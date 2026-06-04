Colombia

Bogotá bajó un 60% los asesinatos de mujeres, pero se duplicaron las valoraciones por riesgo de feminicidio: 1.254 en cuatro meses

Las víctimas se concentraron en Ciudad Bolívar, Bosa y Usaquén, mientras Kennedy y Suba aparecen entre las zonas con más atenciones y evaluaciones preocupantes

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Una nueva tragedia enluta a Bogotá, donde una mujer fue apuñalada por su expareja en un centro comercial, desatando una ola de indignación en la ciudad - crédito Canva
Entre enero y abril de 2026 se reportaron 29 asesinatos de mujeres y cinco feminicidios tipificados, frente a 72 casos y siete feminicidios del mismo periodo de 2025 - crédito Canva

Bogotá reportó un avance significativo en la reducción de asesinatos de mujeres entre enero y abril de 2026, al registrar una caída del 60% frente al mismo periodo del año anterior, según datos oficiales de la Secretaría Distrital de la Mujer.

Durante dicho lapso, se reportaron 29 asesinatos de mujeres, comparados con los 72 casos de 2025, y entre ellos, cinco feminicidios tipificados, cifra también inferior a los siete feminicidios registrados en igual periodo del año anterior. Notablemente, en el mes de abril no se presentaron feminicidios en la capital, lo que marca un hito positivo en materia de prevención.

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La tendencia a la baja es resultado de una política pública activa y de la articulación de entidades distritales y nacionales en la protección de los derechos de las mujeres. No obstante, la Secretaría Distrital de la Mujer advierte que, junto a estos avances, han aumentado considerablemente las situaciones de riesgo y las solicitudes de valoración por posible feminicidio.

Medicina Legal realizó 1.254 valoraciones por riesgo de feminicidio entre enero y abril de 2026, el doble que en el mismo periodo de 2025 - crédito Secretaría Distrital de la Mujer Bogotá
Medicina Legal realizó 1.254 valoraciones por riesgo de feminicidio entre enero y abril de 2026, el doble que en el mismo periodo de 2025 - crédito Secretaría Distrital de la Mujer Bogotá

Y es que según cifras de Medicina Legal, entre enero y abril de 2026 se realizaron 1.254 valoraciones por riesgo de feminicidio, el doble de las efectuadas en el mismo periodo de 2025. De estas, un preocupante 43 % fueron clasificadas con nivel de riesgo extremo.

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Las valoraciones de riesgo extremo se concentran en cuatro localidades: Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba, que en conjunto suman el 40% de los casos, lo que señala la persistencia de factores estructurales de violencia de género y la necesidad de focalizar la intervención institucional en estas zonas. El desglose de las valoraciones muestra el siguiente panorama: 546 con riesgo extremo, 231 grave, 279 moderado y 198 variable.

El fortalecimiento de la prevención ha sido una de las prioridades del distrito. En respuesta al aumento de las alertas por riesgo de feminicidio y a la necesidad de una acción más coordinada, la Administración Distrital expidió el Decreto 134 de 2026, que creó el Sistema Articulado de Alertas Tempranas (Saat) – Alerta Naranja.

El Decreto 134 de 2026 creó el Sistema Articulado de Alertas Tempranas Saat-Alerta Naranja para fortalecer la Ruta Única de Atención y activar protección inmediata - crédito Secretaría Distrital de la Mujer Bogotá
El Decreto 134 de 2026 creó el Sistema Articulado de Alertas Tempranas Saat-Alerta Naranja para fortalecer la Ruta Única de Atención y activar protección inmediata - crédito Secretaría Distrital de la Mujer Bogotá

El sistema permite articular la acción de las entidades que integran la Ruta Única de Atención, realizar seguimiento a quienes han sido valoradas en riesgo, identificar barreras institucionales y activar respuestas inmediatas de protección. Para la entidad de la Mujer, el Saat se consolidó como una herramienta fundamental para la detección oportuna y la prevención del feminicidio en la ciudad.

En cuanto a la atención institucional, la secretaría reportó 119.213 atenciones entre enero y abril de 2026, de las cuales 75.464 (63%) estuvieron relacionadas con situaciones de violencia. Las localidades con mayor número de atenciones fueron Kennedy (10%), Suba (9%), Ciudad Bolívar (9%) y Bosa (9%), seguidas por Engativá (7%) y otras zonas urbanas y rurales.

El balance institucional destaca que, aunque los feminicidios han disminuido y en abril no se registró ninguno, el incremento en las valoraciones por riesgo extremo de feminicidio evidencia la urgencia de mantener y fortalecer las acciones de prevención, protección y atención integral.

Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba concentraron el 40% de las valoraciones de riesgo extremo de feminicidio en Bogotá - crédito Secretaría Distrital de la Mujer Bogotá
Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba concentraron el 40% de las valoraciones de riesgo extremo de feminicidio en Bogotá - crédito Secretaría Distrital de la Mujer Bogotá

La Secretaría Distrital de la Mujer intensificó el acompañamiento a mujeres en riesgo, así como la prestación de servicios de orientación y atención en sus diferentes puntos presenciales y canales oficiales.

Los asesinatos de mujeres y feminicidios tipificados entre enero y abril de 2026 ocurrieron principalmente en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Usaquén, y las víctimas tenían entre 17 y 34 años. La evolución mensual muestra que, aunque en abril no se reportaron feminicidios, sí se incrementó el total de asesinatos, lo que subraya la complejidad del fenómeno y la necesidad de mantener la vigilancia y la acción institucional.

Empero, la dependencia de la Mujer reiteró el llamado a todas las mujeres que requieran orientación o acompañamiento a acercarse a cualquiera de sus puntos de atención o comunicarse a través de sus canales oficiales. El boletín oficial puede consultarse en www.sdmujer.gov.co/omeg.

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