Bogotá implementará Pico y placa regional el 9 de agosto: controlará más de dos millones de vehículos en nueve corredores durante el puente festivo

La Secretaría Distrital de Movilidad prevé que durante el puente festivo salgan 1.122.577 vehículos de Bogotá y que ingresen 1.013.096 a la capital - crédito Alcaldía de Bogotá

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Con motivo del festivo del viernes 7 de agosto, que conmemora la Batalla de Boyacá, Bogotá activa un plan especial de movilidad para gestionar el alto flujo vehicular que se espera en los principales corredores de ingreso y salida de la ciudad.

La Secretaría Distrital de Movilidad anticipó una operación logística robusta, con énfasis en el Plan Éxodo y Retorno, y la implementación del Pico y placa regional el domingo 9 de agosto, día en el que se prevé el mayor volumen de retorno de viajeros a la capital.

Según las proyecciones oficiales, durante este puente festivo se espera que 1.122.577 vehículos salgan de Bogotá y que 1.013.096 ingresen, cifras que reflejan la magnitud de la operación y la necesidad de medidas adicionales para garantizar una movilidad segura y eficiente.

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A diferencia de otros fines de semana largos, el comportamiento de los viajes será escalonado: la salida de viajeros se concentrará desde la tarde del jueves 6 de agosto y durante la mañana del viernes 7, mientras que el mayor flujo de regreso se dará el domingo 9.

El Plan Éxodo y Retorno en Bogotá concentra la salida de viajeros entre la tarde del 6 de agosto y la mañana del 7, y el mayor regreso el domingo 9 de agosto - crédito @ClaudiaDiazAco1 / X

Operativo especial y gestión del tráfico

La Secretaría de Movilidad desplegará un operativo especial con Agentes Civiles de Tránsito, Guías de Movilidad, Gerentes en Vía y Policía de Tránsito, quienes realizarán monitoreo permanente y gestión del tráfico en los principales corredores.

Se ajustarán los tiempos semafóricos en las vías con mayor demanda, habrá supervisión constante en puntos estratégicos y coordinación conjunta con autoridades regionales, alcaldías de municipios vecinos y concesionarios viales para facilitar los desplazamientos y responder de forma ágil ante cualquier eventualidad.

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Entre las medidas adicionales para el domingo 9 de agosto se encuentran la activación de intermitencias semafóricas en la Autopista Sur y el reversible de la carrera Séptima, entre calles 245 y 183, con el fin de agilizar el flujo de vehículos hacia y desde la ciudad.

La Secretaría de Movilidad desplegará Agentes Civiles de Tránsito, Guías de Movilidad, Gerentes en Vía y Policía de Tránsito para monitorear y gestionar el tráfico - crédito Secretaría de Movilidad

Pico y placa regional: horarios y corredores

Para organizar el regreso a Bogotá y evitar congestiones en los accesos, el domingo 9 de agosto se implementará la medida de pico y placa regional, que aplicará en los nueve corredores principales de ingreso a la ciudad:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el Portal Norte del sistema TransMilenio, sentido norte-sur.

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, sentido sur-norte.

Avenida Centenario (calle 13): desde río Bogotá hasta avenida Cali (avenida Carrera 86), sentido occidente-oriente.

Avenida Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema Transmilenio, sentido occidente-oriente.

Avenida Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183, sentido norte-sur.

Avenida Boyacá vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, sentido sur-norte.

Vía Suba Cota: desde el río Bogotá hasta avenida calle 170, sentido norte-sur.

Vía La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida Carrera 7, sentido oriente-occidente.

Vía a Choachí: desde la vía Monserrate hasta la avenida Circunvalar, sentido oriente-occidente.

El funcionamiento será el siguiente:

De 12:00 m. a 4:00 p. m.: podrán ingresar únicamente los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: el ingreso será para vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

La Secretaría de Movilidad advirtió que incumplir el pico y placa regional en Bogotá acarreará un comparendo de $633.200 y pidió revisar el vehículo, respetar las normas y no conducir bajo alcohol - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

Fuera de estos horarios y en los corredores mencionados, el ingreso estará restringido, y el incumplimiento de la medida acarreará un comparendo de $633.200. La Secretaría de Movilidad invita a programar el regreso con anticipación, respetar los horarios establecidos y evitar sanciones, contribuyendo así a una movilidad más fluida y segura para todos.

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Recomendaciones para un viaje seguro

La entidad recuerda que la seguridad vial es una responsabilidad compartida y hace un llamado a la ciudadanía a revisar las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos antes de salir de viaje, respetar los límites de velocidad, cumplir todas las normas de tránsito y nunca conducir bajo la influencia del alcohol.

Igualmente, se enfatizó en la importancia de proteger a los actores viales más vulnerables, como motociclistas, ciclistas y peatones, priorizando el respeto y el cuidado de la vida en las vías. La Secretaría de Movilidad recomendó consultar en tiempo real el estado de las vías a través de los canales oficiales y estar atentos a la información de las autoridades para planificar desplazamientos de manera segura y eficiente.

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