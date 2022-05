Video: “A ver qué más se inventan, hoy vamos en divorcio”, Alejandra Azcárate

Alejandra Azcárate y su esposo Miguel Jaramillo, hablaron de lo ocurrido en su relación luego del escándalo que los salpicó por la narcoavioneta. Captura de pantalla Noticias RCN.

Alejandra Azcárate y Miguel Jaramillo fueron los principales protagonistas del escándalo que salpicó a la humorista hace más de un año, después que la Policía Nacional incautara 446 kilos de cocaína que eran transportados en una avioneta vinculada a la compañía Interandes Helicópteros S.A.S., de la cual su esposo era socio.

Sin embargo, Azcárate no está muy contenta con el malentendido que se produjo luego de haber concedido una entrevista al programa ‘Los Informantes’, en el que contaron los problemas que surgieron entre la pareja después del hecho de la ‘narcoavioneta’, ya que afirmaron que duraron varios meses distanciados e incluso, pensaron en la posibilidad del divorcio.

“No le puedo pedir perdón porque no cometí ningún error. Le puedo decir, simplemente, gracias, infinitas gracias. Y ojalá la vida nos dé la posibilidad de continuar juntos (…) Estuvimos separados, de común acuerdo, unos cuatro o cinco meses. Hoy en día tenemos conversaciones nobles, tenemos palabras buenas para compartir”, expresó Jaramillo para ‘Los Informantes’.

Sin embargo, el esposo de Alejandra Azcárate confirmó que la relación no se ha recuperado del todo porque no han logrado superar todos los baches que ocasionó su vinculación al proceso y no sabe si puedan hacerlo.

“Pero, que lo hayamos superado, creo que todavía estamos lejos de llegar a eso. Y no sé si lo logremos superar”, agregó Miguel para el programa investigativo de Canal Caracol.

A través de un trino, la comediante, con el sarcasmo que la caracteriza, le respondió a todos aquellos que afirmaron que su matrimonio había llegado al final y aclaró el malentendido.

“Está delicioso este café, mientras sigo leyendo noticias sobre mi vida, a ver qué más se inventan. Hoy vamos en divorcio, de pronto mañana me toca embarazo”, publicó en sus ‘InstaStories’ Alejandra Azcárate en el tuit que compartió.

Aquí el contenido completo de Alejandra Azcárate y Miguel Jaramillo :

La comediante respondió sarcásticamente a quienes aseguran que su relación con Miguel Jaramillo no va bien

Cabe mencionar que producto del escándalo que sacudió el mundo del entretenimiento, a Alejandra Azcárate le cancelaron varios de los contratos que tenía con diferentes marcas e incluso, las personas con las que trabajaba en ese momento se comunicaban con la también modelo de otros números, ya que sus jefes no les permitían entablar algún tipo de diálogo.

“Yo era imagen de nueve marcas publicitarias, me cancelaron siete contratos. Conmigo se quedaron solo dos marcas. La presidente de una de esas marcas me dijo ‘te estoy llamando de otro número porque por orden de mis jefes no me puedo comunicar contigo ni siquiera por WhatsApp”, añadió.

En su primera aparición en redes sociales, luego del mal momento que vivió junto a su esposo, confesó que luego de 17 años de relación no habían pasado por una situación similar, que los obligó a pasar noches en silencio, así como otros días en los que las conversaciones se extendían hasta el amanecer.

Fue ahí cuando dio a conocer que, por la crisis, se apagó todo deseo sexual entre ella y Miguel Jaramillo, su cónyuge:

“A veces nos abrazamos con amor, con dolor y con lágrimas, otras tantas dormimos cola con cola. Sexo pues no ha habido, para qué les miento, eso que erotismo va a haber, cuando aparece una ola y lo arropa la mierda, ha sido muy difícil”, expresó la presentadora bogotana.

