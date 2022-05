Carolina Ramírez “entusada” por el apoyo de Egan Bernal a Federico Gutiérrez: “Insensato”

El duro mensaje de Carolina Ramírez a Egan Bernal tras decisión de apoyar a 'Fico'. Fotos: Colprensa.

No le cesan las críticas al ciclista colombiano Egan Bernal por el apoyo que expresó en sus redes sociales al candidato presidencial del Equipo por Colombia, Federico ‘Fico’ Gutiérrez. En las últimas horas, la reconocida actriz Carolina Ramírez lanzó durísimos comentarios en contra del también ganador del Tour de Francia.

En un primer mensaje, la protagonista de la novela ‘La reina del flow’, de Caracol Televisión, aseguró que estaba “entusada” luego de que el pedalista zipaquireño destacara que el aspirante derechista era el opcionado, supuestamente, para dirigir a Colombia en el próximo gobierno.

“Tusa brava con la insensatez de este admirado deportista que viene de abajo y esta con el pueblo”, señaló Ramírez a través de su cuenta de Twitter.

El duro mensaje de Carolina Ramírez a Egan Bernal tras decisión de apoyar a 'Fico'

Aunque se pensó que el mensaje en el que Egan anunciaba su voto por Fico sería el único que haría con relación a la política, no fue así. En su perfil de aquella red social se despachó con varias otras publicaciones en las que opina sobre las propuestas de los candidatos, la situación del país, y más.

“Tengo fe de que Fico pasa a segunda vuelta y estoy seguro de que tiene el tiempo necesario para demostrarle al pueblo que tiene la capacidad de gobernar Colombia”, fueron las nuevas palabras del ciclista colombiano Egan Bernal, actual campeón del Giro de Italia. Además, etiquetó al candidato ganador de la consulta de la coalición Equipo por Colombia y citó la siguiente frase de Simón Bolívar a falta de 10 días para el desarrollo de los comicios presidenciales del período 2022 - 2026:

“Fico Gutiérrez “La unión debe salvarnos, como nos destruirá la división si llega a introducirse entre nosotros”, trinó.

Estos mensajes causaron la reacción de miles de internautas, incluida la de Carolina Ramírez, quien volvió a cuestionar con vehemencia al famoso deportista. En su trino, la también protagonista de la novela de ‘La hija del mariachi’ insinuó que el perfil de Twitter de Bernal lo manejaban otras personas.

“Egan te hackearon la cuenta? Perdonáme lo de insensato. No sos vos el que escribe, (ya empezó a notarse)”, sentenció la actriz y bailarina.

El duro mensaje de Carolina Ramírez a Egan Bernal tras decisión de apoyar a 'Fico'

Los likes y comentarios a las críticas de Carolina no se hicieron esperar. De hecho, a la fecha de redacción de este artículo, el trino de la famosa actriz oriunda de Cali ya suma más de 15 mil ‘me gustas’ y casi 2 mil difundidos. Es más, también se vieron algunos comentarios tanto a favor como en contra de lo dicho por la intérprete.

“No, mami. No fue la cuenta la que le hackearon sino el CEREBRO”; “Tal vez te lo hackearon a ti & aún no lo has notado. Nunca es tarde para abrir los ojos respecto a Gus, querida Ivon. Yo lo hice”; “Dejá que bote el voto ese man”; “Jajaja tienes razón Caro, qué tristeza ese Egan”, entre otros comentarios.

En el perfil de Twitter de la actriz también se ve que ha retuiteado otros mensajes en los que critican al triunfador del Giro de Italia 2021 por su apoyo al exalcalde de Medellín en las elecciones que definirán al sucesor de Iván Duque en la Presidencia de Colombia.

Ante estas polémicas declaraciones del corredor cundinamarqués, el candidato Federico Gutiérrez y el periodista Guillermo Larrota, más conocido como Pirry, defendieron la opinión del joven deportista colombiano que en estos momentos se recupera y rehabilita con Ineos Grenadiers pensando en poder participar, como mínimo, de la Vuelta a España 2022. Estas fueron las palabras de agradecimiento a manera de réplica del colombiano vía Twitter:

“Gracias Egan Bernal por tu apoyo, no defraudaré la confianza que me das. Me comprometo a hacer una Colombia diferente, justa, en orden y con oportunidades para que muchos jóvenes como tú puedan subir montañas que los lleven a la cima, a cumplir sus sueños. Que orgullo”, dijo Fico.

SEGUIR LEYENDO: