“Él no está diciendo que va a votar por mí”: Petro se refirió al supuesto apoyo de Alejandro Gaviria a su campaña presidencial

¿Alejandro Gaviria está con Petro? Esto dijo sobre el candidato. Fotos: (Colprensa)

Una nueva tormenta política sacude a las campañas presidenciales del Pacto Histórico y la Centro Esperanza, luego de que Alejandro Gaviria, exprecandidato de la coalición del centro, admitió que preferiría un gobierno del candidato presidencial Gustavo Petro.

Las declaraciones del exrector de la Universidad de Los Andes se dieron durante una entrevista con el periódico británico Financial Times. Allí, Gaviria hizo una comparación de la situación de Colombia con la implosión de un volcán y aseguró que el aspirante del Pacto Histórico podría solventar esa eventual crisis.

“Estamos durmiendo en la cima de un volcán. Hay mucha insatisfacción. Podría ser mejor tener una explosión controlada con Petro que embotellar el volcán. El país está exigiendo un cambio”, señaló Alejandro Gaviria al medio referenciado.

¿Alejandro Gaviria está con Petro? Esto dijo sobre el candidato. Captura Financial Times.

La publicación donde mencionan el polémico pronunciamiento del académico, que ya causa duras reacciones en el país, se dieron en el artículo titulado “Cómo la elección en Colombia podría cambiar América Latina”. Allí, el exrector universitario y hoy militante activo de la coalición con la que Sergio Fajardo busca ganar la Presidencia dejó ese particular comentario que, de inmediato, despertó la reacción de varios políticos.

El candidato Petro se refirió al respecto y aseguró que no concibe lo dicho por Gaviria como un apoyo para él. “Leí la frase que escribió en inglés. Él no está diciendo que va a votar por mí. Está diciendo que es mejor controlar, en cierta forma, un estallido social, que embazarlo”, expresó Petro, a su vez que aprovechó para adular la gestión que haría si se convierte en jefe de Estado. Eso sí, reiteró que no cree que el exministro de Salud haya anunciado su respaldo en las elecciones presidenciales.

“Embazarlo (el estallido social) lo multiplicas por diez. Impedir el cambio en Colombia permite que la sociedad fluya pacíficamente hacia las transformaciones. En cambio impedir el cambio en Colombia es meter la sociedad en una olla a presión que en cualquier momento puede estallar. Me parece profundo. Y su voto, hay que preguntarle a él”, aseveró el candidato del Pacto Histórico.

El primero en reaccionar fue el senador Jorge Robledo, que al igual que Gaviria compitió en la consulta interna del 13 de marzo para recibir el aval de Centro Esperanza para ser el candidato presidencial oficial de esa bancada. En un trino, Robledo dejó durísimos cuestionamientos contra Gaviria, lo catalogó como “mala persona” y lo cuestionó por alejarse, supuestamente, del proyecto político de Fajardo, al que se supone debería ser el que apoye Gaviria tras el acuerdo de la consulta.

“Confirmado: Alejandro Gaviria siempre ha sido una mala persona. Mala persona como ministro de Salud, mala persona en la Coalición Centro Esperanza y ahora traiciona a Sergio Fajardo y a Luis Gilberto Murillo”, aseveró Robledo.

Coalición Centro Esperanza

Otro que no dejó pasar desapercibido el supuesto apoyo de Gaviria a Gustavo Petro fue el senador electo del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar. El también escritor no solo celebró ese espaldarazo, sino que hasta aseguró que el exprecandidato de Centro Esperanza podría ser el sucesor de Claudia López en la Alcaldía de Bogotá.

“¿Imaginan este escenario? Petro Presidente, Alejandro Gaviria Alcalde de Bogotá. Mi humilde opinión para que no se pierda un peso del erario”, propuso Bolívar en una publicación que, en tan solo instantes, recibió varias reacciones, entre likes, respuestas y otros.

Uno de los que le respondió al congresista petrista fue el senador del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco, que también es un fiel seguidor de Petro y que regañó a Bolívar por lanzar escenarios poco creíbles o que, por ahora, no tendrían competencia en la coyuntura política actual.

“Gustavo, concentrémonos en campaña presidencial y no iniciemos campañas locales pues así como Gaviria tiene méritos para la candidatura que tú planteas, otros buenos (as) ciudadanos tienen los mismos méritos y no hay que alejarlos del esfuerzo central: Gustavo Petro presidente”, señaló el liberal.

Por ahora, Sergio Fajardo no se ha pronunciado sobre la presunta ‘faltoneada’ que Alejandro Gaviria le habría jugado. Inclusive, el mismo exrector no se ha referido al tema y en sus redes sociales solo hay mensajes sobre su recuperación del contagio de covid-19 que recientemente lo afectó.

No hay que olvidar que, antes de las consultas internas del pasado 13 de marzo, Gaviria fue de los principales críticos de Gustavo Petro. Es más, una de sus estrategias de campaña consistía en decirle a la gente que él sería el único que podría “frenar” en las urnas al aspirante del Pacto Histórico.

Sin embargo, el supuesto apoyo de Gaviria a Petro se venía gestando desde hace varios meses, según informaron varios periodistas en el país. Por ahora, no hay nada escrito.

