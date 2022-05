Acusan a Poncho Zuleta de acosar a la joven cantante Karen Lizarazo en pleno concierto

En videos quedó documentado el momento en que el cantante de vallenato, Poncho Zuleta, agarra a Karen Lizarazo e intenta besarla en varias ocasiones.

Un nuevo escándalo por presunto acoso se conoció este viernes 20 de mayo e involucra a dos cantantes de vallenato. Se trata de Poncho Zuleta y la joven artista, Karen Lizarazo.

Rechazo e indignación manifestaron los usuarios de redes sociales luego de que se viralizara un video en el que se ve a Poncho Zuleta, presuntamente, acosando a la joven cantante.

En el clip que ronda las redes sociales es posible evidenciar que ambos artistas estaban en un concierto donde compartían escenario, Sin embargo, lo que llamó la atención es que el cantante de 71 años en varias ocasiones toma a la joven por la cintura y el cuello fuertemente e intenta besarla.

En una parte del video es posible observar que Karen Lizarazo aparentemente le pide que no haga eso. Sin embargo, el compositor no la suelta e insiste en buscarle la cara para besarla. Así mismo, en otra parte del clip se ve al hombre tomar a la joven por detrás y darle besos en la espalda.

Aunque en algunos momentos la cantante Karen Lizarazo se ve sonriendo, los internautas aseguran que se notaba la molestia e incomodidad por el presunto acoso que Poncho Zuleta estaba ejerciendo sobre ella. Además, aseguraron que seguramente la joven se sentía obligada a aparentar que no estaba sintiéndose mal con lo que ocurría.

Las reacciones de los usuarios en redes sociales

Luego de conocerse el video que rápidamente se hizo viral en las redes sociales, los usuarios de las plataformas digitales no esperaron para comentar lo ocurrido. Los internautas reprocharon el actuar no solo del cantante y compositor de vallenato, sino de los asistentes al evento y las demás personas que estaban en la tarima, por no intervenir ante el aparente caso de acoso.

“Poncho Zuleta agredió públicamente (no hay cómo llamarlo de otra manera) a la cantante Karen Lizarazo frente a una audiencia que guardó un silencio cómplice. Estos actos son inadmisibles y malogran los esfuerzos de las mujeres por abrirse paso en la cultura vallenata”, escribió un usuario de Twitter que compartió una parte del video.

“Poncho Zuleta es un acosador, puede ser el gran maestro, pudo haberse inventando el vallenato si le da la gana y es un ACOSADOR”, “vuelvo a Twitter solo para manifestar mi repudio ante el acoso de @PonchoZuleta hacia @karenlizarazo... Y todos en la tarima expectantes, como si fuera normal. Totalmente repugnante!!”, escribieron otros dos usuarios de redes sociales.

Otro comentario es: “A mí me encanta el vallenato pero otra cosa es defender lo INACEPTABLE! Poncho Zuleta ACOSADOR, un tipo que da asco se puede ver el agobió de Karen y nadie hace nada, solo se ríen”.

Aunque la mayoría de críticas estuvieron enfocadas en Poncho Zuleta y el comportamiento que tuvo con la joven que cada vez es más reconocida en la escena musical del país, sobre todo por lo seguidores del género vallenato, también hubo quienes cuestionaron el actuar de Lizarazo.

“Lo de Poncho Zuleta con Karen Lizarazo ayer fue ACOSO, que asco. Y me da mucha pena, pero ella debió bajarse de esa tarima inmediatamente, tiene boca y coraje para criticar a las demás cantantes y no tuvo el carácter para frenar esto”, escribió una usuaria de Twitter.

