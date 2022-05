Incineraron un taxi con restos humanos en su interior en Cúcuta

Unos de los 10 taxis que ha sido quemado por las disidencias de las Farc en Cúcuta. Foto de redes sociales

Una difícil situación están enfrentado los integrantes del gremio de taxistas en Cúcuta, Norte de Santander, pues a la fecha 10 carros han aparecido incinerados en la vías de la ciudad, el más reciente apareció al inicio de esta semana y, en su interior, las autoridades señalaron el hallazgo de restos humanos.

Según reportó el diario regional La Opinión, el décimo vehículo quemado apareció en zona rural de Cúcuta y fue encontrado por soldados que realizaban labores de patrullaje cerca a la base militar Patillales, en la vía Puerto Santander.

La Policía, por su parte, informó que el vehículo había sido reportado como robado en días anteriores, pero todavía trabajan en las labores investigativas para esclarecer los hechos. Sobre los restos humanos encontrados al interior del taxi también se ha señalado preliminarmente que podrían corresponder a un conductor del gremio que fue reportado como desaparecido desde el pasado 24 de abril, información que aún está por confirmar.

El conductor desaparecido es John Jairo Méndez Fernández, quien desapareció con su taxi, un Chevrolet Sail, de placas WDN 413. Sin embargo, las autoridades deben evaluar el carro que encontraron en las últimas horas para corroborar que se trata del mismo, puesto que no hay placas ni objetos que ayuden a la identificación del vehículo.

Las autoridades locales están tratando de frenar la violencia que se ha vivido durante los últimos días en contra del gremio de los taxistas, pues cabe recordar que tan solo la semana pasada, en menos de 12 horas, tres vehículos fueron incinerados. Uno de ellos en el conjunto residencial Cormoranes y los otros dos en el barrio Colinas de Bellomonte.

Algunos de los conductores que sobrevivieron a los ataques señalaron a las autoridades que fueron interceptados por hombres armados que los amedrentaron y luego le prendieron fuego a sus vehículos.

Sobre los responsables de estos hechos, las autoridades han señalado principalmente a las disidencias de las Farc, explicando que los ataques corresponderían al no pago de extorsiones por parte de los conductores. Sin embargo, también han ofrecido hasta 30 millones de pesos en recompensa para quienes tengan información sobre quienes están provocando estos hechos de inseguridad en las vías rurales del departamento.

Líderes taxistas de Cúcuta, consultados por Caracol Radio, expresaron que “nosotros ya no sabemos que hacer, si esto no se acaba creemos que nos vamos a un paro nuevamente, estos vehículos son nuestro sustento y no es justo que estemos sufriendo de esta problemática, nos dejan sin los recursos para llevar la comida a nuestras familias, la policía debe detener esto”.

La semana pasada, las autoridades capturaron a tres personas que, aparentemente, estarían vinculadas con estos ataques. Se trata de tres hombres conocidos por los alias de ‘Yeikol’, ‘Pulido’ y ‘Luigi’, quienes serían disidentes de las Farc que pertenecen al frente 33 de las disidencias.

Los tres fueron capturados por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, y las autoridades señalaron que gracias a la investigación y los elementos materiales probatorios en contra de los hombres se pudo establecer el modus operandi de los capturados.

Al respecto, el general Óscar Moreno, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, detalló que “según las investigaciones se pudo establecer que los hoy capturados serían los responsables de la planeación y ejecución de acciones terroristas como incineración de taxis, así como la distribución de panfletos en la ciudad de Cúcuta; con estas capturas se logra afectar directamente las finanzas y el componente orgánico del GAOr- E33 quienes desarrollaban su accionar criminal, orientado al pago de extorsiones”.

En medio de la captura, las autoridades informaron que alos tres presuntos disidentes se les incautaron dos pistolas, un revólver, tres proveedores, uno de ellos con capacidad para 32 proyectiles, 112 cartuchos de diferentes calibres, un silenciador, una granada de fragmentación, 56 panfletos alusivos al frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre – Farc EP de la columna móvil Danilo García y botellas plásticas con gasolina indicó la Policía.

