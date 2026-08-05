Gustavo Puerta sumó otro pretendiente en el mercado de fichajes: la Premier League de Inglaterra iría por la figura de la selección Colombia

Gustavo Puerta se consolidó como titular de la selección de Colombia dirigida por Néstor Lorenzo durante la Copa del Mundo 2026-crédito Bernadett Szabo/REUTERS

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Se conoció el 5 de agosto de 2026 que Gustavo Puerta ya entró en conversaciones con Nottingham Forest, un interés que abre la posibilidad de que el mediocampista colombiano dé el salto a la Premier League después de su participación con la selección de Colombia en el Mundial 2026 y de una temporada que elevó su cotización en Europa.

El punto que hoy condiciona cualquier operación es económico: Racing de Santander considera insuficiente una oferta de 16 millones de euros que presentó recientemente el Bologna de Italia y, según la información disponible, fijó una exigencia cercana a 20 millones de euros para desprenderse del jugador. A eso se suma que Bayer Leverkusen conserva el 50 % de sus derechos económicos.

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El periodista reportó que Nottingham Forest se sumó a la carrera por Gustavo Puerta y que todavía no hay nada cerrado.-crédito @sebsousapinto/X

La novedad fue reportada por el periodista portugués Sebastião Sousa-Pinto en su cuenta de X, sostuviendo que el club inglés se sumó a la carrera por el volante y que ya hubo contactos con el equipo español, propietario de sus derechos.

“Nottingham Forest se unió a la carrera por Gustavo Puerta. El mediocampista colombiano está interesado y se iniciaron conversaciones con el Racing Santander para su fichaje. Nada avanzado/cerrado en esta fase”, dijo.

La situación de Puerta está en una etapa inicial, y hay interés del club inglés y conversaciones abiertas, pero no existe un acuerdo ni una negociación próxima a resolverse.

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Otros equipos como el Zenit de Rusia, Villarreal de España, siguen atentos a la situación del colombiano. El panorama, por ahora, es el de una puja abierta más que el de una transferencia encaminada.

El crecimiento del interés por el mediocampista se explica por dos factores que se acumularon en los últimos meses: su rendimiento con Racing de Santander y su papel con Colombia en la Copa del Mundo de 2026. Allí logró consolidarse como uno de los titulares del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Ese recorrido reciente convirtió a Puerta en uno de los nombres con mayor movimiento dentro del mercado europeo. La presencia de varios interesados y el umbral económico que plantea el club español marcan el tono de una negociación que todavía no entra en su fase decisiva.

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El salto a Inglaterra aparece como una opción concreta: así fue su paso en el Hull City

El futbolista colombiano que se encuentra en la segunda división de Inglaterra, se quedará en su actual equipo-crédito @bayer04_es/X

La posibilidad de jugar en Inglaterra tiene un valor especial para el futbolista. Puerta ya pasó por el fútbol inglés con Hull City, aunque todavía no disputó un partido en la Premier League.

El jugador reconoció recientemente que sigue pendiente de resolver su futuro y que se mantiene abierto a distintas alternativas dentro de Europa

En ese escenario, Nottingham Forest aparece como un candidato nuevo, con interés real pero todavía lejos de cumplir, al menos de manera pública, las pretensiones económicas de Racing de Santander

El paso de Gustavo Puerta en el Hull City fue importante, ya que en el Championship, segunda categoría del fútbol inglés, Puerta participó en 30 partidos, sumando en total 1.897 minutos y anotando un gol.

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El 12 de marzo de 2025 disputó los 90 minutos y convirtió un tanto en la victoria de Hull City 2-1 ante Oxford United, aunque la aplicación de Transfermarkt en sus registros colocó la anotación como autogol del portero Jamie Cumming.

En la FA Cup, el 12 de enero de 2025, marcó un gol en el empate 1-1 frente a Doncaster Rovers, equipo de la League Two. En ese partido, Hull City fue eliminado en la tanda de penales por 5-4, en la ronda de treintaidosavos de final. Puerta jugó los 120 minutos.

12 de enero de 2025 - FA Cup: 120 minutos en el empate Hull City 1-1 Doncaster Rovers

12 de marzo de 2025 - Championship: 90 minutos y gol en el Hull City 2-1 Oxford United