El sablazo de Luis Sinisterra a Reinaldo Rueda: “Me merecía ser convocado más veces de las que estuve”

Luis Sinisterra se quejó por su ausencia en varios partidos de la selección Colombia.

Los jugadores colombianos han demostrado que pueden marcar la diferencia en el fútbol del Viejo Continente donde se han ganado un lugar a puro pulso en sus respectivos equipos gracias a sus buenas actuaciones. En Europa no solamente se habla de Luis Díaz, que la rompe cada vez que juega con el Liverpool de Inglaterra.

Otros embajadores también son protagonistas en el balompié europeo como es el caso de Rafael Santos Borré, que este miércoles se coronó campeón con el Eintracht Frankfurt de la UEFA Europa League al derrotar al Rangers de Alfredo Morelos que no pudo jugar por lesión, pero sus goles contribuyeron a que el cuadro escocés llegará a la final del certamen.

Por su parte, en la liga de Países Bajos sobresale un nombre que se ha robado todos los reflectores con sus estelares actuaciones con la camiseta del Feyenoord y que con sus anotaciones llevó a su equipo a la final de la primera edición UEFA Conference League. Ese es Luis Sinistera, la joven promesa que quieren los grandes de Europa.

El nacido en Santander de Quilichao jugará su primera final en Europa con el Feyenoord cuando se midan el próximo 25 de mayo en el Arena Kombëtare de Albania a la Roma del portugués José Mourihno.

El extremo de 22 años concedió una entrevista para el programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio en la que habló sus expectativas de cara a esta final ante los italianos y también tuvo palabras para referirse de la selección Colombia. “Ha sido todo muy rápido, tener los sueños claros ha sido muy importante para lo que estoy viviendo ahora. No me conformo con eso, quiero más, estoy cerca de mi primer título internacional”.

Sobre su futuro, Luis Sinisterra se mostró tranquilo y remarcó que de momento está concentrado en lo que será el remate de la temporada con el Feyenoord y que después analizará con el club y sus agentes el camino a tomar. “Estoy muy tranquilo, trato de no estar pendiente de noticias, trato de ayudarle al equipo. Al final de la temporada ya me sentaré con el club y mis representantes a hablar de lo mejor para mí. Por ahora estoy enfocado en mi equipo y en el presente”.

En cuanto a la selección Colombia, el ex Once Caldas no ocultó su descontento por no tener tantas chances en la Tricolor bajo el mando de Reinaldo Rueda, que fracaso en su intento por clasificar al combinado nacional a Catar 2022. “Venía haciendo las cosas bien, tenía buenos números. Me merecía ser convocado más veces de las que estuve”.

“Siempre estaré disponible para la selección, eso es un orgullo, no sabemos qué piense el club. Son muchos partidos en la temporada”.

Por otro lado, el jugador colombiano también se refirió a Luis Díaz, que ha tenido un inicio fulgurante desde su llegada a Liverpool en enero pasado procedente del Porto de Portugal. “Tenemos muchas condiciones en común con Díaz, somos jugadores que nos gusta tener el balón, tenemos gol. Tengo buena relación con él, nos felicitamos, estoy muy feliz por él”.

En la actual temporada con el Feyenoord, Luis Sinisterra ha disputado un total de 47 partidos en los que ha marcado 23 goles por todas las competiciones y ha repartido un total de 14 asistencias.

