente.

Su relato inició contando que se dirigió donde el tatuador, quien además vendía cocteles y se tomó unos cuantos, allí reveló que es fanática de la serie Dragon Ball.

“¿Por qué me lo hice?, porque a mí me gusta la irreverencia, por eso tengo a Bart Simpson (…) ¿por qué escoger a Vegeta?, porque es el que más me gusta de toda la serie de Goku”, mencionó la creadora de contenido.

Cabe resaltar que antes de compartir las imágenes de cómo quedó su tatuaje, señaló que el significado de este fue porque le ha tocado muy duro en la vida y las constantes críticas a las que se ha enfrentado por parte de los seguidores.

“Esto representa que me ha tocado reduro y que ustedes me han tirado reduro. Por ustedes me voy a tatuar”, dijo Calderón bastante emocionada mientras lloraba y se escuchaba música bastante sentimental al fondo.

Aquí el contenido completo de Yina Calderón :

En esta oportunidad se trató de un personaje de una reconocida serie animada, por las críticas que ha recibido de sus fans

¿Cuánto cobra Yina Calderón por un show en vivo?

En medio de una ronda de preguntas que respondió a sus seguidores en Instagram, red social en la que tiene varios perfiles y miles de seguidores en cada una de ellas, la creadora de contenido fue interrogada por los precios que tiene para sus shows de guaracha.

El tema que la mujer le propuso a sus seguidores fue ‘Hablemos de Guaracha’, por ende una de las primeras preguntas que recibió fue “¿cuánto cobra por un toque?”, a lo que Calderón expresó que en muchas de las ocasiones, el precio depende de la situación.

“Siendo muy honesta, eso depende. Depende de si es una discoteca, si es privado, si es en un pueblo”, y acto seguido señaló que puede cobrar entre cuatro a siete millones de pesos, y que hay veces en las que ha cobrado tres millones y medio”, respondió la también empresaria.

Posteriormente, habló de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, de quien sus seguidores le indicaron en la popular caja de preguntas que la empresaria también estaba interesada en incursionar en el mundo de la música con guaracha y reguetón, a lo que Calderón respondió:

“Yo creo que para todo el mundo hay y si eso es lo que ella quiere le deseo que le vaya muy bien, pero este no es un camino fácil, ganarse el respeto de la gente. Miren cuánto tiempo llevo yo haciendo guaracha y hasta ahora es que la gente me dice ‘vas bien’”, reveló la DJ.

