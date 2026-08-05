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Estados Unidos confirmó los delegados que participarán en la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: hay novedades

En la delegación, el principal ausente es el secretario de Estado, Marco Rubio, que por cuestiones logísticas no podría hacer presencia en el acto que se llevará a cabo en la Arena USC de Cali, escenario con capacidad para 2.600 personas

Donald Trump y Abelardo de la Espriella, ambos con traje y corbata, se dan un apretón de manos frente a una bandera de Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos Donald Trump apoyó de manera decidida la campaña que llevó a Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La Casa Blanca confirmó el miércoles 5 de agosto de 2026 el envío de una delegación presidencial para asistir a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente electo de la República, el viernes 7 de agosto en Cali (Valle). El anuncio de la administración de Donald Trump estableció, como principal novedad, la ausencia del secretario de Estado, Marco Rubio, y del subsecretario Christoper Landau.

La comitiva, de acuerdo con lo informado por el Gobierno norteamericano, será liderada por el fiscal general interino, Todd Blanche. De acuerdo con la información oficial, el presidente Donald Trump seleccionó de manera personal a los integrantes del grupo que representará a la potencia mundial durante la ceremonia, en lo que sería la relevancia que le dio su administración a esta asunción.

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Según se informó, la delegación buscará reforzar los lazos diplomáticos y de cooperación bilateral entre ambos países.

La lista de enviados incluye a figuras de alto perfil en la política y la seguridad nacional. Entre los confirmados se encuentra Hugo Guevara, encargado de negocios en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, así como Mario Diaz-Balart, presidente del Subcomité de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

También formarán parte Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, y Terrance C. Cole, administrador de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

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El equipo se completa con Cliff Sims, asesor de seguridad nacional del vicepresidente; Viviana Bovo, subsecretaria adjunta principal en funciones de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos; Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de Seguridad para Asuntos de Seguridad de las Américas del Departamento de Guerra de Estados Unidos, y Kristopher D. Jarvis, jefe de operaciones internacionales de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan, adscrita al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Los ausentes de la ceremonia

Al igual que Rubio, otro de los ausentes en esta ceremonia es el senador republicano Bernie Moreno, que según indicó Noticias Caracol tendrá que mantenerse en Washington D. C. para cumplir con votaciones de proyectos en la cámara alta. Es preciso destacar que el congresista colomboamericano, nacido en Bogotá, pero criado en suelo norteamericano, también respaldó la aspiración de De la Espriella.

En desarrollo...

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